OBM-Wahl in Markkleeberg: Karsten Tornow geht für die CDU ins Rennen

Karsten Tornow (52) will zur Wahl des Oberbürgermeisters der Stadt Markkleeberg am 20. September als Kandidat der CDU gegen Amtsinhaber Karsten Schütze ( SPD) antreten. Der Vorstand des CDU Stadtverbands hat seiner Bewerbung bereits einstimmig zugestimmt.

Vorstand einstimmig für Tornow

„In den letzten Wochen haben wir uns als Vorstand sehr intensiv mit Karsten Tornow und seiner Bewerbung beschäftigt”, erklärt der Stadtverbandsvorsitzende Christian Funke. „In einer Vielzahl von Gesprächen haben wir seine Beweggründe und Themen besprochen. Im Ergebnis sind wir einstimmig zu dem Entschluss gekommen, die Kandidatur von Karsten Tornow zu unterstützen und ihn der Mitgliederversammlung zu empfehlen.” Die müsse im Rahmen einer noch einzuberufenden Nominierungsveranstaltung, die derzeit wegen der Corona-Krise nicht stattfinden kann, der Kandidatur zustimmen. „Wir glauben, mit Karsten Tornow einen geeigneten Kandidaten ins Rennen schicken zu können, das möchten wir unseren Mitgliedern mit auf den Weg geben”, so Funke.

Kandidat will Zukunft mitgestalten

Tornow hatte sich im letzten Jahr in eine Markkleebergerin verliebt, ist von Leipzig zu ihr gezogen und lebt mit insgesamt vier Kindern in einer Patchworkfamilie. „Ich bin seit 30 Jahren Unternehmer, berate Firmen und private Haushalte und kenne die Wünsche und Ziele der Menschen”, erklärt er. „Ich möchte nicht von der Seite aus zuschauen, sondern aktiv an der Entwicklung unserer Zukunft mitgestalten.”

Markkleeberg sei eine besonders schöne und liebenswerte Stadt mit einer hochinteressanten Geschichte, wundervoller Natur und tollen Perspektiven, schwärmt Tornow. „Gemeinsam mit allen Markkleebergerinnen und Markkleebergern sowie der Verwaltung möchte ich unsere Stadt für die Zukunft wirtschaftlich, kulturell und sportlich als Mehrgenerationenprojekt gestalten. Dazu würde ich sehr gerne das Steuerrad übernehmen und sage: Gemeinsam für Markkleeberg.“

