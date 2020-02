Ohne Leipziger läuft nichts: Sie tanzen als Debütanten und kellnern für die Promis

Dresden

Für die 100 Debütantenpaare war es ein langer Tag nach einer stressigen Trainingswoche. Um 9.30 Uhr ging es für die ersten los mit Kleiderausgabe, Schminken und Stylen. Am Nachmittag waren die jungen Tänzer bei der Generalprobe dabei. Danach hieß es noch einmal lange warten, bis 22.45 Uhr. Und dann war endlich der große Moment gekommen, auf den alle hingefiebert hatten – der Einzug in den festlichen Ballsaal. „Ein super Moment. Der Eindruck ist atemberaubend, wenn man auf die Tanzfläche rausgeht und plötzlich im Mittelpunkt steht“, schildert es Christian Hofmann (30) von der Leipziger Tanzschule Jörgens. Der Software-Entwickler war im vergangenen Jahr schon einmal Debütant und trat dieses Jahr gleich noch einmal an, nur mit einer anderen Dame.

Zur Galerie Die schönsten Momente beim Dresdner Semperopernball werden von Leipzigern mitgestaltet

Traumkleid für Prinzessinnen

Wie Prinzessinnen – allerdings mit schmerzenden Füßen – fühlten sich Anna Seidel (20) aus Leipzig und Lilli Enders (16) aus Eilenburg nach dem Auftritt. Sie gefielen sich richtig gut mit Krönchen, Blinker-Ohrringen und dem orangen Debütantinnenkleid aus drei Lagen Tüll. „Nur wegen des Kleides habe ich beim Ball mitgemacht“, freute sich Lilli. „Ich habe es bei der Goldenen Henne gesehen und wusste gleich, dass ich das haben möchte.“ Nun darf sie es behalten – denn die Debütanten mussten ihre Outfits in diesem Jahr kaufen. Allein für Teilnehmergebühr, Kleid und Schminken legen die Mädchen um die 430 Euro auf den Tisch, die Jungs um die 490 Euro. Rechnet man die Übernachtung während der Probenwoche in Dresden dazu, werden es locker 700 bis 800 Euro pro Person. Ein teurer Spaß, wenn man Schüler oder Auszubildender ist. „Ich wollte erst absagen, weil es mir zu teuer war“, erzählte Benjamin Sasse aus Leipzig. Der 19-jährige Abiturient bereitet sich gerade auf sein Studium als Chorleiter vor. „Aber meine Oma hat zwei Drittel der Summe aufgetrieben. Den Rest bezahle ich selbst, auch von den Eltern kommt ein Teil.“

Jede Menge Nachrichten aufs Handy

Eltern, Freunde, Verwandte und Bekannte saßen denn auch zu später Stunde vom Fernseher und verfolgten stolz den zehnminütigen Debütanten-Walzer. „Alle haben sich gefreut, dass sie uns gesehen haben. Danach haben wir unzählige Nachrichten aufs Handy bekommen“, berichtete Ricardo Güttner (17). Seine Tanzdame Lilli jobbt daheim als Babysitterin: „Meine Kinder, 4 und 7 Jahre alt, durften extra lange aufbleiben und sich das anschauen.“

Kellnern für die Prominenten

Zum Gelingen des Balls trug wie jedes Jahr das Team Brenner aus Leipzig mit seinem Servicepersonal bei. 60 Kellnerinnen und Kellner bewirteten die Gäste im Saal, darunter einige VIP’s wie den sächsischen Ministerpräsidenten, den Dresdner Oberbürgermeister, Sylvie Meis oder Roberto Blanco. „Die Atmosphäre hier ist sehr schön, der Ball ist ein Highlight“, meinte Carsten Thiem (34), der schon zum dritten Mal beim Semperopernball dabei war. Und wie sieht es mit dem Trinkgeld aus? „Von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Heute wissen wir es noch nicht“, berichtete Nadine Peisker (29) aus Leipzig, die zum vierten Mal am Start war.

Zur Galerie Trotz der Kritik im Vorfeld feierten die Gäste des Dresdner Opernballs am Freitagabend die 15. Ausgabe des Balls. Das Motto lautete in diesem Jahr „Märchenhaft rauschend - Dresden jubiliert“.

Eine Nacht ohne Stress

Kurzfristig eingeladen wurden Vivian Honert-Boddin und Danilo Friedrich, die Organisatoren des Leipziger Opernballs. „Bei unseren Bällen sind wir immer total aufgeregt, da müssen wir selbst auf die Bühne. Heute können wir alles total entspannt im Saal miterleben und uns die Gegebenheiten des Hauses anschauen“, freute sich Vivian Honert-Boddin. Seit zwölf Jahren haben die Leipziger Opernbälle immer ein anderes internationales Thema. Eine solche Aufregung wie dieses Jahr in Dresden um die Ordensverleihung an den ägyptischen Machthaber al-Sisi hat es dabei nie gegeben: „Wir wissen, dass man sehr genau hinschauen muss, was man tut“, so die Leipziger Erfahrung.

„Es menschelt überall“

Für Opernsängerin Nadja Michael, die auf den großen Opernbühnen der Welt zu Gast ist, galt am Freitagabend die Devise: „Ruhig bleiben, sich aufs Positive konzentrieren, Fehler kann man machen.“ Die 50-Jährige ist in Gerichshain aufgewachsen und hat auf dem Rudolf-Hildebrandt-Gymnasium in Markkleeberg Abitur gemacht. Ein solcher Theaterdonner wie in Dresden ist ihr aus anderen Städten keineswegs fremd: „Es menschelt überall, das ist ja auch das Sympathische und Gute.“

Beim 15. Semperopernball gesichtet wurden auch Gerd Rupp, Chef des Leipziger Porsche-Werks, Leipzigs Sparkassenchef Harald Langenfeld und Michael Zielke, ehemals Karstadt-Chef in Leipzig, jetzt in Dresden.

Von Kerstin Decker