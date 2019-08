Leipzig

Unter dem Motto „150 Jahre sind genug – Arndtstraße in Leipzig umbenennen“ fordern Teilnehmer einer Online-Petition, sich mit einem neuen Straßennamen von dem Schriftsteller Ernst Moritz Arndt zu distanzieren. Die Kritiker begründen ihre Forderung mit nationalistischen, antisemitischen und frankophoben Äußerungen des 1769 geborenen Schriftstellers. Zu dessen 100. Geburtstag war die ehemalige Alleestraße 1870 schließlich in Arndtstraße umbenannt worden.

Statt des alten Namens wieder einzuführen, schlagen die Initiatoren vor, den neuen Namen einer Frau zu widmen, da in der Südvorstadt noch keine Straße nach einer Frau benannt ist.

Auch andere Institutionen trennten sich von dem Namen

Zuletzt trennte sich auch die evangelische Ernst-Moritz-Arndt-Gemeinde in Berlin von ihrem Namensgeber. Der Gemeinderat hatte in seiner Begründung ebenfalls auf antijüdische Aussagen Arndts verwiesen.

Die Universität Greifswald trennte sich 2018 nicht ohne Gegenprotest von ihrem einstigen Namenspatron. Befürworter sehen in Arndt in erster Linie einen Freiheitskämpfer, der sich gegen die Herrschaft Napoleons auflehnte. In Greifswald hatte Arndt Geschichte und Theologie studiert. 1806 erhielt er an der philosophischen Fakultät eine außerordentliche Professur.

Von ebu