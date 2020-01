LVZ-Umfrage: Das sind die Aufgaben des künftigen Leipziger Oberbürgermeisters

Leipzig

Noch bevor überhaupt feststeht, wer nach der Oberbürgermeisterwahl am 2. Februar ins Chefbüro im Leipziger Rathaus einzieht, ist schon klar, was die Leipziger vom neuen Stadtoberhaupt erwarten. Verkehr und Sicherheit brennen den Menschen in der Messestadt akut am stärksten unter den Nägeln. Diese Themen müssten auf der Agenda des künftigen OBM ganz oben stehen. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative LVZ-Umfrage zur OBM-Wahl 2020.

Auto und Fahrrad haben gleiches Gewicht

Sowohl Verkehr als auch Sicherheit wurde von jedem Vierten der Befragten genannt – so oft, wie kein anderes Thema. Die Wünsche, einerseits den Autoverkehr nicht zu benachteiligen, für bessere Straßen und Parkmöglichkeiten zu sorgen, und andererseits das Radwegenetz weiter auszubauen und die Innenstadt komplett vom Autoverkehr zu befreien, halten sich dabei die Waage. Die Leipziger erwarten also von ihrer künftigen Stadtspitze Lösungen, die allen Verkehrsteilnehmern gerecht werden – Radfahrern und Autofahrern gleichermaßen.

Jeder Fünfte will billiger Bus und Straßenbahn fahren

Eine Sonderstellung nimmt dabei der öffentliche Personennahverkehr ein. Denn jeder fünfte Befragte will ein besser getaktetes Straßenbahn- und Busangebot und attraktivere Fahrpreise, einschließlich der Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets. Derzeit gehören die Ticketpreise – eine Fahrt über maximal eine Stunde für 2,70 Euro – zu den teuersten in ganz Deutschland.

Sowohl Verkehr als auch Sicherheit treten desto stärker als Problem in den Vordergrund je älter die Menschen sind. Jeder Dritte der Über-60-Jahre ist der Meinung, dass die Stadt insbesondere etwas für die Sicherheit der Bürger und gegen Kriminalität und Gewalt tun müsse. Hoheitlich liegt die Bekämpfung der Kriminalität zwar in der Verantwortung der Polizei. Doch als örtliche Polizeibehörde kann die Kommune beispielsweise durch eine engere Zusammenarbeit mit der Polizei und Streifen in Problembezirken etwas für ein besseres Sicherheitsgefühl der Bürger tun oder Vandalismus stärker verfolgen. Immerhin nennen fünf Prozent der Befragten explizit, dass dringend etwas für mehr Sauberkeit und gegen Müll und Graffiti in der Stadt getan werden müsse – ein Umfeld, in dem sich Kriminalität sonst ihre Nischen sucht.

Linksextremismus besorgt Bürger mehr als Rechtsextremismus

Auch die seit Monaten anhaltenden Anschläge von mutmaßlich Linksextremen auf Baustellen und Immobilienfirmen sowie die Silvesterkrawalle am Connewitzer Kreuz sind nicht spurlos an den Leipziger vorbeigegangen. So fordern 13 Prozent, der künftige Oberbürgermeister müsse mehr gegen den Linksextremismus unternehmen. Das sind deutlich mehr Menschen als diejenigen, die ein stärkeres Engagement gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus fordern (drei Prozent).

Kommune muss gegen steigende Mieten aktiv werden

Jedem fünften Befragten bereiten die Mieten in der Stadt Sorgen. Der Wohnungsleerstand, der viele Jahre dämpfend auf die Mietpreise gewirkt hat, hat durch das Bevölkerungswachstum deutlich abgenommen. Die Mieten sind in den vergangenen zehn Jahren um 39 Prozent gestiegen. Dieser Entwicklung kann die Kommune unter anderem durch verstärkten eigenen Wohnungsbau und weniger Bauauflagen entgegen wirken.

Für jeden dritten junge Wähler ist Klimaschutz das Top-Thema

18 Prozent der Befragten – und damit auch fast jeder Fünfte – fordern allgemein mehr Einsatz des Stadtoberhauptes für soziale Sicherheit, gefolgt von Bildung und Wissenschaft (16 Prozent) sowie Umwelt und Energie (14 Prozent). Auffällig: Für junge Wähler ist Letzteres das wichtigste Thema. Jeder Dritte in der Altersgruppe von 18 bis 29 Jahre erwartet, dass der künftige OBM den Klimaschutz ganz oben auf seine Agenda setzt.

Das Markt- und Sozialforschungsinstitut INSA hatte in der vergangenen Woche im Auftrag der Leipziger Volkszeitung 1000 Leipziger unter anderem danach befragt, welche Aufgaben und Probleme das neue Stadtoberhaupt am dringendsten anpacken müsse. 79 Prozent der Befragten nannten – ohne eine inhaltliche Vorgabe – die aus ihrer Sicht wichtigsten Themen. Die übrigen Befragten konnten sich nicht auf konkrete Schwerpunkte festlegen, hatten keine Erwartungen oder machten keine Angabe.

Von Klaus Staeubert