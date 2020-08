Statt einen großen Parkplatz in Leipzig-Portitz an eine vorbeiführende Landstraße anzuschließen, soll die Zu- und Abfahrt allein über eine verkehrsberuhigte Straße in einer Eigenheimsiedlung erfolgen. Weil die Anwohner dagegen protestieren, überlegt die Stadt nun, die Beschilderung zu ändern.