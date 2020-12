Leipzig

Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür. Wer noch letzte Einkäufe erledigen muss, steht dieses Jahr vor besonderen Herausforderungen.

Die Feiertage liegen vor einem Sonntag. Das heißt ab Donnerstag, dem 24. Dezember 14 Uhr, sind die meisten Supermärkte und Discounter geschlossen. Erst am Montag, dem 28.12., öffnen sie wieder. Hinzu kommen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Um die Abstandsreglen einhalten zu können, dürfen zur Zeit weniger Kunden gleichzeitig in einem Geschäft einkaufen.

Wie bereiten sich die Läden auf den hohen Andrang vor Weihnachten vor?

Die beiden Leipziger Globus-Filialen in Wachau und Seehausen setzen auf verlängerte Öffnungszeiten. Man habe sich dazu entschieden, „weil wir auf diese Weise so vielen Menschen wie möglich, trotz Personenbegrenzung, den Einkauf ermöglichen wollen. Wie in jedem Jahr haben wir uns auf die Weihnachtseinkäufe vorbereitet und frühzeitig unser Lager gefüllt“, sagt Matthias Henke, Geschäftsleiter im Globus Leipzig-Wachau. Er empfiehlt seinen Kunden außerhalb der stark frequentierten Zeiten einkaufen zu gehen.

Diese seien zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr sowie zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr.Globus hat am 22. und 23.Dezember von 7.30 – 21.30 Uhr und am 24.12. von 7.30 – 14 Uhr geöffnet.

Sonderöffnungszeiten brauchen die acht Kauflandfilialen in Leipzig nicht, denn diese haben ohnehin Werktags 6 – 22 Uhr geöffnet. Die Tage vor Weihnachten zählen erfahrungsgemäß zur umsatzstärksten Zeit. Dennoch habe man sich „professionell vorbereitet, so dass unsere Kunden insbesondere in diesem Jahr, gut und sicher bei uns einkaufen können“ erklärt Sprecherin Andrea Kübler. So seien mehr Waren geordert und bei der Besetzung der Bedientheken und Kassen aufgestockt worden.

Kaufland hat am 22. und 23.Dezember von 6 – 22 Uhr und am 24.12. von 6 – 14 Uhr geöffnet.

Rewe und Lidl raten, nicht zu Stoßzeiten einkaufen zu gehen

„Die Kunden können sich darauf verlassen, dass die Warenversorgung in allen REWE Märkten gesichert ist“, versichert Sprecher Thomas Bonrath. Um das Kundenaufkommen zu entzerren hat er einige Tipps für die Kundschaft.

Die Weihnachtseinkäufe sollten zeitnah an den verbleibenden Tag erledigt werden und nicht erst kurz vor Schluss. Wer ruhiger und stressfreier einkaufen möchte, sollte sich die Tagesrandzeiten zum Weihnachtseinkauf wählen – die frühen Morgen- oder späten Abendstunden. Die meisten REWE-Filialen haben von 7 – 22 Uhr geöffnet und am 24. Dezember von 7-14 Uhr, auch der Markt auf dem Hauptbahnhof. Ausnahmen sind die REWE TO GO Filialen an den Aral-Tankstellen, welche täglich und rund um die Uhr geöffnet sind. Ein umfassendes Angebot haben diese jedoch nicht. Und: Von 22 bis 6 Uhr gilt außer Heiligabend eine Ausgangssperre. Einkaufen gilt in dieser Zeit nicht als triftiger Grund, um seine Unterkunft zu verlassen.

Auch die Sprecherin von Lidl, Isabel Lehmann, appelliert an die Kunden „ihre Einkäufe auf die gesamten Öffnungszeiten und gegebenenfalls auf mehrere Tage zu verteilen“.

Die Lidl-Filialen habe vor Weihnachten regulär geöffnet von 7 – 21 Uhr und am 24. Dezember von 7 – 14 Uhr.

Reguläre Öffnungszeiten bei Edeka und Aldi

Auch in den Edeka-Filialen gelten reguläre Öffnungszeiten. Doch Sprecherin Meike Marschall, bestätigt:„Die Warenbestände in den Märkten werden schon seit einigen Wochen der erhöhten Nachfrage angepasst. Auch für das Weihnachtsgeschäft werden die Bestellungen auf den prognostizierten Bedarf hin abgestimmt“.Die Öffnungszeiten variieren von Markt zu Markt sehr. Nur am 24. Dezember schließen alle um 14 Uhr.

