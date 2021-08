Ökolöwe will mit Pop-up-Radwegen Gefahren auf Leipzigs Straßen entschärfen

Leipzig

Viele Radwege in Leipzig enden plötzlich. „Diese Lücken sind auf den Hauptstraßen besonders schmerzhaft, denn dort brauchen wir die Radwege. Und eigentlich wird dadurch der gesamte Radweg nutzlos“, ist Tino Supplies, verkehrspolitischer Sprecher des Umweltbundes Ökolöwe, überzeugt: „Deshalb kann ich Kinder nicht losschicken, weil es gefährlich bleibt.“ Bevor die Stadt diese Lücken geschlossen hat und die entsprechenden Radwege ausgebaut werden können, vergehen aber oft einige Jahre. Meist sind teure, grundhafte Straßenumbaumaßnahmen notwendig.

Und das geschieht dann bei den Investitionen meist als ein „Nebenprodukt“ von Brücken-, Schienen- und Straßensanierung. „Wenn ein letztes Stück auf ihrem Weg zur Arbeit oder zum Einkauf fehlt, dann steigen eben viele nicht um aufs Rad“, so Supplies und nennt die Harkortstraße als Beispiel. Vom Süden kommend, gelangt der Radfahrer dort beispielsweise über die August-Bebel-Straße mit gut ausgebauten Radwegen in die City – doch dann muss er sich in der viel befahrenen Straße zwischen Autos einreihen.

Verkehrsexperte Tino Supplies vom Umweltbund Ökolöwe. Quelle: André Kempner

Deshalb werben Ökolöwe, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) und andere Akteure für eine preiswerte Alternative: sogenannte Pop-up-Radwege. Das sind für eine begrenzte Zeit angelegte Radwege, die später ausgebaut werden können. In welcher Form sie abgelegt werden, ist dabei erst einmal zweitrangig.

6500 Menschen haben eine Petition unterschrieben

Der Ökolöwe hat zu diesem Zweck eine Petition gestartet, die inzwischen mehr als 6500 Leipzigerinnen und Leipziger unterschrieben haben. Nach der Sommerpause soll sie im Stadtrat behandelt werden – bis dahin geht die Aktion weiter. „Dass so viele unterschrieben haben, ist umso erstaunlicher, da wir während der Corona-Pandemie gar nicht draußen Unterschriften sammeln konnten.“ Gefordert wird, sich ein Beispiel an anderen Städten zu nehmen, und im Eiltempo Pop-up-Radwege zu markieren. Dabei halten die Ökolöwen mindestens zehn pro Jahr für notwendig, um die Klimaziele bis 2025 noch zu schaffen. Die Verwaltung solle solche Verkehrsversuche konsequent anwenden, um die Schaffung von Gehweg- und Radinfrastruktur in Leipzig zu beschleunigen.

Die Petenten fordern sogar, dafür in der Straßenverkehrsbehörde sowie im Tiefbauamt zusätzliches Personal einzusetzen. Die Stadt selbst will sieben Radwege im Jahr markieren – selbst im Aktionsplan Radverkehr 2021/22 sind nicht mehr vorgesehen. Supplies: „Das ist einfach zu wenig für eine Großstadt wie Leipzig.“ Deshalb müssten zehn obendrauf gelegt werden.

Feste Markierungen gibt es jetzt auch vor der Sparkasse in der Dresdner Straße in Leipzig. Das soll Autos vom Parken auf Radwegen abhalten – doch für viele ist die markierte Strecke zu kurz. Quelle: André Kempner

Kleine Barken sollen das Parken auf Radwegen verhindern

Mittlerweile hat die Stadt feste Markierungen geschaffen, um vor der Post in der Richard-Lehmann-Straße das Parken auf dem Radweg zu verhindern. Weil sich das bewährt hat, wurden solche kleinen Absperrbaken jetzt auch in der Dresdner Straße vor der Sparkasse installiert. „Es geht um einfache Lösungen an neuralgischen Stellen, um schnell vorwärts zu kommen“, ist Supplies überzeugt. Im Verkehrs- und Tiefbauamt allerdings sind die Verantwortlichen beim Thema Pop-up-Radwege allerdings nach wie vor skeptisch. Sie halten Kreuzungsbereiche für wesentlich gefährlicher.

Zusätzlich zu den Radrouten entlang des Straßennetzes, die sie schnell zu ihren Zielen bringen, sind für Leipzigs Radfahrer und Radfahrerinnen stressfreie Alternativrouten sehr wichtig. Deshalb plädiert der Umweltbund Ökolöwe für neue grüne Verbindungen – etwa die Aktiv-Achse-Süd, den Parkbogen-Ost oder den Bahnbogen Gohlis. Langfristig setzt sich der Ökolöwe zudem für einen städtebaulichen Umbau des Promenadenringes ein.

Von Mathias Orbeck