Oberbürgermeister Jung nennt Würgegriff bei der LVB „unentschuldbaren Vorfall“

„Unglaubliche Bilder! Hier ist klar die rote Linie überschritten.“ Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD)hat schockiert auf ein Video reagiert, in dem eine eskalierte Fahrkartenkontrolle zu sehen ist. Die Aufnahmen zeigen, wie ein Kontrolleur der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) an der Haltestelle „Waldplatz“ einen Fahrgast mit einem Würgegriff am Boden hält. Zwei Redakteure des Stadtmagazins Kreuzer hatten die Situation am Donnerstag zufällig beobachtet, gefilmt und das Video später via Twitter verbreitet.

Den Einsatz des Kontrolleurs bezeichnete OBM Jung gegenüber der Leipziger Volkszeitung als „inakzeptabel“ und „unentschuldbaren Vorfall“. Es sei klar, dass nun höchste Transparenz gezeigt und die Kontrolleure besser geschult werden müssen.

LVB bitten um Entschuldigung

Ulf Middelberg, Sprecher der LVB-Geschäftsführung, hatte am Samstagvormittag die Worte direkt an den 28-jährigen Australier gerichtet, der bei dem Vorfall zu ersticken drohte: „Wir bedauern den Vorfall und die gewalttätige Kurzschlussreaktion gegenüber dem Fahrgast. Dafür bitten wir um Entschuldigung.“ Bis zur weiteren Aufklärung und Ermittlungen durch die Polizei seien der Kontrolleur sowie das betroffene Team vom Dienst freigestellt worden.

Dass der 56-Jährige seinen Würgegriff wohl minutenlang nicht lockerte, obwohl mehrere Umstehende ihn lautstark dazu aufforderten, erfüllt laut Anwalt Jürgen Kasek „unter Umständen“ den Tatbestand des versuchten Totschlags.

Die beiden Grünen-Fraktionsvorsitzenden im Leipziger Stadtrat Katharina Krefft und Dr. Tobias Peter lobten unterdessen die Zivil-Courage der Umstehenden im Video: „Wegschauen ist keine Lösung. Das mutige Einschreiten von Passanten und das Öffentlichmachen des Vorfalls wollen wir ausdrücklich würdigen. Wir brauchen die breite Unterstützung von Politik und Gesellschaft für couragiertes Handeln in solchen Situationen, denn leider ist Diskriminierung immer noch eine Alltagserscheinung.“ Die Suspendierung des Kontrolleurs sei eine angemessene Reaktion und richtig.

