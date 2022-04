Obdachlos in Leipzig – die LVZ-Reportage zum Anhören

Leipzig

Als junger Erwachsener lebte Julien in einer Jugend-WG, driftete ab, hing mit Kriminellen am S-Bahnhof Gohlis rum, trank viel, trieb Geld durch Androhung von Prügel ein, wurde bei Diebstählen sowie Fahren ohne Führerschein erwischt. Mehrmals kam er in den Knast, insgesamt über vier Jahre lang.

Inzwischen ist der 31-Jährige, der Hartz IV bezieht, obdachlos. Mit zwei anderen wohnt er in einem verlassenen Gebäude in Möckern. In der LVZ-Reportage erzählt der junge Mann, was ihn zum Menschen ohne festen Wohnsitz machte und wie er das Leben meistert. Ein Kennlernbesuch in den Straßen von Leipzig – hier gibt es die Reportage zum Anhören:

Von LVZ