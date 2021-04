Leipzig

Die Tanzschulen in Sachsen wollten Mitte April eigentlich wieder mit Individualunterricht loslegen und dafür die sächsische Corona-Schutzverordnung etwas kreativ zu ihren Gunsten auslegen. Nach Bekanntwerden dieses Plans erhielten sie Bußgeld-Androhungen aus dem sächsischen Sozialministerium. „Wir besprechen weitere Maßnahmen“, teilten sie daraufhin mit und ließen den Plan fallen.

Tagsüber Workshops, abends Party

Nun gibt die im März gegründete Interessengemeinschaft Tanzen in Sachsen das nächste Vorhaben bekannt: Am 1. Mai richten rund hundert sächsische Tanzschulen, Tanzsportvereine und sonstige Institutionen ihr erstes gemeinsames, ganztägiges Online-Tanzfestival aus. Zwischen 10 und 22 Uhr kann sich man in den Livestream einklinken, mittanzen, zuschauen und mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Tanzlehrerinnen und Tanzlehrern chatten. Das bunte Programm besteht aus Workshops, Präsentationen und Showeinlagen. Der Abend endet mit einer große Party mit viel Musik zum Anwenden der neuen Kurs-Erkenntnisse. „Wir bieten allen tanzbegeisterten Menschen jeden Alters und Leistungslevels die Möglichkeit, sich mit den verschiedensten Tanzrichtungen vertraut zu machen“, so die Initiatoren.

Zentralen in Dresden, Schalten nach Leipzig

Das Festival wird von Dresden aus gestreamt. Von dort sind jeweils einstündige Schalten nach Leipzig, Chemnitz oder Görlitz vorgesehen. In Leipzig versammeln sich alle beteiligten Akteurinnen und Akteure der verschiedenen Schulen bei Oliver Thalheim und Tina Spiesbach in Gohlis. Um ihre Einigkeit als Gemeinschaft zu demonstrieren, soll während des gesamten Tanzfestivals niemand namentlich genannt werden. „Das virtuelle und doch gemeinsame Tanzen in den heimischen vier Wänden wird diesen Tag prägen“, betont die IG Tanzen in Sachsen.

Tanzschulen seit November geschlossen

Der Zeitpunkt sei bewusst gewählt, da am 29. April der von der Unesco ausgerufene Welttanztag stattfindet. „Diesen nehmen wir zum Anlass, auf die weiterhin schwierige Situation der gesamten Branche hinzuweisen.“ Sämtliche Tanzschulen, Klubs und Vereine sind seit dem 2. November geschlossen. Die Betroffenen haben kein Verständnis dafür, dass die Pandemie auf dem Rücken der Unternehmen aus der Freizeitbranche ausgetragen wird, während in der Industrie weiter am Fließband gearbeitet wird. Schon vor einem Jahr hatten Corona-bedingt 20 Leipziger Tanzschulen am Welttanztag symbolisch ihre Tanzschuhe an den Nagel gehängt.

Weitere Informationen, den Link für die Liveübertragung und ein detailliertes Programm gibt es ab Donnerstag, 29. April, unter www.tanzeninsachsen.de.

Von Kerstin Decker