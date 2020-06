Kommt 365-Euro-Ticket in Leipzig erst mal nur für Renter und Jugendliche?

Leipzig

Die Wahlkampfaussagen von Linken, Grünen und SPD waren vor einem Jahr eindeutig: Alle drei Fraktionen – die jetzt auch gemeinsam eine Mehrheit im Leipziger Stadtrat stellen – versprachen ihren Wählern, ein Jahresticket für 365 Euro in Leipzig einzuführen, also einen Preis von nur einem Euro pro Tag für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs im Stadtgebiet möglich zu machen. Doch das war lange bevor Corona nach Deutschland kam. Für Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) ist deshalb das Wahlversprechen inzwischen „etwas in die Ferne gerückt“ (die LVZ berichtete), doch die drei Ratsfraktionen wollen sich nicht so schnell davon verabschieden.

Linke: „Das Ticket ist noch nicht beerdigt“

Stadträtin Franziska Riekewald (Linke) erklärte am Dienstag auf LVZ-Anfrage, dass die geplante Einführung des Tickets zum Fahrplanwechsel 2021 für sie nicht vom Tisch ist. „Das Ticket ist für mich nicht beerdigt“, erklärte Riekewald. Ob es eingeführt werde oder nicht, entscheide nicht Oberbürgermeister Jung, sondern der Stadtrat. „Dem Stadtrat wird noch vor der Sommerpause der Finanzierungsbedarf des 365-Euro-Tickets mitgeteilt“, so Riekewald. „Auch Konzepte für die Einführung werden uns vorgelegt. Dann weiß jeder, was die Einführung kostet und die Fraktionen müssen entscheiden, wie viel Geld ihnen nachhaltige Mobilität in Leipzig wert ist.“

Wenn die Kosten untragbar hoch ausfallen sollten, will die Linke auch eine Einführung „in Stufen“ prüfen – also den günstigen Fahrschein zunächst auf Nutzergruppen wie zum Beispiel „Rentner“ oder „alle unter 25“ beschränken und dann den Kreis der Kaufberechtigten schrittweise erweitern. Auch ein anderes Herangehen ist für die Linke denkbar: Das Jahresticket der LVB zunächst etwas billiger zu machen und diesen Preis dann „binnen drei Jahren“ schrittweise auf 365 Euro zu senken.

Grüne wollen klare Aussage vom Bund

Die Linke will auch Bund und Land in die Pflicht nehmen. „Es gibt auch andere Verkehrsunternehmen, die durch Corona ähnliche Schwierigkeiten wie die LVB haben“, sagt die Stadträtin. Der Bund werde deshalb mit Zuschüssen an öffentliche Nahverkehrsunternehmen agieren müssen und diese müssten gegebenenfalls vom Land aufgestockt werden.

Stadträtin Kristina Weyh (Grüne) zweifelt an, dass sich die finanziellen Rahmenbedingungen für das Spar-Ticket schnell klären lassen. „Für uns gehört dazu eine Aussage des Bundes zur Finanzierung des Tickets“, erklärte die Grünen-Stadträtin. „Ob wir die bis zur Sommerpause auf den Tisch bekommen ist fraglich.“

Dennoch wollen die Grünen bei dem Thema Tempo machen. Sobald alle Rahmenbedingungen klar sind, müsse zügig über einen Zeitplan zur Einführung des 365-Euro-Tickets entschieden werden, heißt es. „Dabei muss auch die aktuelle Lage bewertet werden, vor allem, was die Finanzierung angeht. Uns ist es wichtig, einen leistungsfähigen ÖPNV zu finanzieren, der attraktiv für die Leipziger ist. Das 365-Euro-Ticket ist dafür ein Baustein.“

SPD denkt über schrittweise Einführung nach

Stadtrat Christopher Zenker ( SPD) erklärte ebenfalls, dass seine Fraktion an dem Ticket festhalten will. „Wir wollen das Ticket auf keinen Fall aufgeben“, so der SPD-Stadtrat am Dienstag. „Aber wichtig sind die Rahmenbedingungen vom Bund. Die LVB arbeiten an einem Konzept zur Einführung des Tickets und sobald es vorliegt, werden wir uns damit beschäftigen.“ Allerdings könne der massive Fahrgast- und Einnahmerückgang bei den LVB (die LVZ berichtete) – auch eine schrittweisen Einführung des 365-Euro-Tickets erforderlich machen. „Dazu werden wir das Konzept der LVB prüfen und eine Rückmeldung vom Bund zur Finanzierung benötigen.“

Wie es um finanzielle Unterstützung des Bundes für Leipzigs 365-Euro-Jahresticket steht, hat bereits OBM Jung durchblicken lassen. Wie berichtet, erklärte er, dass sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD) inzwischen „bedeckt“ halte, wenn es um den Zuschuss für das Ticket in Leipzig gehe.

