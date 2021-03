Leipzig

Vom kommenden Montag bis zum 29. März können rund 43 800 Leipzigerinnen und Leipziger mit Migrationsgeschichte Teile des neuen Migrantenbeirats (MBR) wählen – online oder per Brief. Der bisherige Vorsitzende Kanwal Sethi spricht im Interview über bisher Erreichtes, Ziele, Rassismus und Parallelgesellschaften.

Herr Sethi, Leipzig sieht sich gern als weltoffene Stadt. Gilt das angesichts von wachsendem Antisemitismus und mehr Ausländerfeindlichkeit nach wie vor?

Leipzig ist eine weltoffene Stadt. Im Vergleich zu vielen anderen Orten gerade in den neuen Bundesländern ist unsere Stadt ein Lichtblick. Allerdings sind wir noch immer weit davon entfernt, dass Diversität als Stärke im gesellschaftlichen Bewusstsein verankert ist.

Was sind weitere Punkte?

Die gleichberechtigte Teilhabe für Menschen mit internationaler Familiengeschichte muss vorangetrieben werden – in allen Bereichen unserer Stadtgesellschaft. Auch in der Stadtverwaltung und in der Politik. Eine weitere Baustelle ist der tief verankerte strukturelle Rassismus, beispielsweise bei der Polizei und bei Behörden.

Das größte Problem beim Thema Rassismus liegt wohl im Umland. Was kann man dagegen tun – von Leipzig aus?

Als beratendes Gremium berät der Migrantenbeirat der Stadt Leipzig die Verwaltung in migrationspolitischen Fragen – auch zu diesem Themenfeld. Zum Beispiel hat der Stadtrat auf Antrag des MBR beschlossen, eine Kampagne zu Diversität zu starten, um mit Veranstaltungen, Aktionen und in unterschiedlichen Formaten über einen längeren Zeitraum auf die Stadtgesellschaft einzuwirken. Das würde auch bis ins Umland ausstrahlen. Wir brauchen neue Narrative in unserem Land und auch in unserer Stadt.

Was meinen Sie damit?

Wir müssen Diversität als Chance und Ressource begreifen. In Leipzig leben 14,7 Prozent der Bevölkerung mit internationaler Familiengeschichte. Davon haben nur 1,6 Prozent Fluchterfahrung. Alle anderen sind Studenten, Geschäftsleute, Künstler oder Aussiedler. Und auch die Menschen mit Fluchterfahrungen sind eine sehr heterogene Gruppe. Leider herrscht in unserer Gesellschaft aber ein sehr eindimensionales Bild. Das müssen wir dringend korrigieren. Wir sind eine postmigrantische Gesellschaft, in der Migration überwiegend längst stattgefunden hat. Reden wir also nicht über „die“, sondern über uns.

Was entgegnen Sie denen, die sagen: Ausländer wie die auf der Eisenbahnstraße bilden eine Parallelgesellschaft, die sich nicht eingliedern will?

Zur Person Der Regisseur und Drehbuchautor Kanwal Sethi, 1971 im nordindischen Amritsar geboren, zog 1992 nach Deutschland. Nach seinem Studium der Politik- und Wirtschaftswissenschaften an der TU Dresden zog er 1999 nach Leipzig. Zu seinen Arbeiten gehört der Spielfilm „Once Again – Eine Liebe in Mumbai“, der 2019 in die deutschen Kinos kam.

Es gibt viele Parallelgesellschaften in unserem Land. Auch diejenigen, die in Dresden marschieren und auf die „Lügenpresse“ schimpfen, gehören dazu. Damit müssen wir umgehen. Was die Eisenbahnstraße betrifft: Für die dort lebende erste Generation von Einwanderern ist aus vielen Gründen ein „Schutzraum“ wichtig, oft bleibt man aus Unsicherheit lieber unter sich. Schon in der zweiten Generation ändert sich das gravierend. Die vietnamesisch- und persischstämmigen jungen Deutschen beispielsweise zählen zu den besten Abiturenten in Sachsen. Mittlerweile ist ja die Eisenbahnstraße viel durchmischter geworden und aufgeblüht, mit tollen Cafés verschiedenster Nationalitäten. Die Lufthansa-Zeitschrift beschreibt sie als Attraktion. Ich kann Skeptikern nur raten: Gehen Sie hin und lassen Sie sich darauf ein. Übrigens lebt nur ein Bruchteil der Menschen von den 14,7 Prozent auf der Eisenbahnstraße.

Der Beirat existiert seit 2009. Was haben Sie bisher erreicht?

Wir haben uns für die interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung stark gemacht. Außerdem haben wir die migrationspolitische Stunde im Stadtrat etabliert. Nicht zuletzt sind durch den Beirat auch hochkarätige Wissenschaftler aus dem gesamten Bundesgebiet nach Leipzig geholt worden.

Wie groß ist der Einfluss des Beirats auf Entscheidungen?

Als beratendes Gremium natürlich begrenzt, aber der Migrantenbeirat ist neben dem Jugendbeirat der aktivste Beirat in Leipzig. Seit 2017 haben wir 18 Anträge in den Stadtrat eingebracht, von denen 16 direkt oder mit Änderungen beschlossen wurden. Das Engagement lohnt sich also, auch wenn aufgrund der bürokratischen Strukturen dicke Verwaltungsbretter zu bohren sind.

Nun wird der Beirat neu gewählt, und 52 Menschen haben sich beworben. Eine gute Quote?

Natürlich! Im Vorfeld hatten wir Sorge, ob sich genug Leipzigerinnen und Leipziger bewerben würden. Das Ergebnis ist absolut fantastisch. Es bewerben sich tolle, hoch motivierte Leute, die Lust haben, für unsere Stadtgesellschaft etwas zu tun und mitzugestalten. Das tut unserer Stadt gut.

Kandidieren Sie erneut für den Vorsitz?

Nein. Ich bin auch Vorsitzender im Dachverband Sächsische Migrantenorganisationen und kann von dort aus viel bewegen, auch mit den Akteuren in Leipzig. Zwei Ehrenämter sind auf Dauer zu viel.

Der frühere Vorsitzende Hassan Zeinel Abidine kritisiert, dass der Beirat nicht ausschließlich von Migranten gewählt wird. Was sagen Sie dazu?

Ich persönlich finde die aktuelle Lösung gut. Die 22 Mitglieder bestehen aus sechs Fraktions-Zugehörigen und 16 Stadtbürgern mit internationaler Familiengeschichte. Davon werden sechs berufen und die anderen zehn werden gewählt. Aber auch diese zehn müssen dann vom Stadtrat bestätigt werden. Am Ende ist der Beirat eigentlich ein künstliches Konstrukt. Das beste wäre, wenn wir ihn irgendwann gar nicht mehr brauchten. Wir müssen es schaffen, dass sich die Migrantinnen und Migranten in Parteien engagieren und diese sich gleichzeitig öffnen und die Teilhabe der Menschen innerparteilich vorantreiben. Somit können Parteien ihrer Vorbildrolle in unserer Gesellschaft gerecht werden.

Von Mark Daniel