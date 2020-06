Ökolöwe startet digitale Alternative für Leipziger Umwelttage

Leipzig

Trotz Zwangspause: Am Weltumwelttag hat der Ökolöwe am Freitag die Leipziger Umwelttage eröffnet. Wie der Verein mitteilt, wurde die Veranstaltungsreihe aufgrund der Corona-Epidemie größtenteils ins Internet verlegt.

Auf der Homepage des Vereins werden verschiedene Angebote gebündelt: Es gibt ein Umweltquiz, Tipps für den Garten, Rezepte für eine nachhaltige Küche. Mit einer App schickt das Leipziger Umweltinformationszentrum Nutzer auf eine Rallye durch die Stadt, bei der Teilnehmende über Energieeffizienz nachdenken sollen. Außerdem wird auf der Webseite auf kleine Offline-Formate hingewiesen.

Wie auch in Corona-unbelasteten Jahren will der Umweltverein verschiedene Akteure vorstellen, die sich lokal für die Umwelt engagieren – dieses Jahr eben in kleinen Videoclips. Für die Aktivisten vom Ökolöwen ist das Handeln im kleinen Ausmaß von großer Bedeutung, so Geschäftsführer Nico Singer: „Der globale und besonders auch der lokale Beitrag von Politik, Verwaltung, Unternehmen wie auch der Leipzigerinnen und Leipziger ist enorm wichtig.“

Von tsa