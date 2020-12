Leipzig

Die Obdachlosen in Leipzig müssen in der Corona-Pandemie nicht noch mehr leiden. Die Stadt Leipzig jetzt angekündigt, wegen der Ausgangsbeschränkungen die Notunterkünfte für obdachlose Personen ganztägig zu öffnen. „Zudem wird ihnen dort eine kostenlose Speisenversorgung mit drei täglichen Mahlzeiten ermöglicht“, kündigte das Rathaus nach einer Sonderdienstberatung des Oberbürgermeisters mit der Verwaltungsspitze an.

Hilfe ist kostenlos

Obdachlose, für die weder Jobcenter noch Sozialamt für die Gebühren der Unterbringung in Notunterkünften aufkommen, bräuchten für die Dauer einer Ausgangsbeschränkung auch keine Gebühren zu zahlen, hieß es.

Die kostenfreie Speisenversorgung in den Notunterkünften solle es den Obdachlosen ermöglichen, „sich dort während bestehender Ausgangsbeschränkungen ganztägig aufhalten zu können“, erklärte das Rathaus die Veränderungen. Die Regelungen würden während der Zeit von Ausgangsbeschränkungen bis Ende März 2021 gelten.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren

Das Sozialamt der Stadt rechnet mit bis zu 150 Personen, die diese Angebote in Anspruch nehmen werden. Ausgaben in Höhe von 82 500 Euro würden von der Stadt für diese Maßnahmen eingeplant, hieß es.

Von -tv