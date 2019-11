Olympiasieger spricht in Leipzig über Schuppenflechte

Leipzig

Der Olympiasieger und mehrfache Welt- und Europameister im Beachvolleyball, Julius Brink, spricht am Mittwoch, 13. November, auf einer Veranstaltung des Hautärztenetzes Leipzig/Westsachsen über die Schuppenflechte oder Psoriasis. Wie circa drei Millionen andere Deutsche leidet der 37-Jährige unter dieser Volkskrankheit, die ihm während seiner beeindruckenden Karriere ein schwieriger Begleiter war. Der gebürtige Westfale hat für sich Bewältigungsstrategien entwickelt, die für andere Betroffene Hilfe und Ermutigung sein können.

Hilfe zur Selbsthilfe

Die Hilfe zur Selbsthilfe ist ein wichtiger Faktor, der auch von der Weltgesundheitsorganisation gefordert wird, die die Schuppenflechte als eine der fünf weltweit bedeutsamsten nichtinfektiösen Erkrankungen einstufte. Auf diesen Umstand macht der jährlich am 29. Oktober begangene Weltschuppenflechtetag aufmerksam.

Herausforderung für Dermatologen

Schuppenflechte zählt wie auch die Neurodermitis und die zunehmende Zahl der Allergien zu den großen aktuellen Herausforderungen in der Dermatologie. Auf die durchaus positiven Entwicklungen in der Erforschung und Therapie dieser Erkrankungen gehen bei der Veranstaltung des Hautärztenetzes Leipzig/Westsachsen auch drei Experten-Vorträge ein. Zu hören ist all das am Mittwoch ab 16.30 Uhr in der Tagungslounge Katharinenstraße 6. Das Angebot ist gratis.

