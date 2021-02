Obdachlose in Leipzig – Hilfebus bringt jeden Abend vier bis fünf Menschen in Sicherheit

Leipzig

Menschen, die auf der Straße leben, trifft der aktuelle Kälteeinbruch besonders hart. Bei Temperaturen von bis zu Minus 20 Grad in der Nacht kann es lebensgefährlich sein, draußen zu schlafen. Um Kältetote zu verhindern und Obdachlosen Hilfe anzubieten, ist im Winter täglich der Leipziger Hilfebus unterwegs. Tino Neufert vom Suchtzentrum Leipzig koordiniert die Arbeit des Busses. Die LVZ hat mit ihm über die aktuelle Situation gesprochen.

Herr Neufert, Leipzig versinkt im Schnee, die Nächte sind eisig kalt. Der Hilfebus ist wahrscheinlich im Dauereinsatz?

Ja, wir sind täglich von 18 bis 23 Uhr in Leipzig unterwegs und bekommen aktuell sehr viele Anrufe. Zurzeit haben wir immer eine Schneeschaufel dabei. Mit dem Bus können wir auch nicht alles erreichen, kleinere Wege oder Parks zum Beispiel nicht. Manchmal müssen wir noch ein Stück laufen.

Treffen Sie noch immer auf Menschen, die jetzt draußen schlafen? Bei diesen Temperaturen kann das ja lebensgefährlich sein.

Es gibt immer noch Menschen, die draußen schlafen wollen und unser Angebot, sie in eine der Notunterkünfte zu bringen, aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht annehmen. Wenn sie normal ansprechbar sind und eine entsprechende Ausrüstung wie Schlafsack und warme Kleidung haben, geht das auch. Andernfalls müssen wir auch mal den Notarzt rufen.

Was schätzen Sie, wie viele Menschen schlafen zu Zeit in Leipzig noch draußen?

Das ist schwer zu schätzen. Ich denke, zwischen 30 und 50. Wobei von ihnen nicht alle im öffentlichen Raum schlafen. Einige übernachten in Garagen oder Kleingartenanlagen, wo sie teilweise Öfen zum Heizen haben.

Leipzigerinnen und Leipziger können den Hilfebus anrufen, wenn sie hilfsbedürftige Personen in der Stadt sehen. Wie viele Anrufe gehen bei Ihnen zur Zeit ein?

Gerade sind es mit 40 oder 50 pro Abend sehr viele. Es rufen allerdings auch viele Leute an, die Sachspenden haben oder uns anders unterstützen wollen. Das ist zwar sehr nett und wir freuen uns darüber, aber wir bitten die Leute, uns im Bus wirklich nur anzurufen, wenn es um Hinweise zu obdachlosen Personen geht. Aktuell brauchen wir auch keine Sachspenden mehr. Wir sind mit Winterkleidung und dergleichen gut ausgestattet.

Welche Möglichkeiten gibt es, Ihre Arbeit zu unterstützen?

Wir freuen uns über finanzielle Unterstützung. Zurzeit ist unser eigentlicher Hilfebus kaputt, und wir brauchen einen neuen. Spenden auf unser Spendenkonto sind also gerne gesehen.

Wann sollte der Hilfebus angerufen werden?

Wenn man augenscheinlich obdachlose bzw. hilfsbedürftige Personen sieht, kann man die Mitarbeitenden des Hilfebusses zu den Einsatzzeiten (18 bis 23 Uhr) anrufen. Gut ist sicherlich, mit den Menschen vorher ins Gespräch zu kommen und zu fragen, wie es ihnen geht und ob sie Unterstützung benötigen. Außerhalb der Einsatzzeiten des Busses können Hinweise auch an das Sozialamt gegeben werden. Wenn man den Eindruck hat, jemand kommt allein nicht zurecht, hat gesundheitliche Probleme oder ist anderweitig akut gefährdet, kann im Zweifelsfall auch die 112 angerufen werden.

Bringt der Hilfebus viele Menschen in Notunterkünfte? Wie ist die Situation dort?

Etwa vier oder fünf Personen am Abend sind es zur Zeit. Mit dem Winter hat das zugenommen. Die Notunterkünfte sind bereits seit dem ersten Lockdown 24 Stunden am Tag geöffnet. Außerdem wurde die Gebührenordnung ausgesetzt, der Aufenthalt ist jetzt kostenlos und es gibt dort drei Mahlzeiten am Tag. Zurzeit tut das Sozialamt sehr viel für obdachlose Menschen und die Lage ist in Leipzig – im Vergleich zu anderen Städten - super.

Es gibt die Forderung, wohnungslose Menschen in Hotels unterzubringen, die ja jetzt in der Corona-Zeit häufig ungenutzt sind. Wie ist das in Leipzig?

Tatsächlich sind wir gerade mit einem Hostel im Gespräch.Dort könnten Menschen übernachten, die nicht in Notunterkünften unterkommen wollen oder können. Das ist aber noch in der Planung.

Von Lilly Günthner