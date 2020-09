Markranstädt

Große Party am Sonntag zum Tag des offenen Denkmals in der Markranstädter Ziegelstraße: Der Oldtimerverein feierte seinen 20. Geburtstag – an eben jener Stätte, an der vor mehr als 110 Jahren Autos made in Markranstädt vom Hof rollten.

Fünf MAFs sind wieder in Markranstädt zurück

Automobil-Pionier Hugo Ruppe war es, der in der Markranstädter Automobilfabrik (MAF) ab 1908 für die damalige Zeit hochmoderne, luftgekühlte Fahrzeuge baute. Fünf der MAFs sind in den vergangenen 20 Jahren seit Vereinsgründung wieder in ihre Geburtsstadt zurückgekehrt. Drei davon befinden sich im Eigentum der Stadt, zwei im Privatbesitz. „Das Zurückholen dieser historischen Fahrzeuge an ihre Geburtsstätte, das sind für mich in all den Jahren die Highlights gewesen“, sagte Matthias Lorbach, der 2. Vorsitzende des Markranstädter Oldtimervereins. Aus Holland, Schweden und Deutschland seien die Autos geholt worden. Zuvor dienten die Oldtimer unter anderem als Spielgerät auf einem Kinderkarussell oder als Filmkulisse in Babelsberg.

Anzeige

Matthias Lorbach auf der Oldtimer-Schau. Quelle: Alexander Prautzsch

Weitere LVZ+ Artikel

Teile werden zumeist per Hand nach Bildern angefertigt

Mit viel Enthusiasmus und Liebe zum Detail restaurieren die Oldtimerfreunde ehrenamtlich die alten Fahrzeuge. „Das ist manchmal gar nicht so leicht“, erklärte Lorbach. „Für diese mehr als 100 Jahre alten Autos, die zudem noch so selten sind, gibt es ja kaum Teile zum Nachkaufen.“ Deshalb werde das allermeiste per Hand angefertigt – nach alten Bildern. „Da sind vor allem die Rentner in unserem Verein mit sehr viel Leidenschaft dabei“, so der 54-Jährige. Die Ergebnisse sind regelmäßig bei Veranstaltungen, unter anderem der vom Verein jährlich ausgetragenen Oldtimer-Rallye „Via Regia Classic“, in den historischen Räumen zu sehen. Was etwas Besonderes ist: „Soweit uns bekannt ist, gibt es in Deutschland nur noch zwei Orte, an denen die dort hergestellten Fahrzeuge an ihrer Geburtsstätte zu sehen sind“, sagte Lorbach. „Zum einen Horch, jetzt Audi, in Zwickau und hier bei uns in Markranstädt.“

Bürgermeister Jens Spiske (r., parteilos) überreicht Matthias Lorbach einen Schraubenschlüssel mit einer kleinen Spende der Stadt für den Erhalt der Fahrzeuge. Quelle: Alexander Prautzsch

Verein gegründet, um Historie zu erhalten

Ronald Zschalig hat den Verein vor 20 Jahren mit weiteren Enthusiasten gegründet, war der erste Vorsitzende des Vereins. Er erinnere sich noch gut, wie er aus einer Zeitung von der Markranstädter Automobilfabrik erfahren habe. „Wir sind dann zum Stadthistoriker Günter Kluge gegangen, der uns weitere Informationen geben konnte“, so Zschalig, der noch immer Vereinsmitglied ist. Kurze Zeit später sei die Idee gereift, einen Verein zu gründen, um die Historie zu erhalten. „Dass wir es geschafft haben, die alte Automobilfabrik von Hugo Ruppe zu bewahren, das ist für mich das Besondere an den vergangenen 20 Jahren.“

Ein Blick auf den Kühlergrill eines alten MAF. Quelle: Alexander Prautzsch

Stadt unterstützt Verein

Tatkräftige Unterstützung bei diesem Vorhaben gibt es von der Stadt, der die Immobilie gehört. Auch zum 20. Geburtstag hatte Bürgermeister Jens Spiske (parteilos) ein Geschenk dabei – 200 Euro gibt’s von der Stadt für den Erhalt der historischen Fahrzeuge. „Ich finde es toll, was die Oldtimerfreunde hier auf die Beine stellen“, so Spiske. Insgesamt soll es noch etwa zehn MAFs weltweit geben. „Fünf sind hier, einer steht in Luxemburg, einer bei Berlin, zwei in Schweden und einer in Frankreich, das sind die uns Bekannten“, erzählte Lorbach. „Es soll noch einen in England geben, da wissen wir aber nichts genaues.“ Sollte es mal wieder ein gutes Angebot geben, sei die Stadt sicher nicht abgeneigt, noch einen MAF an seinen Geburtsort zurückzuholen. „Derzeit ist das aber leider nicht in Sicht.“

Wer beim Oldtimerverein mitmachen möchte, ist immer am ersten Freitag im Monat gern in der historischen Markranstädter Automobilfabrik in der Ziegelstraße gesehen.

Von Linda Polenz