Öffnung der Außengastronomie in Leipzig: Die Angst sitzt tief, das Personal ist knapp

Leipzig

Die Stadt ist wieder möbliert: Zum Neustart der Außengastronomie haben zahlreiche Kneipen und Restaurants die lange verwaisten Freiflächen für Freitag bestuhlt – auf Grundlage der weiterhin fallenden Corona-Inzidenz, die in Leipzig aktuell deutlich unter der kritischen 100er-Marke liegt.

Francie Fichtler, Mitbetreiberin des La Boum auf der Karl-Liebknecht-Straße, freut sich über die Lockerungen und die Rückkehr. „Unsere Gäste sind uns schon beim Außer-Haus-Verkauf treu geblieben, auf sie ist Verlass.“ Im Dr. Hops nahe der HTWK setzt Franz Uhlig ebenfalls auf sein Stammpublikum, denn „als kleine Nischenbar in C-Lage leben wir von diesem. Wir hoffen, dass sich die meisten an uns erinnern werden – und dass wir wieder eine Option zur Freizeitgestaltung vieler Menschen werden.“

Ein aufwendiges Zuschussgeschäft

Niemand in der Branche macht sich Illusionen darüber, durch die Außengastronomie Gewinne einzufahren, zumal die vorgeschriebenen Abstände nur 50 Prozent der gewohnten Gästezahl ermöglichen; hinzu kommt die Kontrolle von negativen Corona-Tests oder kompletten Impfungen. „Zweifellos ist das ein aufwendiges Zuschussgeschäft“, konstatiert Mustafa Türker, Chef des veganen Restaurants „Green Soul“ in Reudnitz, „trotzdem mache ich Ende Mai mit großer Freude auf, weil wir wieder sichtbar sind.“ Die aktuellen Bedingungen bedeuten für ihn auch personell eine Herausforderung: Sieben Servicekräfte hat er durch die Zwangspause verloren, derzeit beschäftigt er nur vier Aushilfen und steht mangels Koch selbst permanent in der Küche.

Zum regelmäßigen Ritual gehört der bange Blick auf die Wetter-App: Ausgerechnet zum Restart soll es teilweise feucht werden, die Vorhersage für die nächsten Tage liefert ebenfalls kein Plädoyer für Biergarten-Besuche in kurzen Ärmeln. Aus diesem Grund, aber auch aus Angst vor erneut steigenden Infektionszahlen haben sich einige Gastronomen entschlossen, erst später zu öffnen. Manche befürchten eine regelrechte Invasion aus dem gastro-entwöhnten Umland, doch Francie Fichtler stellt klar: „Egal, wer woher kommt – ohne negativen Test kommt bei uns keiner rein.“

Keine Chance auf Öffnung: René Stoffregen profitiert nicht von den Lockerungen für die Gastronomie, weil Auerbachs Keller keine Außenflächen hat. Quelle: Christian Modla

Hart bleiben die Zeiten für Betriebe ohne Freiflächen, zu denen Auerbachs Keller zählt. „Von den Lockerungen profitieren wir leider nicht“, bedauert Geschäftsführer René Stoffregen. Für Leipzigs Vorzeige-Restaurant hatte er Raumfilter im Wert von 42.000 Euro angeschafft, mangels Betriebsgenehmigung nützt ihm das aber (noch) nichts.

Während der Schließung schrumpfte sein Personal von 110 auf 86. Wenn es irgendwann auch für Innenbereiche soweit ist, macht Auerbachs Keller „nur dann auf, wenn es wirtschaftlich ist. Voraussetzung dafür ist wiederum die Öffnung der Hotels für Touristen.“ Ein minimaler Trost für den Chef: Die Fläche vor seiner kleinen Mephisto-Bar, ebenfalls in der Mädler-Passage ansässig, zählt als Außengastronomie, hier also ist Bewirtung gestattet.

Neue Wertschätzung der Branche?

Spannend dürfte sein, ob sich durch den Corona-Stillstand Wahrnehmung und Wertschätzung der Branche verändert haben. „Ich hoffe, dass vielen die Bedeutung der Gastronomie bewusster geworden ist – als Ort von Genuss und Begegnung“, sagt Mustafa Türker. Auch Dietrich Enk wünscht sich, dass nicht nur pragmatische Lehren aus dem Stillstand seines Gewerbes gezogen werden. „Wichtig wäre eine höhere Wertschätzung als gesellschaftlich relevante Dienstleistung“, so der Betreiber des Pilot in der Gottschedstraße, „und zwar sowohl seitens der Politik als auch seitens des Publikums. Klar ist auch, dass die Gehälter steigen müssen, damit ein Job in dieser Branche attraktiver wird.“

Marcel Viola, der mit dem Neustart die neue Location Soltmann in der Riemannstraße eröffnet, ist da zuversichtlich. „In der Gastronomie wird sich in Zukunft ein gutes Auskommen erwirtschaften lassen“, prophezeit der Geschäftsführer. „Ich rechne in den nächsten Jahren mit einem Stundenlohn von 13 bis 15 Euro plus Trinkgeld.“ Er zahlt bereits zwölf, was sich in den Preisen spiegeln werde. „Und trotzdem sind die nicht annähernd so hoch wie in der Innenstadt.“

Von Mark Daniel