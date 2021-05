Die Nachricht vom Dienstagabend verbreitete sich in der Branche schnell: Bleibt die am Mittwoch erstmals in Leipzig verzeichnete Corona-Inzidenz unter 50, kann am 31. Mai auch die Innen-Gastronomie zurückkehren. Die Vorfreude ist groß – auch wenn die Öffnung einigen Wirtinnen und Wirte ein Problem beschert.