Leipzig

Diesmal wird er wohl ins Schwitzen kommen: „Das habe ich noch nie gemacht“, sagt Andreas Mitschke. Denn zwischen seinen Auftritten wird der Kantor und Organist der Leipziger Taborkirche noch Rad fahren müssen. Grund dafür ist die Notenrad-Orgeltour, die der Verein Notenspur gemeinsam mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ( ADFC) am kommenden Sonntag anbietet. Dabei ist die Tour mit etwa 60 Kilometer Länge auch sportlich anspruchsvoll. Mitschke wird drei besondere Orgeln in Leipzig und Umgebung vorstellen und natürlich auch darauf spielen. Jeweils mit Musik aus ihrer Zeit. „Kulturelle Nischen mit energieschonenden Freizeitaktivitäten zu verbinden, finde ich äußerst reizvoll, da es neben der Entschleunigung auch etwas für die körperliche Gesundheit bringt“, sagt der 39-Jährige, der in Weimar Orgel studierte. „Zumal ich die Bandbreite von Orgeln im Leipziger Raum zeigen kann.“

Tour führt nach Sellerhausen , Naunhof und Pomßen

Die jüngste der Drei steht in der Emmauskirche Sellerhausen, die der Bornaer Richard Kreutzbach im Jahr 1900 schuf. Sie hat zwei Manuale und ein Pedal mit 32 Registern, später wurde sie auf drei Manuale erweitert. Von Sellerhausen geht es per Rad zur Stadtkirche nach Naunhof. Dort hat Friedrich Ladegast aus Weißenfels im Jahre 1882 eine Orgel erbaut. „Die Orgeln von Ladegast spielen sich immer sehr kräftig.“ An der letzten Station wird die älteste spielbare sächsische Orgel erklingen. Die steht in der Wehrkirche in Pomßen. Diese wurde bereits 1671 von Gottfried Richter aus Döbeln erbaut. Eine weitere musste coronabedingt aus dem Programm gestrichen werden – die Kirche Zuckelhausen hat zwar eine bedeutende Orgel um 1840 – ist aber für zu viele Besucher zu klein.

Picknick an Radfahrerkirche geplant

Um auszuruhen, gibt es zwischendurch übrigens ein Picknick: „Dafür haben wir einen besonders schönen und symbolträchtigen Ort gefunden: das Gelände um die Radfahrerkirche Erdmannshain“, so Notenspurchef Werner Schneider, der die Strecke mit ADFC-Tourleiterin Martina Kiesgen-Millgramm bereits getestet hat.

Nur 60 Teilnehmer dürfen mit

Abfahrt ist am Sonntag, dem 2. August, 11 Uhr, vom Augustusplatz (vor dem Augusteum). Dort werden ab 10.30 Uhr maximal 60 Karten verkauft. Kosten: Fünf Euro/ermäßigt drei Euro, Kinder und Schüler frei. Alle Teilnehmer müssen sich mit ihren Kontaktdaten registrieren und sollten die Mund- und Nasenbedeckung nicht vergessen. Weniger geübte Radfahrer haben übrigens die Möglichkeit, den Regionalverkehr zum Beispiel ab Belgershain oder Großpösna nach Leipzig zu nutzen, damit verkürzt sich die Rad-Strecke auf zirka 35 Kilometer.

Von Mathias Orbeck