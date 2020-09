Obdachlos in Leipzig: „Wenn es so bleibt, wird es immer neue Zeltstädte geben“

Leipzig

Noch vor zehn Jahren gehörte Wohnungslosigkeit in Leipzig zu den geringeren Problemen. Das hat sich inzwischen merklich geändert, die Messestadt ist enorm gewachsen, Wohnraum wird knapper – und Obdachlosigkeit ist auch im öffentlichen Raum sichtbarer. Die Wissenschaftlerin Luisa Schneider (29) vom Max-Planck-Institut Halle begleitet seit Monaten Wohnungslose in Leipzig. Im LVZ-Interview erzählt sie, wie die Situation tatsächlich ist, ob das Hilfesystem der Kommune funktioniert und wie sich das wachsende Problem lösen ließe.

Frau Schneider, wie sind sie zum Thema Wohnungslosigkeit gekommen?

Anzeige

Als Forscherin geht es mir darum, Probleme unserer Zeit aufzuzeigen und denen nachzugehen. Wir haben grundlegende Rechte, die wir groß schreiben, die in unserer Gesellschaft aber auch vielfach an Wohnraum geknüpft sind. Privatsphäre und Intimität zählen zu den fundamentalsten Bedürfnissen, sind aber ohne eigene Wohnung nicht möglich. Man darf nicht intim werden, kann sich weniger vor Gewalt schützen, man verliert oft auch das Sorgerecht für seine Kinder. Ich wollte wissen: Wie gehen wohnungslose Menschen damit um und wie wird aus dem Problem irgendwann eine Lösung. Dazu betreibe ich Ethnografie, das heißt: Ich verbringe mit Betroffenen den Tag, spreche mit ihnen über ihr Leben und die Perspektiven. Zudem arbeite ich den rechtlichen und politischen Rahmen heraus und schaue, wie das zusammenpasst.

Weitere LVZ+ Artikel

Sie forschen dazu seit zwei Jahren in Leipzig? Warum hier und nicht in größeren Städten?

Vor meiner Studie hier war ich in Sierra Leone, wo Armut und Wohnungslosigkeit sehr präsent sind. Das wurde dann gern mit der Situation in westeuropäischen Ländern verglichen und es hieß: Wir haben diese Probleme ja nicht. Das wollte ich genauer wissen. Ich habe mir verschiedene Städte in Deutschland angeschaut und festgestellt, dass Leipzig in dieser Frage sehr interessant ist. Die Stadt kommt aus einer Situation, in der es viel Leerstand und kaum Wohnungslosigkeit gab. Jetzt ist der Leerstand verschwunden, die Stadt erfindet sich neu und es entsteht die Frage: Was passiert mit den Leuten, die keine Wohnung haben?

Luisa Schneider begleitet für Studie Wohnungslose in Leipzig Quelle: Matthias Puppe

Wie akut ist die Lage? Gibt es viele Wohnungslose in Leipzig?

Ja, gibt es – vor allem viele, die nicht sichtbar sind. Man kann Wohnungslose grob in drei Gruppen einteilen: Da sind die, die aktiv auf die Hilfesysteme zugehen und Unterstützung erbitten. Es gibt auch Betroffene, die im öffentlichen Raum sichtbar sind und die von aufsuchenden Sozialarbeitern betreut werden. Die dritte Gruppe wendet sich weder ans Hilfesystem und ist auch nicht sichtbar auf der Straße. Und das ist die Gruppe, die aktuell immer mehr wächst. Der Stadt Leipzig entgehen diese Menschen aber bisher weitgehend.

Wohnungsnotfälle laut Sozialreport Jährlich gibt es in Leipzig etwa 3000 bis 4000 sogenannte Wohnungsnotfälle – zum Beispiel nach Räumungsklagen, wenn Mieten nicht mehr gezahlt werden können oder nach privaten Notsituationen. Laut Leipzigs Sozialreport kann in Zweidritteln der Fälle die Wohnung letztlich erhalten bleiben oder die Personen ziehen nach Vermittlung in eine neue. 355 Personen konnten 2018 vorübergehend eine Gewährleistungswohnung in Anspruch nehmen. Jeden vierten der Betroffenen verlieren die Behörden allerdings auch aus den Augen. Mehr als 700 Menschen haben 2018 mindestens einmal in einem Leipziger Übernachtungshaus geschlafen. Die durchschnittliche Anzahl der auf der Straße angetroffenen Obdachlosen lag in Leipzig 2018 bei 80 – darunter 17 Frauen.

Wer ist von Wohnungslosigkeit betroffen?

Prinzipiell kann es jeden treffen. Ich habe mit Jugendlichen zu tun, mit Rentnern, mit Menschen die berufliche Karrieren hatten, die aber aus verschiedensten Gründen auf einmal rausgefallen sind. Es gibt viele Menschen, die aufgrund familiärer Probleme wie Scheidungen ihre Wohnung verloren haben. Es gibt auch viele Wohnungslose in Leipzig, die jeden Tag arbeiten gehen. Die sind zum Beispiel aufgrund einer Verschuldung oder einer Erkrankung plötzlich obdachlos geworden und finden den Weg nicht mehr zurück.

