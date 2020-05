Statt 10 000 erhalten nur noch 98 Leipziger Kinder kostenloses Essen

Leipzig

Manchmal kann ein falsches Wort gravierende Probleme erzeugen. Das zeigt sich auch während der Corona-Krise. Bevor Mitte März die Kitas, Schulen und Berufsschulen in Leipzig geschlossen wurden, erhielten dort mehr als 10 000 Kinder und Jugendliche täglich ein kostenloses Mittagessen. Seit die Einrichtungen zu sind, fiel das weg.

Regelung gilt bis Ende Juli

Mit Stand vom 13. Mai – also zwei Monate später – wurden in Leipzig erst für 98 Kinder und Jugendliche alternative Verträge abgeschlossen, so Sozialamtsleiterin Martina Kador-Probst. In diesen 98 Fällen werde das kostenlose Essen nun nach Hause geliefert. Die Regelung gelte bis zum 31. Juli. Interessenten, die schon Leistungen aus dem Bildungspaket der Bundesregierung erhielten, könnten also noch einen alternativen Vertrag abschließen.

Anzeige

Abhängig von den Preisen der Anbieter würden pro Kind und Monat zwischen 50 und 100 Euro erstattet. Der Bereich „Bildung und Teilhabe“ des Jobcenters zahle diese Kosten direkt an den Caterer aus.

Weitere LVZ+ Artikel

30 000 hätten einen Anspruch

Geschnürt wurde das Bildungspaket vom Bund für den Nachwuchs aus wirklich armen Familien – zum Beispiel Bezieher von Hartz IV oder Sozialgeld. Deren Kinder sollten nicht mehr aus finanziellen Gründen Nachteile erleiden, wenn es um den Schulbedarf wie Hefte und Füller, Klassenfahrten, Nachhilfeunterricht, Sportvereine oder das Erlernen von Musikinstrumenten geht.

Der Teufel lag jedoch oft im Detail oder dem höchst bürokratischen Verfahren. So wird der Erwerb einer LVB-Schülercard in Leipzig nur unter allerlei Bedingungen gefördert, die nur Eltern von 2000 Kindern nachweisen konnten. Theoretisch anspruchsberechtigt wären im Stadtgebiet aber über 30 000 Eltern.

Drei Formulare für einen Ausflug

Auch scheiden die allermeisten Sport- und Kulturvereine oder private Instrumentenlehrer für einen Zuschuss aus. Zur Förderung einer Klassenfahrt müssen dreimal Formulare ausgefüllt und ans Jobcenter geschickt werden – davon brauchen zwei Formulare Unterschrift und Stempel aus der jeweiligen Schule. Das alles schreckt viele Eltern ab.

Auf Drängen der SPD hatte der Bund im letzten Sommer die Vorschriften etwas vereinfacht – unter anderem, indem der Eigenanteil der Eltern für das Mittagessen in Schulen und Kitas gestrichen wurde.

Früher Vorschlag im Ältestenrat

Trotzdem versagte das Paket nun ausgerechnet bei Ausbruch der Corona-Krise, kritisiert Katharina Krefft, die Fraktionschefin der Grünen im Stadtrat. „Es macht mich wirklich wütend, wenn die Bewilligung des Essens für die Kinder der Ärmsten an einem Wort scheitert.“

Gleich nach Ausrufung der ersten Pandemie-Einschränkungen hatte Krefft im Ältestenrat der Kommune vorgeschlagen, die Küchen in Schulen und Kitas nicht ganz zu schließen. Eltern sollten sich dort das kostenlose Essen für ihre Kinder abholen dürfen. „Auch den Catering-Firmen hätte das geholfen.“

Gesetz verlangt „gemeinsames“ Essen

Leider sei das rechtlich unzulässig gewesen, bedauert sie. Im Gesetz zum Bildungspaket stehe, dass nur die „gemeinsame“ Einnahme des Mittagessens gefördert wird. Arbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) habe dann über einen Monat gebraucht, um dieses eine falsche Wort so zu entschärfen, dass die Jobcenter auch Kosten für ein nicht „gemeinsames“ Mittagessen erstatten dürfen. Am 29. April konnte folglich das Leipziger Sozialamt mitteilen, das Leistungsbezieher „ab sofort“ neue Verträge mit drei Caterern (inzwischen sind es fünf) abschließen dürfen, die dezentral liefern. Jedoch mussten Amt und Jobcenter dabei auf einen Passus hinweisen, der im Gesetz unverändert blieb: Die Kosten für die hygienegerechte Verpackung sowie Lieferung des Essens nach Hause werden nicht erstattet.

Kontonummer und Rechnungsanschrift

Was muss ich dann pro Mahlzeit zahlen, werden sich viele Eltern gefragt haben. Auf den Internetseiten der Stadt oder der fünf Caterer erfährt man dazu nichts. Wer einen alternativen Vertrag online abschließen will, soll dennoch viele persönliche Daten, seine Bankverbindung und Rechnungsanschrift angeben. Es wirkt wie ein Blankoscheck.

Laut Amtsleiterin Kador-Probst soll es aber kein Blankoscheck sein. „Alle gelisteten Anbieter erheben nach eigenen Angaben keine Zusatzkosten“, sagt sie. Das bestätigt Stadträtin Krefft: Sie habe einen der Caterer angerufen. „Dort hieß es, die Lieferung ist kostenlos, weil man sowieso unterwegs sei, um Heime oder Firmen zu versorgen. Nur wissen das viele Eltern offenbar nicht.“

Wann öffnet welche Schulküche wieder?

Krefft fordert, alle berechtigten Eltern besser zu informieren – auch per E-Mail oder Brief. Dies gelte ebenso für die Frage, ab wann welcher Caterer wieder in die Kitas und Schulen liefert. „Es kann nicht sein, dass wir in der Krise, wo auch noch die Tafeln geschlossen wurden, das kostenfreie Mittagessen entfallen lassen. In Leipzig leben viele Familien unterhalb der Armutsgrenze.“

Auf Stadt- wie Bundesebene verlangen Grüne und Linke schon länger eine andere Lösung. Mit einem Corona-Aufschlag auf die Grundsicherung solle das Existenzminimum unbürokratisch gesichert werden. Noch hat sich der Bundesminister Heil dazu aber nicht klar artikuliert.

Von Jens Rometsch