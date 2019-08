Leipzig

Er ist keiner, der zur Ruhe kommen will. Keiner, der in sich ruht, höchstens in seinen Rollen. Friedhelm Eberle trainiert regelmäßig an den Geräten bei Kieser in der Leipziger Innenstadt und tankt Kraft. In seinem Sport-Shirt habe ich den bekannten Leipziger Schauspieler zunächst nicht erkannt. Dabei durfte ich ihn schon als Jugendlicher im Schauspielhaus erleben. Sein „Faust“ ist mir in Erinnerung geblieben! Seit 1962 stand der gebürtige Oberhausener – nach Stationen in Plauen und Erfurt – dort auf der Bühne, bis er mit der Spielzeit 2006/07 ausschied. Um bis heute in verschiedenen Rollen in anderen Spielstätten zu begeistern. „Wenn ich aufhöre zu arbeiten, werde ich alt“, hat der Gohliser einmal gesagt.

Eine beeindruckende Theaterkarriere

Grund genug, bei einem Kaffee darüber zu reden, wie Eberle zum Älterwerden steht. „Ich mag es nicht. Älterwerden ist etwas Fürchterliches, finde ich. Ich leugne es, schiebe es weg, kann mich nicht damit abfinden“, sagt der 83-Jährige und weiß natürlich, dass er nicht wirklich etwas dagegen tun kann. Höchstens „Tätig zu sein“, um Goethe als Schlagwort, wie er sagt, zu gebrauchen. Und ist froh, hin und wieder eine Rolle angeboten zu bekommen.

Mit Sommertheater in Leipzig hat es in diesem Jahr leider nicht geklappt. Im August macht er sein Solo „Unter dem Milchwald“ in einer Kulturscheune im Erzgebirge, tritt in einer Galerie in Saalfeld auf, dann erst wieder in der Weihnachtsmatinee im Gohliser Schlösschen. „Pläne mache ich keine, lasse alles auf mich zukommen“, sagt Eberle, der von Hamlet über Faust und Lear wohl alles gespielt hat, was sich ein Schauspielerherz nur wünschen kann. Ob Tragödie, Komödie oder Gegenwartsstück – er kommt in jedem Genre zurecht. Nicht missen will er die drei Beckett-Inszenierungen wie „ Warten auf Godot“ nach der politischen Wende, damals ein richtiger Kassenschlager im Kellertheater. Thomas Bernhard wurde für ihn die Entdeckung, das wortgewaltige Theater-Solo „Der Theatermacher“ die Krönung. „Wenn mir etwas angeboten wird, freue ich mich und greife zu – wenn es mir schmeckt und mich inspiriert.“ Seichte Rollen in Soaps sind nicht sein Ding. Da verzichtet Eberle lieber. „Die Rolle kann klein sein, sie muss aber einen künstlerischen Anspruch haben. Nur das Gesicht zeigen – das will ich nicht.“

Hinzu kommt: Inszenierungen haben sich verändert, vom Schauspieler wird mehr Artistik verlangt. „Vom Alter würde ich das nicht mehr schaffen. Meine Ausbildung war auch eine andere“, sagt Eberle, der immer sportlich war und freilich auch in Stücken à la Musketiere fechten musste. „Salto habe ich nie gekonnt.“ Und blickt bescheiden auf eine bedeutende Theaterkarriere zurück. „Vielleicht habe ich einiges ordentlich gemacht, ich glaube, ich bin zufrieden.“ Natürlich: Jeder Schauspieler träumt wohl von einem Engagement in Berlin, etwa am Deutschen Theater. Das hat sich nie ergeben. „Doch es lebt sich gut in Leipzig. Für mich ist eine andere Stadt nie in Betracht gekommen“, sagt Eberle. Ein wenig waren die Leipziger auch privilegiert: Durch den umstrittenen Generalintendanten Karl Kayser (von 1958 bis 1990 im Amt), mit dem sich Eberle oft zoffte, gab es seit 1964/65 auch Gastspiele im Westen.

Ein Leben fürs künstlerisches Wort

Das Publikum schätzt das Ehrenmitglied des Schauspielhauses, das sich auch beim Tennis fit hält, für seine Hinwendung zum künstlerischen Wort, zur kleinen literarischen Form. Als Dozent an der Theaterhochschule hat er 38 Jahre künstlerisches Wort unterrichtet. Auch in Filmen hat er gespielt, in den 1970/80er-Jahren als Hauptmann Reichenbach im „ Polizeiruf 110“. Er war Synchronsprecher, hat nach den Vorstellungen nachts Hörspiele zuhauf aufgenommen. Ein Freund hat einen alten Mitschnitt ausgegraben, da hat er sich selbst nicht erkannt. Nach wie vor sitzt Eberle im Publikum seiner langjährigen Wirkungsstätte, ist interessiert an vielen Inszenierungen des Schauspielhauses.

Er hat den Faust gespielt – doch soll man sich mit dem Teufel einlassen? „Ja unbedingt, in jedem Fall – wenn ich die Chance hätte, würde ich es tun, ohne dabei an die Folgen zu denken“, sagt er und verweist auf die Inszenierung der „Teufelsgespräche“, die vor gut einem Jahr in der Moritzbastei liefen. Und fügt verschmitzt hinzu: „Für Ruhm und Anerkennung, um die Welt kennenzulernen, alles umfassend zu erforschen.“ Wissbegierig und umtriebig ist Friedhelm Eberle nach wie vor.

Von Mathias Orbeck