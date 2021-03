Leipzig

Plötzlich soll es ganz schnell gehen: Die Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig, die unter anderem Click & Meet offiziell erlaubt, wird schon am Mittwoch in Kraft treten – ursprünglich sollte das am Donnerstag der Fall sein. Allerdings haben die städtischen Händler das Rathaus schon am Montag unter Zugzwang gesetzt, als sie Kunden für das kontrollierte Einkaufen einließen. Thomas Oehme, Centermanager der Promenaden Leipzig und Vorstandsvorsitzender des Leipzig City e.V. erklärt, wie es zu der Volte kam.

Herr Oehme, gestern haben die ersten Händler in der Innenstadt geöffnet, obwohl es die entsprechende Allgemeinverfügung der Stadt noch gar nicht gab. Ist das Erpressung nach dem Motto: Wenn die Stadt uns keine Öffnungsmöglichkeiten bietet, dann schaffen wir Fakten?

In keiner Weise war das Erpressung. Für einen Laien ist es nicht eineindeutig erkennbar, dass eine Allgemeinverfügung der Stadt notwendig ist. Wenn Händler deutschlandweit agieren und sich 16 Landesverordnungen erschließen müssen, kann das passieren. Die Öffnungen sind aus einem Unwissen heraus erfolgt. Wir haben gegenüber der Stadt Druck aufgebaut, weil wir als einzige große Kommune in Sachsen noch immer keine Allgemeinverfügung haben. Es hat uns mit Unverständnis zurückgelassen, dass die junge, dynamische und aufstrebende Stadt Leipzig es nicht schafft, eine Allgemeinverfügung auf den Weg zu bringen.

Zur Person Thomas Oehme ist Center-Manager der Promenaden Leipzig und im IHK Handelsausschuss tätig. Er verantwortet den Vorsitz des Vorstandes vom City Leipzig Marketing e.V. Der Verein repräsentiert 75 Prozent der innerstädtischen Einzelhandelsfläche.

Was heißt, Sie haben Druck aufgebaut?

Wir haben mit den zuständigen Ämtern telefoniert und den Hintergrund der Verzögerungen erfragt. Jetzt wird die Allgemeinverfügung erlassen und damit Handlungssicherheit geschaffen, nicht nur für die Händler.

„Ich habe bei der Stadt einen hohen Leidensdruck gespürt“

Schwer vorstellbar, dass ein Telefonat die Stadt zum Umdenken gebracht hat.

Natürlich haben wir einerseits bei den Ämtern angerufen und gefragt, ob es keine Alternativen gibt. Andererseits habe ich bei der Stadt einen hohen Leidensdruck gespürt. Alle Händler in unserem Verein haben sich mit ihren Vermietern gemeldet und gefragt: „Was ist denn hier los?“ Im Rathaus hat man sich beraten und den Beschluss gefasst, die Verfügung im Internet zu veröffentlichen, damit sie ab morgen rechtskräftig ist.

Innerstädtische Tristesse: Thomas Oehme sieht die Stadt vor „großen Herausforderungen“ Quelle: Kempner

Jetzt dürfen die Händler Click & Meet offiziell anbieten. Ende gut, alles gut?

Natürlich reicht uns das nicht. Wir waren von Anfang an gegen Click & Meet, weil es den wirtschaftlichen Fortbestand vieler Geschäfte nicht sichert. Für größere Unternehmen ist das ein unheimlicher Kraftakt, der trotzdem in Kauf genommen wird, um die Kundenbeziehungen wiederaufzunehmen. Ich möchte niemanden gegeneinander ausspielen. Es gibt allerdings Händler, die fernab jeglicher Inzidenzen öffnen dürfen, wie Buch-, Blumen- und Baumärkte. Einem Modehändler kann man nicht erklären, warum sich der Besuch in ihrem Geschäft negativ aufs Infektionsgeschehen auswirken sollte.

Eine Erklärung könnten die vermehrten Kontakte sein. Öffnen mehr Läden, kommen auch mehr Menschen in die Innenstadt – dadurch erhöht sich die Ansteckungsgefahr.

Die Argumentation, möglichst viele Kontakte vermeiden zu wollen, ist verständlich. Hier gilt es aber, eine politische Abwägung vorzunehmen. Für Click & Meet gilt, dass sich nur ein Kunde pro 40 Quadratmeter aufhalten darf. Auch bei der vollständigen Geschäftsöffnung, wäre das eine Einschränkung, mit der sich Händler arrangieren könnten. Wir richten uns nach dem Robert Koch-Institut, das ein geringes Ansteckungsrisiko beim Einkaufen attestiert.

„Hätten uns lokale Lösungen gewünscht“

Denken Sie, vor Ostern wieder öffnen zu können?

In Sachsen sehe ich unter diesen Bedingungen schwarz. Es ist schwer, eine Prognose zu wagen, weil wir nicht wissen, wie sich die Teststrategie auf die Inzidenzen auswirken wird. Es ist wahrscheinlich, dass durch vermehrtes Testen mehr Infektionen aufgedeckt werden. Daher sind wir mit der Verfügung der sächsischen Staatsregierung unzufrieden.

Warum?

Wir hätten uns lokale Lösungen gewünscht. Wenn die Infektionsraten in Bautzen nach oben schnellen, hat das wenig mit Leipzig zu tun.

Sie fordern ein Abrücken von den starren Inzidenzwerten?

Ja, man sollte nicht nur auf diesen Wert schauen, sondern auch darauf, wie viele Menschen beispielsweise asymptomatisch sind.

Wenn sie tatsächlich öffnen dürfen, befürchtet die Stadt einen Sogeffekt, sollten Menschen aus Gebieten mit hoher Infektionsdynamik nach Leipzig reisen.

Ich sehe nicht die Gefahr, dass wir in Leipzig überrannt werden. Dann gehen die Leute lieber in ihre Dorfkneipe um die Ecke, um ihre Leute zu treffen, als zum Eis essen nach Leipzig zu fahren. Wenn Geschäfte und Restaurants gestaffelt wiedereröffnen, sehe ich keine Schwierigkeiten.

Wagen wir eine Prognose in die Zukunft: Wie sieht die Zukunft der Leipziger City aus Ihrer Sicht aus?

Uns sind bereits einige Insolvenzen und damit einhergehender Leerstand bekannt. Viele große Einzelhändler bauen Filialen ab und geben Zweitfilialen auf. Das ist eine große Herausforderung, die auf uns zukommt. Wir haben die attraktivste Innenstadt in Deutschland. Händler, Stadt und Immobilieneigentümer arbeiten zusammen, um Leerstände zu kaschieren und den Markt wieder schnell zu füllen. Wir fordern für die Stadt Leipzig ein professionelles Citymanagement, das alle Innenstadtakteure zusammenbringt. Wir können das im Ehrenamt gar nicht mehr alleine leisten. Wir sind eine der wenigen großen Städte, die das noch nicht hat.

Von Florian Reinke