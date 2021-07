Leipzig

Ein Shoppingtag fast wie früher: Viele Leute schlendern durch die „Grimmaische“ oder die Petersstraße, schieben ihre Fahrräder, tragen Einkaufstaschen. Straßenmusiker untermalen den Trubel mit Geige, Akkordeon oder Klarinette. Im Freien sind die Masken weitgehend gefallen, in den Geschäften werden sie mehrheitlich noch getragen. Was auch daran liegen kann, dass die Aufhebung der Maskenpflicht nicht jedem bekannt ist.

Yvonne Selle aus Leipzig möchte das Einkaufen mit Maske erst mal weiterhin beibehalten. Quelle: Andre Kempner

Seit Monaten habe ich fast nur noch im Lebensmittelhandel eingekauft. Nun bräuchte ich einen Fahrradhelm, den ich im Laden anprobieren möchte. Im Sportgeschäft schaue ich mich um. Mit Maske. Damit falle ich überhaupt nicht auf. Fast jeder im Laden trägt Maske, ob Kundschaft oder Personal. Draußen spreche ich Yvonne Selle (46) an, die auch gerade im Laden war. Sie zieht sich den Mund-Nasen-Schutz ab und schiebt ihn in ihre Hosentasche. „Mir ist das einfach noch zu zeitig. Ich finde, man sollte das mit der Maske erst mal so lassen“, sagt die Friedhofsgärtnerin aus Leipzig.

Neben uns wartet Viktoria Günter (29) – mit Mundschutz – vor einem Laden auf ihren Freund. „Das höre ich gerade zum ersten Mal, dass keine Maskenpflicht mehr besteht“, nimmt die Touristin aus Baden-Württemberg den Hinweis staunend zur Kenntnis. Sie freut sich darüber: „Sehr gut, die Maske ist für mich schon sehr störend.“

Anstehen auf dem Wochenmarkt: Der Senior aus Reudnitz (rechts) beklagt sich nicht, als LVZ-Reporterin Kerstin Decker ihm ohne Maske dicht auf die Pelle rückt. Quelle: Andre Kempner

Vorm Alten Rathaus ist Markttag. Auch da entfällt ab sofort die Maskenpflicht. Abstand soll aber weiterhin gehalten werden. Ich stelle mich am Honigstand an und rücke absichtlich dem älteren Herrn vor mir dicht auf die Pelle. Diesmal trage ich keine Maske, und er auch nicht. Wird er von mir Distanz verlangen? Aber er merkt’s nicht einmal und zeigt keinerlei Reaktion. Darauf angesprochen, schmunzeln der Senior aus Reudnitz und seine Frau: „So verbissen sehen wir das nicht, wir sind zweimal geimpft.“

Marcel Pruß (41) und Heidrun Färber (62) von der Hofmolkerei Bennewitz haben es aufgegeben, ihre Kunden ständig ans Abstandhalten zu erinnern. Quelle: Andre Kempner

Überall an den Marktständen das gleiche Bild: Manche Leute tragen Maske, andere nicht. Auf den Abstand achtet kaum einer. „Früher haben wir unseren Kunden noch gesagt, sie sollen Abstand halten. Aber irgendwann musst du auch mal verkaufen und kannst nicht immer das Gleiche erzählen“, zucken Marcel Pruß (41) und Heidrun Färber (62) von der Hofmolkerei Bennewitz mit den Schultern.

Kommen Kunden mit Maske ins Geschäft, setzt sie auch selbst eine auf. Wenn nicht, dann nicht, erzählt Anna Mainz (34) aus dem „Sieben Sinn“ in der Mädler-Passage. Quelle: Andre Kempner

Das sächsische Sozialministerium hatte zuletzt geäußert, die Kunden sollten nun selbst einschätzen, ob sie noch eine Maske benötigen oder nicht. Und genauso handeln sie. Ob in der Markthalle der Galeria Kaufhof oder beim Konsum im Städtischen Kaufhaus, ob in der Buchhandlung oder im Drogeriemarkt: Viele Kundinnen und Kunden kaufen mit Maske ein, andere lassen sie stecken. Und keiner nimmt davon Notiz oder stört sich daran.

Von Kerstin Decker