„Die Warenverfügbarkeit in unseren Märkten ist sichergestellt. Wir stehen im engen Austausch mit unseren Lieferanten und Logistikpartnern, um auf Nachfragen schnell eingehen zu können“, sagt Verena Lissek, Sprecherin von Aldi- Nord. In allen Filialen gelten die regulären Öffnungszeiten, die sich aber je nach Standort unterscheiden. Am 24. Dezember ist bis 14 Uhr geöffnet, auch im Aldi auf dem Hauptbahnhof.

Norma: „Wir brauchen jede helfende Hand“

Matthias Lehmann, Niederlassungsleiter von Norma in Sachsen, sagt: „Wir werden in unseren Filialen die Öffnungszeiten vor Weihnachten nicht ausdehnen.“ Das sei man vor allem den Mitarbeitern schuldig. „Unsere Helden in den Märkten haben das ganze harte Jahr mit enormen Einsatz durchgehalten. Sie sollen jetzt auch rechtzeitig ein besinnliches Weihnachtsfest feiern dürfen.“

Dennoch sei die Personalsituation angespannt: „Wir brauchen jede helfende Hand“. So seien beispielsweise Schüler oder Studenten, die ein Praktika oder einen Nebenjob suchten, herzlich willkommen. Für Hamsterkäufe sieht Lehmann keinen Grund: „Unser Lager sind voll, mit Lieferanten gibt es keine Schwierigkeiten.“ Das sei der Unterschied zum Frühjahr: Damals habe der erste Lockdown den Handel noch kalt erwischt. „Jetzt sind wir besser darauf vorbereitet. Selbst Klopapier ist genügend da.“

Norma ist bis zum 23. Dezember von 7 - 21 Uhr und am 24. Dezember bis von 7 – 14 Uhr geöffnet.

Hit, Netto und Konsum

Der Hit Markt in der Straße des 18. Oktober hat regulär geöffnet von 8 – 22 Uhr und am 24. Dezember von 8 – 14 Uhr.

Auch der Konsum Leipzig ändert die Öffnungszeiten in den kommenden Tagen nicht, wie Sprecherin Anja Malek erklärt. Die meisten der 62 Filialen sind wie gewohnt von 7 – 22 Uhr geöffnet. am 24. Dezember ist 14 Uhr Ladenschluss.

Der Konsum Leipzig ist auf weihnachtliche Hamsterkäufe vorbereitet. Kathrin Gelbhaar aus der Filiale in der Zittauer Straße kann beruhigt Toilettenpapier nachfüllen. Quelle: André Kempner

Netto wiederum hat am 23. Dezember verlängerte Öffnungszeiten und öffnet außerdem am 24. Dezember früher, um mehr Kunden den Einkauf zu ermöglichen.

Am 23. Dezember haben alle Leipziger Filialen von 7 – 22 Uhr und am 24. Dezember von 6.30 bis 14 Uhr geöffnet.

Wochenmärkte und Getränkelieferanten

Bis Mittwoch, dem 23. Dezember, haben die Leipziger noch die Chance, sich mit Lebensmitteln frisch vom Wochenmarkt für die Feiertage einzudecken. In der Weihnachtspause vom 24. Dezember bis einschließlich 7. Januar 2021 sind dann alle Wochenmärkte geschlossen. Der Wochenmarkt in der Innenstadt hat am 22. Dezember von 9 – 17 Uhr, der Markt am Bayrischer Platz am 23. Dezember von 9 – 17 Uhr, der Markt an den Gohlis-Arkaden ebenfalls am 23. Dezember von 9 – 16 Uhr geöffnet, sowie der Markt am Lindenauer Markt. In Grünau an der Miltitzer Allee gibt es am 23. Dezember von 9 – 12 Uhr Markt.

Durstexpress und Flaschenpost

Die Getränkelieferanten Durstexpress und Flaschenpost halten sich an die regulären Öffnungszeiten. Am 24. Dezember liefern sie bis 14 Uhr aus. Aufträge werden an dem Tag bis spätestens 12 Uhr entgegengenommen.

Von Pauline Szyltowski, Björn Meine, Olaf Majer