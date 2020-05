Leipziger Schulen machen sich Luft – Protestbrief an Minister Piwarz

Leipzig

Unterricht für Schüler aller Klassenstufen – ab Montag soll das in Sachsen nach wochenlanger Pause wieder möglich sein. Was wohl viele Kinder und Eltern zunächst freute, bereitet anderen große Sorgen: den Lehrerinnen und Lehrern. Die Kollegien zweier Leipziger Grundschulen haben sich deswegen mit offenen Briefen an Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) gewandt.

„Eine vollständige Öffnung am 18. Mai 2020 bedeutet für unsere Schule: 20 Klassen mit bis zu 28 Kindern pro Klasse in Räumen von bis zu 58 Quadratmetern unterzubringen“, heißt es im Schreiben der Kurt-Masur-Schule in der Scharnhorststraße, das der Journalist Arndt Ginzel auf Facebook veröffentlichte. Die bisher geltenden Schutzmaßnahmen seien mit der Änderung hinfällig, Abstand nicht mehr möglich.

Schritt „in keiner Weise verständlich“

Denn der ab Montag angedachte „eingeschränkte Regelbetrieb“ gilt als Strategiewechsel: Für Kindergärten und Grundschulen gibt es keine geteilten Gruppen mehr, keine unterschiedlichen Räume. Stattdessen kommen die Kinder meist wie vor dem Lockdown und ohne Masken zusammen.

Eine Entscheidung, die offenbar nicht alle nachvollziehen können. Der Schritt sei für die Lehrerschaft der Kurt-Masur-Schule „in keiner Weise verständlich“ und setze alle „vorgegebenen Infektionsschutzmaßnahmen außer Kraft“, heißt es im Schreiben.

Umgang sei „überstürzt und verantwortungslos“

Ähnlich sieht es laut einem offenen Brief die Wilhelm-Hauff-Schule im Leipziger Nordwesten. Der Schulbetrieb solle ohne Vorbereitungsmöglichkeit und ohne stufenweise Einführung ermöglicht werden. „Dieser überstürzte und verantwortungslose Umgang mit der gesundheitlichen Sicherheit der Kinder und des Lehrpersonals macht uns fassungslos“, steht in dem Schreiben, mit dem sich die Grundschule an Piwarz wendet und das der LVZ vorliegt.

Die Schule könne unter diesen Umständen die „Vermeidung von potentieller Ansteckung“ nicht mehr realisieren. „Es impliziert ein immenses Risiko für die wieder eng beieinander sitzenden Kinder und die KollegInnen, die den Risikogruppen angehören“, fürchtet die Belegschaft.

Leipziger Schule richten viele Fragen an Piwarz

Die Verunsicherung wird auch in dem 18 Fragen umfassenden Katalog deutlich, der Teil des Briefs vom Kollegium der Kurt-Masur-Schule an den Kultusminister ist. Ebenso sprechen die Lehrerinnen und Lehrer der Wilhelm-Hauff-Schule in ihrem Schreiben viele Unklarheiten an. Dabei geht es unter anderem um den Ersatz bei Personalausfall wegen Krankheit oder Quarantäne, Tests für Lehrpersonal und mögliche Folgeschäden.

Bereits am Mittwoch hatte Piwarz in einem Interview mit der LVZ den Vorwurf zurückgewiesen, bei der neuen Strategie handele sich um ein Experiment. Die Entscheidung begründete der Politiker unter anderem mit dem Verweis, Kinder seien nach Meinung einiger Wissenschaftler weniger infektiös als Erwachsene. Zudem verwies der Politiker auf das notwendige Mitwirken der Eltern. „Wir sagen ja auch klar, dass wir nur symptomfreie Kinder betreuen und beschulen wollen“, so Piwarz.

„Die bisherigen Entscheidungen haben wir überzeugt und motiviert umgesetzt“, schließt der Brief des Kollegiums der Kurt-Masur-Schule. „Jetzt können wir nicht nachvollziehen, weshalb alle Kinder, Eltern und LehrerInnen durch Sie einem so flächendeckenden Experiment ausgesetzt werden sollen.“

Von Josephine Heinze