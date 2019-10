Oberbürgermeister Jung stoppt Anwohnerparken im Waldstraßenviertel

Leipzig

Das Anwohnerparken im Leipziger Waldstraßenviertel ist vorerst ausgesetzt worden. Dies hat Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) am Dienstag auf seiner Dienstberatung beschlossen, hieß es am Nachmittag bei einer Kundgebung von Gegnern der geplanten Regelung. Am Nachmittag wird mit einer offiziellen Bestätigung des Rathauses gerechnet. Auf dem Liviaplatz hatten sich zuvor mehr als hundert Gewerbetreibende versammelt, um gegen die ursprünglichen Plänezu protestieren.

Ortsfremde sollten vom 30. Oktober an Gebühren für die Wohngebietsparkflächen in der Nähe von Arena, Stadion und Zentrum zahlen. So soll mehr Platz für die Autos der Bewohner des Viertels entstehen, die dafür Anwohnerparkausweise kaufen müssen. Parkausweise für Gewerbetreibende waren nicht vorgesehen.

Von Andreas Tappert