Das heißt, es gibt in Leipzig Betroffene, die leben im Zelt und gehen jeden Morgen zur Arbeit?

Das gibt es tatsächlich auch. Die meisten haben aber ein starkes soziales Netzwerk, das ihnen zeitweise noch helfen kann, bei dem sie unterkommen. Viele schlafen aber auch unsichtbar unter einem Balkon, im Keller, im Kleingarten, in einem Treppenhaus, wo die Tür nachts nicht ganz zugemacht wird. Sie nutzen dann öffentliche Hygienemöglichkeiten, etwa in Bibliotheken oder im Krankenhaus.

Was schätzen Sie, wie viele Betroffene gibt es in Leipzig?

Genaue Zahlen sind sehr schwierig. Aber wenn man sich anschaut, wie viele Menschen sich jährlich an die Notunterbringungen in der Stadt wenden, dann kann man diese Zahl wohl verdreifachen um einen realistischen Wert zu erhalten. Ich habe bei meiner Studie allein mit etwa 300 Menschen zu tun.

Leipzig hat ein Hilfesystem mit aufsuchenden Sozialarbeitern, mit Tagestreffs, mit Hilfebus, mit mehreren Übernachtungshäusern. Funktioniert das?

Das tut es, auch wenn das Angebot über die ganze Stadt verstreut ist. Es gibt mehrere soziale Träger, die sich den Menschen annehmen. Die Frage ist allerdings, was ist das Ziel der Hilfe? Soll den Menschen der Weg zurück in die Wohnung ermöglicht werden? Oder will man ihnen das Leben auf der Straße nur erträglicher machen? Diese Entscheidung muss die Stadt Leipzig treffen. Sollte ersteres der Fall sein, dann müssten Barrieren abgebaut werden, dann muss der Wohnraum den Betroffenen tatsächlich auch zu Verfügung stehen, so wie es das Konzept des „Housing First“ vorsieht. In diesem müssen sich Wohnungslose nicht erst qualifizieren, ehe sie wieder in eine Wohnung ziehen können. Dann wäre langfristig allerdings auch eine Umstrukturierung des Hilfesystems notwendig.

Angebote für wohnungslose Menschen in Leipzig Übernachtungshaus für MännerRückmarsdorfer Straße 7, 0341 / 123 4504Geöffnet: Mo bis Fr ab 16 Uhr / Sa, So, Feiertag ganztägig Übernachtungshaus für FrauenScharnhorststraße 27, 0341 / 58 52 413Geöffnet: Mo bis Fr ab 16 Uhr / Sa, So, Feiertag ganztägig Übernachtungsstelle für Drogenabhängige Chopinstraße 13, 0341 / 91 35 60 Geöffnet: täglich ab 19 Uhr Kontaktstube „Leipziger Oase“ Nürnberger Straße 31, 0341 / 268 26 70Geöffnet: Mo bis Fr 8 – 16 Uhr / Sa 8 – 14 Uhr Tagestreff „Insel“Plautstraße 18, 0341 / 24 67 66 55Geöffnet: Mo bis Fr 8 – 16 Uhr / Sa, So, Feiertag 9 – 15 Uhr

Inwiefern?

Man muss weg von Tagesangeboten, von Übernachtungshäusern, aufsuchender Sozialarbeit und stattdessen hin zu Sozialarbeit im Wohnraum. Man muss zudem massiv an der Prävention andocken, Mietschulden entgegenwirken, die Menschen dabei unterstützen, ihre Wohnungen halten zu können. Und wenn das nicht gelingt, dann sollten Betroffene schnellstmöglich in neuen Wohnraum ziehen können. Es gibt für beide Zielstellungen Befürworter und Gegner in Leipzig, die sich aneinander reiben. Es scheint zudem ein sehr großes Bedürfnis in der Stadt zu geben, den öffentlichen Raum zu verwalten und aufzuräumen. Wir erleben eine stetige Diskussion, wie sichtbare Wohnungslosigkeit von den Straßen verschwinden könnte – beispielsweise am Hauptbahnhof. Daraus wird in der Regel eine Verschiebungsproblematik und die Diskussion beginnt zwei Wochen später an einem anderen Platz von Neuem. Wenn das verstreute Hilfesystem so bleibt, wenn den Menschen ihre Situation nur erträglicher gemacht wird, dann müssen wir perspektivisch mit immer mehr sichtbarer Obdachlosigkeit in Leipzig leben. Dann wird es immer neue Zeltstädte geben, dann wird es zum Beispiel auch mehr Häuserbesetzungen geben.

Leipzig hält Gewährleistungswohnungen bereit, die Wohnungslose temporär auffangen sollen. Die scheinen nicht auszureichen.

