So probt die Leipziger Feuerwehr im City-Tunnel den Ernstfall

Leipzig

In der Nacht zum Donnerstag ist an der S-Bahn-Station Markt in der Leipziger Innenstadt viel los. Aber Züge fahren nicht. Die Feuerwehr übt für den Ernstfall im City-Tunnel. Insgesamt 200 Akteure wirken bei der Übung mit, auch Darsteller und Zuschauer sind Teil der Szenarien.

In beiden Röhren steht jeweils ein Zug. Auf der einen Seite üben Spezialkräfte, wie sie einen Waggon anheben und technische Hilfe leisten. Auf der anderen Seite sollen die Einsatzkräfte einen Brand am Zug löschen und Passagiere retten.

Dafür wird ein Unfall simuliert. Ein herreinfahrender Zug kollidiert mit einem Gegenstand, der auf den Gleisen liegt. In den Wagen befinden sich insgesamt 50 Reisende. 20 von ihnen sind zum Teil schwer verletzt. Kurz nach 23 Uhr geht der Feueralarm in der Station Markt los.

Es bildet sich Rauch, rote Warnlichter blinken, eine Durchsage erklärt in Deutsch, Englisch und Französisch, wie man die Station verlassen soll. Knapp acht Minuten später treffen die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes am Markt ein.

Besondere Herausforderungen in Tunneln

Bis die ersten Feuerwehrleute am Zug erscheinen, dauert es noch eine Weile. Torsten Kolbe ist Pressesprecher der Leipziger Feuerwehr und an diesem Abend als Beobachter dabei. Er erklärt, dass bei solchen Übungen nicht unbedingt die Schnelligkeit im Vordergrund stehen, sondern eher der Ablauf und entsprechende Maßnahmen. „Wichtig ist, dass die Einsatzkräfte taktisch vorgehen, überlegt handeln und sich nicht selbst in Gefahr bringen.“ Bei der Übung im City-Tunnel geht es auch darum, dass die Feuerwehrleute auf besondere Herausforderungen in Tunneln achten.

Bei solchen Situationen ist auch ein Notfallmanager der Deutschen Bahn vor Ort. „Der Experte stellt zunächst sicher, dass die Bahn geerdet und der Fahrbetrieb eingestellt ist“, erklärt André Boye, selbst Notfallmanager und Teamleiter der Bezirksleiter bei der Deutschen Bahn. Zusätzlich diene der Bahnmitarbeiter den Rettungskräften als Fachberater und sichere die Voraussetzungen für einen ungehinderten Ablauf des Einsatzes.

Besonders wichtig dabei: Bevor die Passagiere gerettet werden können, muss der Brand am Zug gelöscht werden. Danach treten die Rettungskräfte in den Zug und holen die zum Teil schwer verletzten Reisenden heraus. Während die einen Feuerwehrleute Passagiere, die sich selbst bewegen können, zu den Fluchtwegen lotsen, rücken ihre Kollegen mit Tragen an. Einige von den Reisenden sind so schwer verletzt, dass die Rettungskräfte sie auf Tragen transportieren müssen.

Positives Fazit

Die Übung beobachtet auch Notfall-Schiedsrichter Uwe Kortenhof von der Leipziger Feuerwehr. Er schaut genau auf die Abläufe, was und wie die Einsatzkräfte machen, misst die Zeit. Ab und an wirft er einen kritischen Blick auf die Uhr. Er macht sich während des Einsatzes Notizen, die dann intern ausgewertet werden. „Solche Übungen geben uns die Möglichkeit uns zu testen, die Abläufe zu überprüfen und uns entsprechend bei Bedarf zu bessern“, so Kortenhof.

Eine knappe Stunde nach dem ersten Alarm sind alle Passagiere in Sicherheit und werden an der Verletztensammelstelle in der Königshauspassage versorgt. Torsten Kolbe ist zufrieden und zieht ein positives Fazit: „Das Übungsziel ist erreicht, die Verletzten wurden gerettet und geordnet dem Rettungsdienst übergeben, keiner der Feuerwehrleute ist verletzt.“

Von Elena Boshkovska