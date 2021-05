Spätestens seit der Silvesternacht 2019 sind die Fronten zwischen Bewohnerinnen und Bewohnern in Connewitz sowie der Polizei verhärtet. Online-Gesprächsrunden der SPD Leipzig-Süd sollen verschiedene Seiten zu Wort kommen lassen – und Ideen für eine künftige Entspannung liefern. Am Mittwoch steht die nächste Runde an.