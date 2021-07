Numerus Clausus an Leipziger Hochschulen besonders hoch

Leipzig

An den Leipziger Hochschulen werden im kommenden Wintersemester 63 Prozent der Studiengänge einen Numerus Clausus (NC) haben – so viele wie in fast keiner anderen deutschen Stadt. Studienanfänger werden also nur gut ein Drittel der Fächer unabhängig von ihrem Abi-Durchschnitt belegen können. Nach einer Erhebung des Centrums für Hochschulentwicklung weist unter den Hochschulstädten mit mehr als 17.000 Studierenden lediglich Saarbrücken mit 64 Prozent eine höhere NC-Quote auf. Sachsenweit liegt der prozentuale Anteil bei 38 Prozent, bundesweit bei rund 40 Prozent.

„Die Attraktivität der Universität und der Stadt Leipzig sind ungebrochen“, kommentiert Uni-Pressesprecher Carsten Heckmann das Ergebnis. Unter anderem spiele die Breite des Angebots eine Rolle, die den Studierenden mehr Möglichkeiten zur Kombination eröffne als anderswo – natürlich sei aber auch der gute Ruf des Stadtlebens unabhängig von den Hochschulen ein entscheidender Faktor. In Leipzig übersteigt die Anzahl der Interessenten regelmäßig bei Weitem das Studienangebot. So erhielt die Uni vor den vergangenen Wintersemestern stets mehr als 40.000 Bewerbungen – für rund 7000 Erstsemester-Plätze. Ungefähr 10.000 junge Menschen interessieren sich zudem jährlich für ein Studium an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK). Etwa 1800 davon kommen zum Zug.

Psychologie, Management und Soziale Arbeit mit höchstem NC

Die Auswahlkriterien sind in der „Sächsischen Studienplatzvergabeordnung“ festgelegt – ein kompliziertes Regelwerk aus 47 Paragrafen, in dem auch andere Kriterien als die Abinote auftauchen. Am Ende vergibt die Uni Leipzig aber 90 Prozent ihrer zulassungsbeschränkten Plätze doch über den NC. Welcher Abi-Schnitt für welches Fach ausreicht, wird jedes Jahr neu ermittelt – je nach Angebot und Nachfrage. Die Werte verändern sich erfahrungsgemäß nicht groß.

An der Uni Leipzig ist bei den Studiengängen, die vor Ort vergeben werden, seit Jahren Psychologie Spitzenreiter. Hier war seit dem Wintersemester 2016/17 stets ein NC von 1,1 nötig. Auch ein Studium in Biochemie (1,3), Biologie (1,4), Politikwissenschaft (1,5) und im Englisch-Lehramt für Gymnasium (1,5) konnten im Wintersemester 2020/21 nur sehr gute Abiturienten beginnen. Erstmals wird zudem der Religionswissenschaft-Bachelor dieses Jahr nur mit einem NC in Angriff zu nehmen sein. Bachelor-Studiengänge ohne NC bleiben beispielsweise Geschichte, Kunstpädagogik, Musikwissenschaft und Sinologie. An der HTWK lag der NC für den Bachelor-Studiengang International Management im vergangenen Wintersemester sogar bei 1,0, gefolgt vom Fach Soziale Arbeit (1,1). Dagegen werden unter anderem in Informations- und Kommunikationstechnik sowie in Digitalen Print-Technologien alle Bewerberinnen und Bewerber aufgenommen.

Zementiert der NC soziale Unterschiede?

Renate Baricz, Referentin für Hochschulpolitik im Studierendenrat (StuRa) der Uni Leipzig kritisiert die Bedeutung der Abinote: „Damit werden soziale Unterschiede zementiert“, fürchtet sie, denn Schülerinnen und Schüler aus reicheren Elternhäusern hätten meist die besseren Schulnoten. Paul Reinhardt, StuRa-Referent für Lehre und Studium, glaubt zudem nicht, dass ein NC immer die besten Anwärter anziehe. In Informatik lag der geforderte Schnitt zuletzt nur bei 3,0. Reinhardt mutmaßt, dass sich viele Studieninteressierte mit besseren Noten nicht rechtzeitig bewarben, weil sie in Informatik nicht mit einem NC gerechnet hätten. Die Fristen sind unterschiedlich: Für zulassungsbeschränkte Fächer müssen sich Abiturienten an Uni und HTWK dieses Jahr bis 31. Juli bewerben – wegen Corona bleiben immerhin zwei Wochen mehr als in früheren Jahren. Bei Studiengängen ohne NC haben sie an der Uni bis 15. September Zeit.

Zehn Prozent der NC-Plätze werden an der Uni über Wartesemester vergeben. Zudem existieren für einige Studiengänge weitere Kriterien. Angehende Medizinerinnen und Mediziner sollten in einem speziellen Test möglichst gut abschneiden. Die Termine dafür waren im Mai. Bestimmte Berufsausbildungen, etwa als Pflegekraft oder Laborantin, geben zusätzliche Pluspunkte. In Medizin, Zahnmedizin, Veterinärmedizin und Pharmazie erfolgt die Studienplatzvergabe bundesweit zentral.

An den künstlerischen Leipziger Hochschulen sind Eignungstests wichtiger als die Abinote. Wer an der Hochschule für Grafik und Buchkunst studieren möchte, musste bis Februar eine Kunst-Mappe einreichen. An der Hochschule für Musik und Theater finden die Vorspiele dieses Jahr wegen der Pandemie zu einem Großteil per Video statt. Die Leipziger Berufsakademie fordert zwar keinen NC, aber das bedeutet keineswegs, dass ein Platz leicht zu bekommen ist: Bewerberinnen und Bewerber müssen sich in Vorstellungsrunden bei Praxispartnern aus der Wirtschaft bewähren.

