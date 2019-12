OBM Jung: Keine Gefahr durch neues Gaskraftwerk

Leipzig

Leipzig hat im Oktober den Klimanotstand ausgerufen. Für einige Bürger steht dies im Widerspruch zum geplanten Gaskraftwerk, das die Stadtwerke für 150 Millionen Euro auf ihrem Areal in der Bornaischen Straße 120 errichten möchten.

Wie berichtet, will Leipzig sich damit bis zum Herbst 2022 unabhängig vom Braunkohlekraftwerk in Lippendorfmachen. Für Stephan Schreiber, einen Vertreter der Bürgerinitiativen „ Gaskraftwerk in Leipzig stoppen“, heißt das, Leipzig müsse vor allem in erneuerbare Energien investieren. Den Initiativen, so ergänzte Manfred Hartung vom Verband Wohneigentum Sachsen, schweben da Solarparks, Windparks, Wasserkraftwerke, Solardächer vor – gemeinsam mit anderen Kommunen der Region könnte Leipzig diese jetzt entwickeln. Immerhin verfehle Leipzig schon jetzt die Klimaziele. „Das neue Gaskraftwerk ist nicht die Lösung, sondern Teil des Problems, da es Schadstoffe ausstößt. Das schädigt die Menschen“, sagte Schreiber. „Wir sollten alternativ denken und die Chancen der Energiewende nutzen.“

Jung : Gaskraftwerk als Übergangslösung

Die Bürgerinitiativen wollten daher am Mittwoch in der Einwohnerfragestunde des Stadtrates wissen, ob es denn Alternativen zum Kraftwerk gebe? „In der Kürze der Zeit nicht und auch nicht zu vertretbaren Preisen“, antwortete Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD). Ziel sei es, die autarke Versorgung Leipzigs ohne fossile Brennstoffe zu sichern. Das sei nicht ohne Übergangslösungen wie ein Gaskraftwerk möglich. „Der Standort in der Bornaischen Straße liegt ideal. Es besteht keine Emissionsgefahr für die Anwohner“, betonte er. Langfristiges Ziel seien aber Investitionen in erneuerbare Energien. „Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit, ökologische Verträglichkeit – das sind unsere Prämissen.“

Die künftige Aufteilung des Areals vom früheren Heizkraftwerk Leipzig Süd. Quelle: Stadtwerke Leipzig

Die Stadtwerke wollen zwei Turbinen bauen, die dem technologisch modernsten Stand entsprechen. Sie könnten sofort etwa 20 Prozent Wasserstoff in dem Gasgemisch verarbeiten. Später deutlich mehr. Die Initiative äußerte sich enttäuscht, dass konkrete Fragen – etwa zu den ausgestoßenen Schadstoffmengen – vom Oberbürgermeister gar nicht beantwortet worden seien.

Ziel: Weniger Dienstreisen

Apropos Klimanotstand. Der Verwaltung wurde vom Stadtrat mehrheitlich die Anschaffung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor auf Basis fossiler Energieträger verboten. Außerdem sollen Dienstreisen mit diesen Fahrzeugen vermieden werden. Das gilt auch für städtische Betriebe. Wird dies aber auch umgesetzt? „Wir sind dabei, diese Fahrten so weit wie möglich zu vermeiden. An einer Dienstanweisung wird gearbeitet“, so Jung auf Anfrage der Fraktion Freibeuter, von der die Initiative dazu ausging.

Dennoch stecke der Teufel im Detail. So könne beispielsweise die Feuerwehr bei einem Brand nicht mit Elektroautos ausrücken. Oder Wartungsfahrzeuge der Verkehrsbetriebe. Selbst im Jugendamt, das sich beispielsweise um vernachlässigte Kinder kümmert, sind Autofahrten oft nicht zu vermeiden. Die Stadt denkt nun über einen Fonds nach, um den CO2-Ausstoß – ähnlich wie beim Flugverkehr – zu kompensieren.

Von Mathias Orbeck