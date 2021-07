Leipzig

Unter dem Motto „Freude schöner Götterfunken“ wird dieses Jahr der Leipziger Opernball gefeiert. Er soll am 30. Oktober steigen und ganz im Zeichen des Miteinanders stehen, teilten die Organisatoren am Freitag mit. Moderiert wird er wieder von Kim Fisher, die die 2000 Ballgäste bereits von 2014 bis 2017 durch die „Nacht der Nächte“ führte.

Opernball wird den Leipzigern gewidmet

Im Vorjahr musste der Ball coronabedingt abgesagt werden. Der erste Opernball nach der Pandemie soll nun nicht wie üblich einer internationalen Partnerstadt oder Partnerregion gewidmet werden, sondern der Stadt Leipzig und ihren Bürgern, Künstlern und Unternehmen. Das Organisationsteam ist optimistisch und bereitet voller Tatendrang das Programm vor, an dem die Oper Leipzig, das Gewandhausorchester, das Leipziger Ballett sowie viele weitere Leipziger Künstler mitwirken.

Kim Fisher übernimmt erneut die Moderation – hier mit Co-Moderator Lenn Kudrjawizki beim Opernball 2017 unter dem Motto "Moskauer Nächte". Quelle: Volkmar Heinz

Porsche ist seit 2013 Hauptsponsor des Balls und stellt jedes Jahr als Hauptpreis für die Tombola ein Auto zur Verfügung. Das soll auch in diesem Jahr so sein. Der Erlös des Losverkaufs geht an die Stiftung „Leipzig hilft Kindern“.

Tickets ab 220 Euro noch erhältlich

Die Tischkarten der teuersten Kategorie sind bereits ausverkauft, ansonsten sind Tickets noch in begrenztem Umfang erhältlich. Flanierkarten kosten 220 Euro. „Viele Gäste haben ihre Bestellung vom vorigen Jahr aufrecht erhalten, und es kamen durchgängig neue Bestellungen hinzu. Sogar Gutscheine wurden zu Weihnachten verschenkt“, freut sich Vivian Honert-Boddin, Geschäftsführerin der Opernball Production GmbH, über die Treue der Gäste, die ihren Ball offenbar vermissten. Die im Vorjahr erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Von Kerstin Decker