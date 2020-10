Leipzig

Der Tarifkompromiss für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes wird neben der Corona-Pandemie zu weiteren finanziellen Belastungen für die Stadt Leipzig führen. Nach Angaben des Personalamtes der 600 000-Einwohner-Stadt belaufen sich die zusätzlichen Ausgaben der Kommune bis zum Jahr 2022 auf insgesamt 29 Millionen Euro.

Nach vorläufigen Berechnungen entfielen davon vier Millionen Euro auf die sogenannte Corona-Sonderzahlung, die noch in diesem Jahr ausgezahlt an die Mitarbeiter ausgezahlt würde. Im kommenden Jahr stiegen die Personalkosten dann um fünf Millionen Euro. Im Jahr 2022 lägen die Personalausgaben bei rund 20 Millionen Euro über den bisherigen Planungen. Die Summe resultiere auch aus der vereinbarten Arbeitszeitreduzierung, hieß es im Rathaus.

56-Millionen-Euro Loch im Haushalt 2020

Aktuell bereitet Finanzbürgermeister Torsten Bonew ( CDU) den Doppelhaushalt für die Jahre 2021/22 vor. Dem Vernehmen nach sind Ausgaben in dreistelliger Millionenhöhe noch nicht durch Einnahmen gedeckt. Der Entwurf des Doppelhaushaltes soll bis Ende November vorliegen.

Die Finanzplanungen stehen vor allem unter dem Eindruck der Corona-Pandemie, die bereits in diesem Jahr ein tiefes Loch in die Leipziger Stadtkasse reißt. Statt mit einem Überschuss von geplant 2,4 Millionen Euro wird der Ergebnishaushalt das erste Pandemie-Jahr nach Berechnungen der Kämmerei voraussichtlich mit einem Defizit von 56,6 Millionen Euro beenden.

Darauf haben sich die Tarifpartner geeinigt:

Arbeitgeber und Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen haben sich nach zähem Ringen in der vergangenen Woche auf höhere Einkommen für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten in Deutschland verständigt. Diese steigen demnach um 4,5 Prozent in der niedrigsten Entgeltgruppe und -stufe und um 3,2 Prozent in der höchsten Eingruppierung. Die Löhne und Gehälter steigen zum 1. April 2021 um 1,4 Prozent, mindestens aber um 50 Euro. Bei den Auszubildenden sind es 25 Euro. Zum 1. April 2022 ist eine weitere Steigerung um 1,8 Prozent vorgesehen. Für Azubis sind es demnach 25 Euro mehr. Die Laufzeit beträgt 28 Monate. Die Jahressonderzahlung wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld steigt für die unteren acht Einkommensgruppen um fünf Prozent. Zudem gibt es eine einmalige Corona-Sonderzahlung: für die unteren acht Einkommensgruppen von 600 Euro, für die mittleren (E 9-12) 400 Euro und für die oberen Einkommensgruppen (E 13-15) 300 Euro. Die Arbeitszeit Ost soll auf das West-Niveau in zwei Schritten von 40 Stunden auf 39,5 zum Januar 2022 und auf 39 Stunden zum Januar 2023 gesenkt werden.

Für die Pflege im Gesundheitswesen wurde eine Steigerung um 8,7 Prozent ausgehandelt. Intensivkräfte sollen bis zu zehn Prozent mehr Lohn erhalten. Pflegekräfte sollen ab März 2021 zusätzlich eine Pflegezulage von 70 Euro bekommen, die ein Jahr später auf 120 Euro erhöht wird. Die Zulage in der Intensivmedizin wird mehr als verdoppelt auf 100 Euro monatlich, die Wechselschichtzulage steigt von 105 auf 155 Euro monatlich.

Von Klaus Staeubert