Gewährleistungswohnungen sind meist für Haushalte mit Kindern und Paare vorgesehen. Andere Betroffene müssen sich an die Gemeinschaftsunterkünfte oder das ambulante betreute Wohnen wenden. Für die allermeisten sind Sozialwohnungen das Ziel. Doch solange wir eine Situation haben, in der Vermieter entscheiden, an wen sie die Wohnung vergeben, werden immer die Menschen bevorzugt werden, die keine Schulden oder anderweitige Probleme haben. Aber eigentlich geht es ja darum, genau solchen Menschen in Problemsituationen wieder eine Wohnung zur Verfügung zu stellen. Studien zeigen immer wieder, dass es erst eine Wohnung als neue Basis braucht, um überhaupt die Bereitschaft zu Veränderungen zu schaffen. Deshalb geht es nicht nur um die Frage, ob es überhaupt billigen Wohnraum in der Stadt gibt. Es ist genauso wichtig, dass dieser auch in Anspruch genommen werden kann.

Laut einer Studie im Auftrag der Landesregierung gibt es in Leipzig angeblich ohnehin keinen angespannten Wohnungsmarkt. Es wird die Schlussfolgerung gezogen, deshalb lohne sich in Leipzig kein sozialer Wohnungsbau. Was sagen sie dazu?

Schön, dass es genug Wohnraum in Leipzig gibt. Ich frage mich allerdings: Warum steht der dann leer, obgleich viele Menschen keine eigene Wohnung haben? Darüber hinaus geht es aber auch darum, wie wir eine lebenswerte Stadt für alle kreieren können. Zum Teil gibt es auch in Leipzig bereits Wohnkomplexe, in denen verstärkt nur Menschen in sozialen Schieflagen unterkommen. Man schafft regelrechte Ballungsräume dafür. Es wäre doch viel sinnvoller, wenn man in jedem Stadtviertel eine bestimmte Anzahl von Sozialwohnungen hätte, vielleicht eine in jeder Leipziger Straße. So könnte man Menschen wieder in die wohnende Gesellschaft integrieren. Zumal gerade auch Menschen in versteckter Wohnungslosigkeit besonders große Angst haben, in Gegenden mit großen sozialen Problemen zu landen. Warum nicht umverteilen?

Die Stadtverwaltung will private Investoren verpflichten, bei Neubauprojekten mindestens 30 Prozent preiswerte Wohnungen einzuplanen. Wird das etwas ändern?

Nur einfach ein paar preiswertere Wohnungen einzuplanen, bringt Wohnungslosen rein gar nichts. Weil sie eben keine Chance darauf haben. Vermieter werden billigere Wohnungen in der Regel eher an Studenten oder Pendler vergeben, die eine Zweitwohnung suchen. Wenn es solche Regeln für Investoren geben soll, dann mit Verpflichtung, dass sie tatsächlich auch an Menschen vermieten, die Schulden angehäuft haben, die lange arbeitslos waren, die suchtkrank waren oder sind, die aber gewillt sind, sich zu integrieren und an ihren Problemen zu arbeiten.

Unvorhersehbar für ihre Studie kam eine Pandemie dazu. Wie gehen Wohnungslose mit Corona um?

Für sie ist das Virus tatsächlich nur eins von vielen Problemen, mit dem sie sich stetig auseinandersetzen müssen. Allerdings wurde angesichts von Corona Wohnungslosigkeit vielleicht zum ersten Mal in ganz Europa auch im Kontext von Gesundheit und Recht auf Leben gesehen. Es gab eine Anerkennung, dass Wohnungslosigkeit lebensgefährlich ist. Nicht vorrangig aus einem wohltätigen Gefühl gegenüber den Betroffenen heraus, sondern um die ganze Gesellschaft zu schützen. Es wurde dabei aber gleichzeitig auch anerkannt, dass niederschwellige Hilfe vor Ort ein Dach über dem Kopf nicht ersetzen kann. Auf einmal hieß es überall: Auch diese Menschen benötigen eine Unterkunft, die müssen weg von der Straße – denn sonst tragen sie ein großes Risiko für sich und andere.

Also hatte Corona für Wohnungslose sogar positive Effekte?

Auf jeden Fall. Die Frage ist, wie kommen wir von dieser Anerkennung in der Pandemie zur Erkenntnis, dass Wohnungslosigkeit immer lebensgefährlich ist. Leipzig hat wirklich schnell reagiert, hat viele positive Dinge für Betroffene ins Leben gerufen. Jetzt gehen wir aber leider nicht nur wieder rückwärts, sondern es gibt auch noch stärkere Vertreibung aus dem öffentlichen Raum. Andere Städte haben Wohnungslose, wenn sie gemeinsam angetroffen wurden, beispielsweise als Familien anerkannt. Damit ihnen Bußgelder erspart bleiben. Leipzig hat das nicht getan.

Wurden tatsächlich Bußgelder an Wohnungslose verteilt?

Ich habe einige solcher Bescheide gesehen, ja.

Es ist doch aber unwahrscheinlich, dass die Betroffenen diese bezahlen können.

Dafür gibt es ja Ersatzfreiheitsstrafen. Meines Wissens wurden zum Teil Einsprüche gegen die Bußgeldbescheide erhoben, aber diese waren nur teilweise erfolgreich. Es wird sich nun zeigen, wie die Stadt Leipzig damit umgeht, ob es eine gewisse Toleranz gegenüber dieser Gruppe gibt oder nicht.

Von Matthias Puppe