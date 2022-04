Leipzig

Das Holzschild ragt zwischen Gestrüpp und Blättern aus der Erde. „Hier ist Eden“ steht da in weißer Schnörkelschrift. An dieser Stelle hat eine Mitarbeiterin der Wohnungslosenhilfe Leipziger Oase ihren geliebten Hund Eden begraben. Für Obdachlose weist das Schild auch einen Punkt aus, der – gemessen an den wenigen Möglichkeiten – fast einem Garten Eden nahekommt: die Quelle. Hier, in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofs, fließt aus einer Rohröffnung sauberes Wasser, das vom Bahnhof in die Parthe gepumpt wird. Einer der wenigen Orte, an denen man sich waschen kann. „Eiskalt natürlich, erst recht jetzt im Winter“, sagt Julien, „aber da muss man durch.“

Der 31-Jährige kennt die Reviere, die jenseits der Straßen liegen. Wo man am besten schlafen kann und wo man es nicht sollte, weil die Ratten kommen. Wo man seine Ruhe hat und wo man besser einen Bogen schlägt, weil dort „die Drogenhölle“ brennt. Seit November 2020 hat Julien kein Dach mehr über dem Kopf. Es passierte Knall auf Fall: Die eigene Wohnung hatte er gekündigt, um mit der damaligen Freundin zusammenzuziehen. Doch kurz zuvor kam es zum Streit, der eskalierte. „Sie hat mich gewürgt und bedroht, aber später der Polizei erzählt, ich sei ihr an die Gurgel gegangen. Das ist eine Lüge.“ Der Gerichtsprozess dazu steht noch an, vermutlich in diesem Jahr.

Schwierige Vergangenheit

Wegen des Vorfalls hatte er plötzlich keine Bleibe mehr. Die erste Nacht verbrachte er auf einem Spielplatz am Auensee. Seitdem versucht er, eine Wohnung und einen Job zu finden, bislang erfolglos. Juliens Zukunft ist ungewiss, die Vergangenheit schwierig. Knapp zwei Jahre nach seiner Geburt am 16. Juli 1990 in Schkeuditz wurde seiner alkoholkranken Mutter das Sorgerecht wegen Kindeswohlgefährdung entzogen. Der Junge kam in ein Heim in Leipzig-Leutzsch.

Warum er mit fünf Jahren in eine Unterbringung nach Großpösna wechselte, weiß er nicht mehr. Nur noch, dass er sich in dem Alter beide Beine brach, weil er „Superman“ und „Batman“ gesehen hatte, zusammen mit seinem Teddy ebenfalls fliegen wollte und aus dem Fenster sprang. 1997 konnte Julien zu seiner damals trockenen Mutter zurück. Der Versuch scheiterte, weil sie rückfällig wurde und erneut verwahrloste. Also wieder über Jahre in ein Kinderheim, dazwischen ein missglücktes Dreivierteljahr bei einer Pflegefamilie – „ich hab mich einfach nicht wohl gefühlt“.

Als junger Erwachsener lebte Julien in einer Jugend-WG, driftete immer öfter ab, hing mit Kriminellen am S-Bahnhof Gohlis rum, trank viel, trieb Geld durch Androhung von Prügel ein, wurde bei Diebstählen sowie Fahren ohne Führerschein erwischt. Mehrmals kam er in den Knast, insgesamt über vier Jahre lang.

„Hier ist Eden“ – der Ort, an dem ein Hund dieses Namens begraben liegt. Und die Stelle, an der sich Obdachlose waschen. Quelle: Mark Daniel

Allerdings gab es auch Phasen, in denen vieles funktionierte. Durch eine Langzeittherapie bekam Julien das Alkoholproblem in den Griff und einen Job bei einer Umzugsfirma. Er arbeitete später auf Montage, zuletzt im Gartenlandschaftsbau – bis zum dramatischen Crash mit seiner Freundin, der ihn nicht nur obdachlos machte, sondern auch haltlos. Und nach dem er eine Paranoia entwickelte.

Konflikte in der Mission

Inzwischen findet sich Julien in seiner neuen Situation zurecht. Dafür musste er viel lernen. Geld, Rucksack, Schlafsack und Handy wurden ihm gestohlen. Mittlerweile weiß er, wem er misstrauen und welchen Ton er anschlagen muss. Erlebt man ihn, wie er an der Bahnhofsmission angesprochen, gegrüßt oder um Rat gefragt wird, wird klar: In der Obdachlosen-Szene hat sich Julien einen Status erarbeitet, er wird respektiert. Auch weil man weiß, dass der junge Mann – wenn es sein muss – in der Lage ist, zu körperlichen Argumenten zu greifen. „Ab und zu gibt’s Konflikte in der Mission. Wenn die zu heftig werden, holt mich schon mal das Personal.“

Die Räume der Caritas hinten an der Westseite gehören zu seinen Ankerpunkten. „Hier gibt’s immer einen Kaffee und das Team ist klasse“, sagt er. Zu seinen Lieblingsorten zählen die, an denen er Weite spürt und Freiheit. Zum Beispiel das oberste Deck des Parkhauses nebenan, wo der Wind weht und der Blick über die Stadt schweifen kann. Als wir uns dort zum Gespräch treffen, hält sich im Treppenhaus ein Mann gerade eine Spritze an die Vene. „Passiert hier regelmäßig“, sagt Julien. Später bemerkt er: „Das sind Sachen, die kriegt ihr normalen Menschen nicht mit.“

Julien vor der Leipziger Bahnhofsmission. Quelle: André Kempner

Ein Satz, der wertfrei rüberkommt. Von einem Mann, dem man sein als unnormal geltendes Leben nicht ansieht. „Mir ist wichtig, dass ich gepflegt aussehe“, betont er, „ich habe keine Lust, in Schubladen gesteckt zu werden. Die meisten von euch ignorieren uns und denken, wir sind alle mit Drogen vollgepumpt. Aber das ist falsch.“ Er selbst bezeichnet sich als Teilzeitkonsument von diversem Zeug, trinkt Bier, aber nicht im Übermaß.

Raubein mit sozialer Intelligenz

Julien ist ein sehr eigener Typ. Raubein mit sozialer Intelligenz. Macht gelegentlich auf dicke Hose, ist aber gleichzeitig aufmerksam und feinsinnig, freundlich auf die rustikale Art. „Hinter seiner harten Schale ist Julien ein Lieber“, bestätigt Michelle von Grzymalla, Sozialarbeiterin in der Bahnhofsmission.

Momentan lebt der 31-Jährige, der Hartz IV bezieht, mit zwei anderen in einem verlassenen Gebäude in Möckern. Auch wenn der Frühling ein Intermezzo gegeben hat, ist es nachts noch empfindlich kalt. Um trotzdem Innentemperaturen im zweistelligen Bereich zu haben, nutzen die Drei eine Tontopf-Heizung: Mehrere Teelichter werden unter einen umgedrehten Tontopf gestellt und geben so Wärme an den Raum ab. Wasser kochen sie mit einem alten Holzvergaser. „Das funktioniert ganz gut“, sagt Julien, „trotzdem sind wir alle froh, wenn’s mit den Temperaturen endlich dauerhaft aufwärtsgeht.“

Wenn sich Julien bei warmer Sonne an der Quelle waschen kann, dann ist Eden noch ein bisschen mehr wie Eden.

Von Mark Daniel