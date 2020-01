Leipzig

Wenige Tage vor der Wahl des Oberbürgermeisters der Stadt Leipzig laden LVZ und MDR zu einem besonderen Abend ein: Am 27. Januar haben die Wähler Gelegenheit, die aussichtsreichsten Kandidaten aus nächster Nähe zu erleben. Beim Wahlkampfabschluss-Talk von LVZ und MDR Fernsehen stellen sich Burkhard Jung ( SPD), Sebastian Gemkow ( CDU), Franziska Riekewald ( Die Linke), Christoph Neumann ( AfD), Katharina Krefft ( Die Grünen) und Marcus Viefeld ( FDP) den Fragen von LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer und MDR-Redaktionsleiter Andreas Frank Rook. Die Kandidaten erhalten eine abschließende Gelegenheit, sich und ihre Positionen zu brennenden Fragen unserer Stadt darzustellen und LVZ-Leser können live dabei sein. Und zwar am Montag, 27. Januar, in der Kuppel des LVZ-Medienhauses, Peterssteinweg 19, 04107 Leipzig! Der Einlass beginnt ab 21 Uhr, die Veranstaltung um 22 Uhr und der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung wird live in der MDR-TV-Sendung „Fakt ist!“ übertragen, was die späte Veranstaltungszeit erklärt.

Interessenten melden sich bitte über unsere Hotline 0800 2181-080 an. Bitte haben Sie Verständnis, dass maximal zwei Reservierungen pro Anmeldung möglich sind. Ansonsten gilt: Schnelle Reaktion sichert den Platz.

Von lvz