Omikron-Welle treibt Krankenstände in Leipziger Unternehmen hoch

Wer am Donnerstag sein Auto in der 1A-Meisterwerkstatt in Leipzig-Reudnitz reparieren lassen wollte, wurde freundlich wieder weggeschickt. Vier der fünf Mechaniker sind derzeit krank oder in Quarantäne, bedauerte der sonst stets hilfsbereite Traditionsbetrieb. Auch in der Niederlassung in Grünau halte nur noch der Chef persönlich die Stellung. „Das hatten wir so noch nie. Wir hoffen, nächste Woche sieht die Welt wieder besser aus.“

Corona treibt aktuell bei vielen Unternehmen in Leipzig die Krankenstände in die Höhe. Allein von Mittwoch auf Donnerstag stieg die Zahl der „aktiven Fälle“, für die zumindest häusliche Quarantäne vorgeschrieben ist, um rund 2000 Personen auf 14.000, teilte die Stadtverwaltung mit. „Die Handwerksunternehmen der Region leiden derzeit unter den hohen Infektionszahlen“, bestätigte bei der Handwerkskammer Sprecherin Andrea Wolter. „Wir hören zunehmend aus den Betrieben, dass Mitarbeiter ausfallen, weil sie selbst in Quarantäne sind oder ihre Kinder betreuen müssen. Dadurch werden die Abläufe in den Betrieben teils erheblich gestört.“

„Auf längere Wartezeiten einstellen“

Das Abarbeiten der gut gefüllten Auftragsbücher werde dadurch noch länger dauern, bat sie um Verständnis. „Die Kunden müssen sich auf längere Wartezeiten einstellen, bei Ladengeschäften auch auf verkürzte Öffnungszeiten.“ Zusätzlich erschwert werde die Situation, weil durch massive Störungen der Lieferketten infolge der Pandemie den Firmen ein Teil ihres Geschäfts wegbricht.

Bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB), Stadtwerken und Wasserwerken liegt die Ausfallquote derzeit knapp unter 20 Prozent, erläuterte Frank Viereckl, Sprecher der L-Gruppe. „Die Quote entspricht damit recht genau den Inzidenzwerten und Krankenständen in ganz Deutschland. Bei uns laufen alle Corona-Schutzmaßnahmen – wie Homeoffice wo möglich und die Einhaltung der AHA-Regeln – vorerst unbefristet weiter.“ Die Versorgungssicherheit für Leipzig bleibe bei Energie wie Wasser voll gewährleistet. Jedoch zwinge der hohe Krankenstand bei den LVB zu Einschränkungen im Liniendienst. Schülertransporte und die dichten Takte im Berufsverkehr seien davon nicht betroffen.

Springer in den Automobilwerken

Ganz ähnlich klang es bei den Automobilherstellern. Trotz hoher Impfquote seien im Leipziger BMW-Werk seit Anfang Februar die Krankenstände allmählich angestiegen, so Sprecher Kai Lichte. „Es gibt daher aber keinerlei Einschränkung bei der Produktion.“ Durch Puffer in der Arbeitsorganisation sowie den Einsatz von Springern habe das BMW-Werk ein gutes Instrumentarium, um drohende Lücken schnell zu schließen. Auch das Leipziger Porsche-Werk vermeldete „Krankenstände, die sich mit der Inzidenzlage in Leipzig und Deutschland decken“. Produktionsausfälle gebe es deshalb ebenfalls nicht, so Sprecherin Kristin Bergemann. Im Gegenteil seien mittlerweile Störungen bei den Lieferketten behoben, sodass wieder voll produziert werden kann.

„Der Krankenstand im Unternehmen ist erhöht. Die Entwicklung verläuft analog zur bundesweiten Gesamtsituation“, teilte Uwe Schuhart für den Flughafen Leipzig/Halle mit. Dennoch würden selbstverständlich alle Sicherheitsvorschriften eingehalten, leide der Flugbetrieb bisher nicht. Gleiches gelte für die Paketzustellung in der Region, sagte DHL-Sprecher Mattias Persson: „Auch wir haben erhöhte Krankenstände, sind aber samt unserer Partnerunternehmen so gut aufgestellt, dass es deshalb nicht zu Verzögerungen bei der Zustellung kommt.“

Schulen und Kitas weiter geöffnet

An Leipzigs Schulen war bis zum Dienstag die Zahl der Beschäftigten mit positivem Corona-Befund rückläufig – und zwar gegenüber der Vorwoche um 45 auf 125. Auch die Zahl der positiv getesteten Kinder ging um 279 auf stadtweit 915 zurück. Die Daten für die Schulen werden erst wieder an diesem Freitag aktualisiert.

Anfang der Woche hatte die Grünen-Landtagsabgeordnete Christin Melcher in einer Pressemitteilung erklärt, dass „die Leipziger Kitas mit Personalausfällen von 38 Prozent aufgrund von Quarantäne zu kämpfen haben. Das ist lediglich ein Durchschnittswert, die Ausfälle sind mancherorts noch größer“, schrieb sie. Das Amt für Jugend und Familie wollte die 38 Prozent jedoch nicht bestätigen. Melchers Büro erklärte auf Nachfrage, man habe die Zahl bei Gesprächen mit dem Rathaus gehört.

Eine Sprecherin des Amtes verwies hingegen darauf, dass die Zahl der von Corona betroffenen Kitas in der vergangenen Woche leicht gesunken sei – auf 104. Aktuell seien weder Schulen noch Kitas in Leipzig wegen der Pandemie geschlossen. In drei kommunalen Kitas gebe es wegen erhöhter Krankheitsstände ab nur eine Notbetreuung – so in der Bornaischen Straße 182 c und Spittastraße 7.

