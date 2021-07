Leipzig

Wer in Leipzigs Seen schwimmen geht, kommt an Nacktbaderinnen und Nacktbadern eigentlich nicht vorbei. Häufig oberkörperfrei, immer wieder auch komplett unbekleidet mischen sie sich unter die übrigen Badegäste.

Nicht ohne Grund: Ausgewiesene FKK-Strände und -stellen gibt es in Leipzig und Umgebung nur noch vereinzelt. Das Naturbad Luppa bildet mit seinem rund 1000 Metern langen Nacktbade-Bereich eine Ausnahme. Auch im Freizeit- und Erholungszentrum an der Kiesgrube Eilenburg und am Haselbacher See auf der Grenze zu Thüringen gibt es einen vom Textilstrand abgetrennten Bereich.

Kulkwitzer See mit abgestecktem Bereich

Im Verantwortungsbereich der Leipzig Seen GmbH, zu dem unter anderem Zwenkauer, Markkleeberger und Cospudener See gehören, lässt sich nur ein einziger ausgeschilderter Nacktbadestrand finden: „Am Kulkwitzer See ist ein Bereich des Seeufers zwischen der Gaststätte im ,Roten Haus‘ und der Tauchbasis des Tauchsportvereins ,Leipziger Delphine‘ als FKK-Bereich ausgeschildert“, sagt Geschäftsführer Christian Conrad. Zur Jahrtausendwende versuchte er auch am Cospudener See einen eigenen Nacktbade-Abschnitt zu etablieren. Vergeblich. Eine Leipzigerin hat das Thema „FKK am Cossi“ im April mit einer Petition zurück auf den Plan gerufen. Grünen-Fraktionsmitglied Michael Schmidt fordert, dass sich der Stadtrat noch vor der Sommerpause damit befasst.

Rechtlich gesehen brauchen FKK-Freundinnen und -Freunde an Seen gar keine abgetrennten Bereiche. Ein Gesetz, das Nacktheit grundlegend verbietet, existiert in Deutschland nicht. Ganz so einfach ist die Sache trotzdem nicht. Denn wer ohne Kleidung am Strand liegt und ins Wasser geht, darf dabei laut Ordnungswidrigskeitengesetz (OWiG) niemanden stören.

Nacktheit nicht grundlegend verboten

Grundlage ist hier Paragraf 118. Demnach handelt ordnungswidrig, „wer eine grob ungehörige Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Allgemeinheit zu belästigen“. Eine schwammige Formulierung, die, sollte der Beschwerde Recht gegeben werden, zu einem Platzverweis oder sogar einem Bußgeld führen kann. Übrigens kommt der Ruf nach abgetrennten Bereichen nicht selten aus dem Lager der Freikörperkultur.

Dass in der Region auch ohne eine Vielzahl an offiziellen FKK-Stellen häufig nackt gebadet wird, ist nicht verwunderlich. Hat das hüllenlose Baden doch vor allem im Osten der Republik eine lange Tradition. Während zu Beginn der Fünfziger Jahre vor allem die Intellektuelle Elite um Filmemacher, Schriftsteller, Künstler nackt badete, etablierte sich der Trend trotz oder gerade wegen eines von 1954 bis 1956 andauernden Verbots auch in einem Großteil der restlichen DDR-Bevölkerung. In den Siebzigern geriet die Freikörperkultur zur regelrechten Massenbewegung.

