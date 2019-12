OBM Jung dankt Leipzigs Ehrenamtlichen

Leipzig

Junge Menschen, die die Welt verändern wollen. Ältere, die nach dem Berufsleben den Wunsch haben, etwas zu tun und Sinn zurückzubekommen. Und die Stillen, die „bienenfleißig“ ihrem Ehrenamt nachkommen. So nannte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) die 300 Ehrenamtlichen, die am Mittwochabend in der Oper Leipzig zu einem Festakt als Dankeschön für ihr Engagement eingeladen waren – noch einen Tag vor dem offiziellen Tag des Ehrenamts. „Es handelt sich um ganz verschiedene Leute“, sagte Jung gegenüber der LVZ am Rande der Veranstaltung. „Der Abend ist ein symbolhafter Dank für die Menschen, die die Gesellschaft zusammenhalten.“

Für die 300 geladenen Ehrenamtler gab es zunächst einen Sektempfang und warme Worte von Jung. Um 19.30 Uhr wurde für die geladenen Gäste dann das Ballett „Dornröschen“ von Jeroen Verbruggen mit der Musik von Peter Tschaikowski aufgeführt. Organisiert hatte die Veranstaltung hatte das Sozialamt der Stadt Leipzig. Es war die 25. Veranstaltung dieser Art. Erstmals wurden ehrenamtlich tätige Bürger 1995 zu einem Empfang des Oberbürgermeisters eingeladen.

In der Bildergalerie stellt die LVZ acht Ehrenamtliche des Abends vor.

Von Bastian Schröder