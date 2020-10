Leipzig

Die Freunde der Oldtimer Mercedes 230, 250 und 280 SL haben für viel Aufsehen gesorgt, als sie ihre Fahrzeuge vor einigen Tagen vor dem Reichsgericht präsentierten. Dadurch ist der automobile Fan-Club, der seine Fahrzeuge wegen der nach innen zeigenden Wölbung des Hardtops liebevoll Pagoden nennt, einen großen Schritt in Richtung des ersten sächsischen Pagode-Clubs vorangekommen. Er soll jetzt in einigen Wochen in Leipzig gegründet werden.

Ausfahrten geplant

„Unter den insgesamt 23 Pagoden vor dem Reichsgericht waren 13 aus Berlin und zehn aus Leipzig gekommen“, erzählt Oldtimer-Fan Kay Tangermann. Die Besitzer dieser zehn Fahrzeuge seien jetzt das Gründungsteam für den geplanten Club. „Ich schätze, dass es insgesamt 20 Pagode-Besitzer in Leipzig gibt, die wir natürlich auch noch gewinnen wollen“, sagt Verleger Tangermann. Er will dann mit dem neuen Oldtimer-Club regelmäßige Treffen veranstalten und gemeinsame Ausfahrten in die Umgebung organisieren.

Weil es in Städten wie Stuttgart und Hamburg Pagode-Clubs mit 400 beziehungsweise 110 Mitgliedern gibt, streckt der Wahl-Leipziger jetzt seine Fühler bis nach Dresden aus. Denn dort könnte es aus seiner Sicht mindestens genauso viele Pagode-Besitzer geben wie in Leipzig.

Mitstreiter gesucht

Ein ähnlicher Vorstoß wird nach Chemnitz erwogen. „Dann könnten wir nicht nur den ersten Leipziger Pagode-Club ins Leben rufen, sondern vielleicht einen für ganz Sachsen“, denkt er laut nach. „Die Straßen zwischen den drei Städten sind ja jetzt gut – da braucht man nur rund eine Stunde, um zueinander zu kommen.“

In Kürze will sich Tangermann zunächst mit den zehn Leipziger Pagode-Besitzern treffen, die an der Präsentation vor dem Reichsgericht teilgenommen haben. „Da bereden wir dann, wie es jetzt konkret weitergeht“, sagt er.

Info: Wer eine Pagode besitzt und zu dem entstehenden Club stoßen möchte, kann sich unter der E-Mailadresse kaytangermann@web.de melden.

Von Andreas Tappert