Das Ökohaus am Festanger wurde am Mittwoch feierlich vom neuen Träger Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) zu den Klängen des Saxophon-Quartetts der Musik- und Kunstschule Ottmar Gerster seiner Bestimmung übergeben. Erste kleinere Aktionen haben bereits in den Sommerferien stattgefunden, ab Oktober stehen wöchentlich offene Treffs für kleine große Naturliebhaber statt.

Neuer Name für Ökoschule

Mit dem Trägerwechsel hat sich auch der Name geändert, aus der Ökoschule wurde das Ökohaus. „Leider begehen wir den heutigen Tag ohne die eigentliche Zielgruppe“, bedauerte Leiter Sebastian Steiner, der sich ein Kinderfest zum Auftakt gewünscht hätte. Das musste wegen der Hygieneregeln ausfallen. Augenzwinkernd stellte er sich als der neue Manager, Gärtner, Animateur und Pädagoge vor.

Martin Kerski hilft bei verschiedenen CJD-Einrichtungen mit. Quelle: Kempner

Steiner hat die Sommerferien genutzt, um schon das eine oder andere Kind näher kennenzulernen. Der Renner im Programm mit Wissenswertem rund um Biene und Zauneidechse in ihren Lebensräumen vor der Haustür waren die Treffen in Zusammenarbeit mit dem Anglerverband Leipzig mit dem Titel „ Nasser Fisch“, bei denen die Jüngsten sogar eine Angel in den Agra-Teich halten durften. „Wir wollen ihnen beibringen, die Natur verstehen und lieben zu lernen, das sind zwei unterschiedlichen Dinge“, erläuterte Steiner sein Anliegen. Er wird künftig von Martin Kerski unterstützt, der parallel auch in den CJD-Einrichtungen in Gaschwitz und in Markranstädt unterwegs ist. Zwei junge Damen, Lotte Stiebling und Bianca Röhle, absolvieren ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr im Ökohaus.

Startschuss zum Netzwerken

Das CJD sei bereits vom Jugendklub P12 in Gaschwitz bekannt, erklärte Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD), der zahlreiche Vertreter aus dem Stadtrat und der Verwaltung, des Vereins Pro Agra-Park, aus Schulen und verschiedenen Institutionen begrüßte – und damit den Startschuss zum Netzwerken der Vertreter des CJD mit potenziellen Partnern gab.

Stadtrat entschied sich für CJD

„Sie haben sich mit einem sehr guten Konzept gegen starke Konkurrenz durchgesetzt“, erinnerte Schütze an den Stadtratsbeschluss vom November des Letzten Jahres. Jeannette Blasko hatte damals mit ihrer Präsentation die Markkleeberger Stadträte überzeugt, die nach einer Vorauswahl über die beiden besten Bewerber entscheiden mussten – nach Auslaufen des Mietvertrags mit dem Träger Kultur- und Umweltzentrum hatte die Stadt die Chance genutzt, nach neuen Konzepten zu suchen.

Der neue Leiter Sebastian Steiner, Martin Nieher und Karsten Schütze (von links nach rechts) schneiden das Band zur Eröffnung durch. Quelle: Kempner

Eröffnung wegen Corona verschoben

Im Januar und Februar wurde das Haus leer geräumt. „Als wir im März mit unseren Möbeln einziehen wollten, kam Corona“, erinnert sich Blasko. Seitdem mussten viele unerwartete Hürden genommen werden. Im alten Schuljahr war eine Kooperation mit Schulen noch nicht möglich, zu unklar waren die Regularien zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem tückischen Virus. „Momentan dürfen sich laut Allgemeinverfügung nur zehn Kinder auf dem Gelände aufhalten“, erklärt Blasko. „Wir sind mit verschiedenen Schulen im Gespräch und hoffen, dass es bald richtig losgehen kann.“

Darauf freut sich auch Martin Nieher, Fachbereichsleiter für Kinder, Jugend und Familienhilfe im CJD. „Ich hoffe, dass wir uns hier beweisen und gemeinsam Dinge für die Kinder aus der Stadt Markkleeberg und dem Umland bewegen können“, sagte er.

Von Gislinde Redepenning