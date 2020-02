Wahlkampf bis zum Schluss – das sind die wichtigsten Positionen der Kandidaten

Leipzig

Am Sonntag sind 469 269 Leipziger zur Wahl des neuen Oberbürgermeisters aufgerufen. Erwartet wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Amtsinhaber Burkhard Jung ( SPD) und Sebastian Gemkow ( CDU). Hier die wichtigsten Positionen der beiden Bewerber.

Wohnen

Burkhard Jung: Er will mit allen Akteuren am Wohnungsmarkt nach neuen Lösungen suchen, die bezahlbare Mieten möglich machen. „Wir müssen günstiger bauen und für die, die Hilfe brauchen, wollen wir bis 2027 rund 10 000 Sozialwohnungen mit besonders fairen Mieten bauen“, sagt Jung. „Zum Wohlfühlen braucht es auch Freiräume zum Entspannen, Spazieren, Grillen, Bolzen, Feiern und kreativen Entfalten.“

Sebastian Gemkow: Der CDU-Mann will im Rathaus eine „Kultur des Ermöglichens“ schaffen und so den Wohnungsbau beschleunigen. Investoren sollen auf Bestandsgebäude zusätzliche Etagen aufstocken dürfen, wenn diese Wohnungen 10 bis 15 Jahre einer Sozialbindung unterliegen. Auch „Holzbau bis zur Hochhausgrenze“ soll möglich werden. „Ich werde eine Stelle in der Verwaltung schaffen, die bebaubare Flächen identifiziert und Bauherren unterstützt“, so Gemkow. Damit mehr Familien ihre eigenen vier Wände errichten können, will er mehr landwirtschaftliche Flächen am Stadtrand in Bauland umwandeln.

Schulen

Jung: Bis 2027 verspricht Jung den Bau von 40 neuen Schulen. Außerdem will er Schulen, Sporthallen und Sportfreiflächen außerhalb der Schulzeit stärker für den Stadtteil und Freizeitangebote öffnen. Er setzt auch auf neue Gemeinschaftsschulen. „Schüler lernen dort länger gemeinsam“, so der SPD-Mann. „Damit haben insbesondere Spätentwickler bessere Bildungschancen.“

Gemkow: Um Schulen zügiger zu modernisieren, will er mehr Fördermittel aus Dresden heranschaffen. „Der Freistaat stellt viel Geld bereit, aber Leipzig muss diese Mittel auch vollumfänglich ausschöpfen“, sagt er.

Verkehr

Jung: „Jeder, der das Auto stehen lässt, schafft Platz für die, die es unbedingt brauchen“, meint der Sozialdemokrat und will deshalb „viele gute Angebote unterbreiten, damit das Auto auch mal stehen bleiben kann“. Weil Bus und Bahn das Rückgrat des öffentlichen Nahverkehrs sind, will er bis 2030 über eine Milliarde Euro dafür investieren. „Wir werden Verkehr neu denken, neue Linien schaffen, neue Busse und Bahnen anschaffen und die Umwelt entlasten“, so Jung. 2021 will er in Leipzig das 365-Euro-Ticket einführen. „Wir werden unsere Straßen weiter sanieren und sichere Wege schaffen, damit Autos vorankommen, Radler sicher unterwegs sind und auf dem Fußweg genug Platz auch für Ältere, Kinderwagen und Menschen mit Behinderungen ist.“

Gemkow: Er setzt ebenfalls auf neue ÖPNV-Strecken und eine engere Taktung des Nahverkehrs. „Es kann nicht sein, dass ganze Stadtgebiete nicht vernünftig an das ÖPNV-Netz angeschlossen sind“, meint der CDU-Mann. Das 365-Euro-Jahresticket will er erst einführen, wenn das geschafft ist. Er setzt auch auf die Einführung eines digitalen Fahrscheins, der nur die tatsächlich zurückgelegten Strecken bepreist, und einen stärkeren Schulterschluss mit dem Umland. Bislang werde zu oft nur bis zur Stadtgrenze gedacht, meint er. Für den Pendlerverkehr und den Wirtschaftsverkehr würden leistungsfähige Straßen und bessere S-Bahn-Anbindungen entstehen.

Klimaschutz

Jung: Er will 2023 aus der Braunkohle aussteigen und Leipzig seine Wärme selbst erzeugen lassen. „Wir können es in den nächsten zehn Jahren schaffen, uns als Stadt nachhaltig energetisch auf dem modernsten Stand der Technik selbst zu versorgen“, sagt der OBM. Er will dafür auch einen „Cool-City-Plan“ aufstellen – mit grünen Klimaschneisen und Gründächern als natürliche Klimaanlagen, nachhaltigem Wassermanagement und saisonalen Wärmespeichern im Grundwasser.

Gemkow: Der Christdemokrat will auch für mehr Bäume, Pflanzen und Beete in der Stadt sorgen und Orte der Naherholung schaffen, zum Beispiel mit Gemeinschaftsprojekten wie Urban Gardening. Urbaner Gartenbau sieht die kleinräumige, gärtnerische Nutzung städtischer Flächen in und an Siedlungsgebieten vor. „Jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten“, meint er. „Ich verzichte daher auch auf einen Dienstwagen und nutze stattdessen Bahn und Fahrrad.“

Sicherheit

Jung: „Die Bürger erwarten zu Recht, dass der Staat für ihre Sicherheit garantiert“, sagt er. Leipzig sei für Ordnung zuständig. „40 zusätzliche Mitarbeiter haben wir schon eingestellt und werden auch noch weitere einstellen, die tagtäglich auf der Straße unterwegs sind. Jetzt auch auf dem Rad und bald auch mit Hunden.“

Gemkow: „Wir dürfen nicht zulassen, dass sich Teile unserer Gesellschaft radikalisieren“, meint er. „ Leipzig braucht mehr Verständigung und Versöhnung – und ein klares Handeln gegen Extremisten.“ Er will „eine moderne Austauschplattform zwischen den Behörden“ schaffen und so Kontrolle erleichtern. Polizisten und Stadtbedienstete müssten auch in Brennpunktbereichen gemeinsame Streifen durchführen. „Die Ämter der Stadt werden mehr Rückendeckung und – wenn nötig – auch mehr Personal erhalten“, verspricht er.

Weiter im Rennen: Ute Elisabeth Gabelmann Ute Elisabeth Gabelmann war am Freitag entsetzt: Ihre Wahlplakate in Schleußig waren von Unbekannten mit Anti-Gemkow-Botschaften beschmiert worden. „Ich distanziere mich davon“, erklärte sie. „Ich kann keinen von beiden zum Wählen empfehlen.“ Der Grund: Gabelmann will am Sonntag selbst als Oberbürgermeisterin gewählt werden, sie gehört zu den drei Bewerbern, die noch im Rennen sind. „Ich glaube, es geht vielen Leipzigern wie mir, dass sie keinem der beiden Favoriten ihre Stimme geben wollen“, meint sie. „Bei mir wäre ihre Stimme besser aufgehoben.“ Die 39-jährige Gohliserin tritt für die Piraten an. Sie will sich unter anderem für flächendeckende Schulsozialarbeit einsetzen. Auch die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Entscheidungen will sie durchsetzen. „Kurze und sichere Schulwege erreichen wir durch mehr Zebrastreifen und eine passgenaue Zuweisung von Schulplätzen“, sagt sie.

Von Andreas Tappert