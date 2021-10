Leipzig

Sie war die erste Familie, die sich angemeldet hat. Mirka Aurich und Detlef Riemer, die in Connewitz wohnen, wollen in diesem Jahr zur Nacht der Hausmusik des Vereins Notenspur wieder bei sich daheim Gäste empfangen. Am 20. November öffnen Gastgeber in ganz Leipzig ab 19 Uhr wieder ihre Wohnungen, Kanzleien, Studios, Praxen, Treppenhäuser, Ateliers und Geschäfte, um Musikerinnen und Musikern zuzuhören oder gemeinsam zu musizieren.

Im Vorjahr musste die nicht-kommerzielle Veranstaltung coronabedingt abgesagt werden. Dem Verein Notenspur geht es diesmal keineswegs um neue Rekorde. „Wir wollen einfach zeigen, dass es die Notenspur-Nacht der Hausmusik noch gibt und unsere Idee wieder mit Leben erfüllen“, sagt Werner Schneider, der Chef des Vereins. Für die 7. Nacht der Hausmusik öffnen sich die Türen an bislang 31 Orten – das ist etwa die Hälfte des Angebots der Vorjahre. Mit dabei ist diesmal auch das Schokoladenpalais (die ehemalige Schokoladenfabrik Felsche) sowie die Alte Rösterei Grimma und eine Werkstatt.

Erfreulich ist die musikalische Bandbreite. Neben klassischer Hausmusik sind viele Musikstile vertreten, die im kleinen Kreis ohne Verstärker dargeboten werden können. Ob Jazz, Folk, Klezmer, Rock, Salonmusik und Chansons – das Repertoire in den Vorjahren war immer sehr breit. Die Connewitzer Familie ist 2021 auf jeden Fall dabei.

Freude am gemeinsamen Musizieren

„Musik ist unser Hobby“, sagt Mirka Aurich, die in einem Forschungszentrum arbeitet und nebenberuflich eine Heilpraxis betreibt. „Es gibt doch nichts Schöneres, als gemeinsam zu musizieren“, betont die gelernte Krankenschwester, die zum fünften Mal an der Hausmusiknacht teilnimmt. „Es waren auch Gäste hier, die dann selbst wieder mit einem Instrument angefangen haben.“ In der Probstheidaer Straße in Connewitz gibt es sogar den Wohngebietschor „Singen mit Herz“, der im Sommer auf dem Hof singt. Mit ihrem Mann Detlef Riemer, der die Professur Mechatronik im Maschinenbau an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur innehat, spielt Aurich auf dem Klavier und der Orgel. „Orgel trifft Klavier – von Bach bis Procul Harum“ ist der Abend überschrieben. Aber auch Dudelsack und Saxophon kommen zum Einsatz. Es geht um musikalische Vielfalt – von Klassik über einen zeitgenössischen Ausflug sind sogar eigene Kompositionen dabei. Ehrenamtlich begleiten beide übrigens auch Gottesdienste in den Dorfkirchen um Groitzsch. Beide haben eine Orgelprüfung abgelegt.

Gastgeber entscheiden über Impfstatus

Ob nur Geimpfte und Genesene oder auch Getestete eingelassen werden, kann jeder Gastgeber selbst entscheiden. Wer noch mitmachen will, kann sich bis zum 1. November melden. Gastgeber mit Musikern sowie Musiker ohne Räume noch bis 10. November. „Es wäre schön, wenn sich noch mehr Musiker und Musikerinnen beteiligen. Da gibt es noch Bedarf“, sagt Elke Leinhoß, die die Organisation der Hausmusiknacht koordiniert. Anfang November können sich dann auch Besucherinnen und Besucher über ein Formular auf der Notenspur-Website registrieren lassen.

https://notenspur-leipzig.de/

Von Mathias Orbeck