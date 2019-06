Leipzig

Während über Mittelsachsen teils heftige Regenschauer niedergingen, blieb Leipzig von starken Niederschlägen verschont. Nach einem heißen und schwülen Vormittag sorgte eine aus Südwesten heranziehende Wetterfront für Abkühlung. Am späten Nachmittag bescherte diese der Stadt einen kräftigen Regenschauer. In der Nacht könnte es noch zu leichten Niederschlägen kommen, erklärte Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst der LVZ. Das Regengebiet könnte sich aber bereits vor Leipzig aufgelöst haben.

Im Leipziger Umland gab es in Borna mit neun Litern pro Quadratmeter die heftigsten Regenfälle. Mittelsachsen hingegen wurde von starken Niederschlägen heimgesucht. In Wilsdruff, westlich von Dresden, gingen laut Engelmann in einer Stunde etwa 28 Liter pro Quadratmeter nieder. Über dem kleinen Ort Strauch nördlich von Großenhain an der Grenze zu Brandenburg fielen etwa 33 Liter vom Himmel.

Damit ist das regnerische Wetter zunächst auch vorbei. Am Freitag bleibt es im Raum Leipzig trocken. Für die Stadt werden etwa 27 Grad bei Sonnenschein vorhergesagt – ohne, dass es dabei so schwül wird wie noch am Donnerstag.

joka