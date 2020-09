Leipzig

Es ist ein besonderes Urlaubsjahr: Reisen in weit entfernte Regionen der Welt sind im Sommer 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich. Stattdessen ging es in diesem Jahr für viele Sachsen an die Ostsee, in die Alpen oder ins europäische Ausland. Mancher blieb aber auch einfach zu Hause, erholte sich im Garten oder unternahm Ausflüge in die Region – zum Beispiel mit den Tipps aus unserem neuen Newsletter „Frische Luft“.

Fast 100 Urlaubsfotos eingereicht

Trotz der Reisebeschränkungen stieß die LVZ-Urlaubsfoto-Aktion auf große Resonanz. Fast 100 User schickten uns ihre Bilder. Vielen Dank dafür! Von Amsterdam bis Zillertal, von Cospudener See bis Usedom: Zahlreiche beeindruckende Aufnahmen durfte die LVZ-Redaktionsjury nach dem Einsendeschluss am 30. August begutachten. Die zehn besten Bilder haben wir nun ausgewählt, die Entscheidung fiel dabei alles andere als leicht.

Mit dabei sind ein fotografischer Tauchgang in Frankreich, eine Schaukelpartie über Tiroler Berggipfeln, eine Angleridylle in Nordsachsen und ein spektakulärer Felsausblick auf der Blumeninsel Madeira. Natürlich dürfen auch traumhafte Sonnenuntergänge nicht fehlen.

Nun haben Sie die Wahl: Stimmen Sie über das beste Foto ab! Der Teilnahmeschluss für unser Online-Voting ist Mittwoch, der 16. September, 23.30 Uhr. Als Dankeschön für Ihre Teilnahme am Voting schenken wir Ihnen vier Wochen kostenlos das E-Paper der LVZ sowie Zugriff auf alle Artikel von LVZ+.

Die Gewinner erwarten tolle Preise unserer Partner:

Platz 1: Gutschein von Little John Bikes im Wert von 40 Euro

Platz 2: Tolle Stunden in der Sachsen-Therme mit einem Familienticket im Wert von 36 Euro

Platz 3: Shopping-Gutschein im Wert von 30 Euro für die Promenaden im Hauptbahnhof

Die Plätze vier bis zehn gehen auch nicht leer aus und erhalten tolle LVZ-Fanpakete (LVZ-Tasse und DVD „ Leipzig wiederentdeckt“).

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg und Ihnen viel Spaß beim Durchklicken!

