Am Sonntag ist Showdown in Leipzig

Leipzig

Am Sonntag entscheidet sich, wer Leipzigs neuer Oberbürgermeister wird. Für den zweiten Wahlgang zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Amtsinhaber Burkhard Jung (61, SPD) und dem sächsischen Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (41, CDU) ab.

470.000 Leipziger haben die Wahl

470.000 Leipziger sind noch einmal an die Wahlurnen gerufen, weil in der ersten Runde am 2. Februar keiner der angetretenen acht Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erreicht hatte. Gemkow lag mit 31,6 Prozent der Stimmen knapp vor Jung, der auf 29,8 Prozent gekommen war. Die Wahlbeteiligung fiel mit 49,1 Prozent höher aus als bei vergangenen OBM-Wahlen. Am Sonntag reicht die einfache Mehrheit. Dann siegt der Kandidat mit den meisten Stimmen.

Der Oberbürgermeister wird für sieben Jahre gewählt.

Briefwahlbeteiligung noch höher als vor vier Wochen

Wie schon vor vier Wochen ist auch diesmal die Briefwahlbeteiligung sehr hoch. Bis zum Donnerstag gaben bereits 58 130 Leipziger ihre Stimme ab – 20 Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt vor dem ersten Wahlgang.

Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet

„Wir sind für den Wahltag gut vorbereitet“, sagte Wahlleiterin Andrea Schultz. 3700 ehrenamtliche Wahlhelfer stünden bereit. Die 349 Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Von den ursprünglich acht Kandidaten sind nur noch drei im Rennen: Neben Gemkow und Jung tritt auch Ute Elisabeth Gabelmann (38, Piraten) erneut an. Ihre Chancen sind jedoch gering. Eine Meinungsumfrage des Markt- und Sozialforschungsinstituts INSA Mitte Februar sieht nunmehr den SPD-Bewerber mit 48 Prozent knapp vor seinem CDU-Herausforderer (46 Prozent), Gabelmann rangiert bei sechs Prozent.

Linke und Grüne rufen auf, SPD-Bewerber zu wählen

Die Kandidaten von Linken, Grünen, AfD, FDP und Die Partei zogen ihre Bewerbungen für den zweiten Wahlgang zurück. Während AfD und FDP keine Wahlempfehlungen für einen anderen Bewerber abgaben, haben Linke und Grüne zur Wahl des SPD-Amtsinhabers aufgerufen. Beide Parteien vereinbarten dazu mit Jung Ziele, wie die Einführung eines kostenlosen öffentlichen Personennahverkehrs für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sowie eines 365-Euro-Jahrestickets, mehr sozialen Wohnungsbau und besseren Klimaschutz. Auch beim CDU-Bewerber bestimmten bezahlbares Wohnen und nachhaltige Mobilität die Agenda. Zusätzlich setzte er auf das Thema Sicherheit.

Zuspitzung vor dem zweiten Wahlgang

Vor dem Hintergrund der Landtagswahl in Erfurt spitzte sich der OBM-Wahlkampf in den zurückliegenden Wochen jedoch deutlich zu. Jung hatte nach seiner Niederlage am 2. Februar einen Lagerwahlkampf mit den Worten „Internationalität, Weltoffenheit, bunte Stadt – oder rechts gescheitelt, rechts gekämmt“ eröffnet. Versuche, ihn in die Nähe der rechtspopulistischen AfD zu rücken, wies Gemkow stets zurück. „Eine Zusammenarbeit mit der AfD kommt nicht infrage“, sagte er.

Am Wahlsonntag öffnet das Neue Rathaus ab 17.30 Uhr zur Präsentation der Wahlergebnisse.

Von Klaus Staeubert