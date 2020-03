Leipzig

Diese Texte haben die Leser der LVZ am meisten interessiert.

Pflegebedürftige Senioren verlieren ihre Unterkunft

Eigentlich sollten die schwer kranken Senioren der neuen Ambulantis-Pflegeeinrichtung schon im September ihre Zimmer in der Leipziger Hauptpost beziehen. Doch die Appartements sind bis heute nicht bewohnbar, stattdessen wurden die Senioren ersatzweise in Suiten eines benachbarten Hotels untergebracht. Doch nun sollen die hochbetagten und pflegebedürftigen Menschen ganz kurzfristig die Übergangsquartiere räumen – ohne Aussicht auf eine neue Bleibe.

Das Ambulantis Pflegeheim in der Hauptpost Leipzig hätte schon im September eröffnen sollen, bis heute aber sind die Appartements nicht bewohnbar. Quelle: André Kempner

Coronavirus enttäuscht Bücherfans

Eigentlich hätte am kommenden Donnerstag die Leipziger Buchmesse ihre Pforten für Autoren, Verlage und Buchliebhaber öffnen sollen. Doch wegen der Ansteckungsgefahr durch die Ausbreitung des Coronavirus haben sich die Veranstalter dazu entschieden, die Buchmesse, das Lesefest „ Leipzig liest“ und die Comic Con abzusagen. Die Reaktionen sind gemischt.

Daraus wird nichts, zumindest nicht in diesem Jahr: Die Leipziger Buchmesse ist wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus abgesagt worden. Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild (Archiv)

Der ewige Oberbürgermeister Jung – oder doch nicht?

Ganz knapp mit 1,5 Prozentpunkten gewann Leipzigs bisheriger Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) die Wahl am vergangenen Sonntag gegen Sebastian Gemkow ( CDU) und bleibt damit der Chef im Rathaus. Zumindest vorerst. Denn theoretisch ist es noch möglich, dass Jung seine Mehrheit durch Einsprüche und Anfechtungen verliert, zumindest wird er aber sein Amt erst verzögert offiziell antreten können.

Burkhard Jung hatte die Oberbürgermeisterwahl am vergangenen Sonntag ganz knapp für sich entscheiden können. Quelle: Andre Kempner

Stadt weist neues Baugebiet aus

Gute Nachrichten für Häuslebauer: Weil der Bedarf an Grundstücken für Einfamilienhäuser so groß ist, soll am östlichen Stadtrand eine große Siedlung für Einfamilienhäuser entstehen. Das hat die Stadtverwaltung in dieser Woche bekannt gegeben.

Zwischen Christian-Wille-Weg und Ziegelstraße in Baalsdorf soll ein neues Wohngebiet entstehen. Quelle: Anke Brod

Coronavirus erreicht Sachsen

Anfang der Woche wurde der erste Fall eines mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Sachsen aus dem Osterzgebirge gemeldet, am Donnerstag traf es dann auch einen Leipziger. Das Thema beschäftigt nach wie vor viele Menschen, Hamsterkäufe waren auch in dieser Woche in Leipziger Supermärkten zu beobachten.

Jetzt ist der Coronavirus auch bei zwei Personen in Sachsen nachgewiesen worden. Quelle: imago/StockTrek Images

Von RND/isc