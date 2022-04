Leipzig

Der Krieg in der Ukraine sind einige Menschen gerade noch rechtzeitig mit dem eigenen Auto entkommen – dann aber haben sie in Leipzig falsch geparkt und wurden abgeschleppt. Das ist in der Messestadt bereits mehrfach passiert.

In Lindenau wurden in der Hähnelstraße gleich zwei Autos mit ukrainischen Kennzeichen auf Anordnung des Ordnungsamtes abgeschleppt. Wie viele andere waren die Halter nicht im Zug oder per Sammeltransport aus der von der russischen Armee angegriffenen Ukraine geflohen, sondern im eigenen Auto. „Die Fahrzeuge waren vorschriftswidrig im Bereich eines eingeschränkten Haltverbotes abgestellt und behinderten den Lieferverkehr“, begründete die Behörde auf LVZ-Anfrage die Sanktion.

Und weiter: „Es gibt immer wieder Beschwerden von Radfahrenden und Fußgängern, dass Lieferfahrzeuge illegal den Radfahrstreifen in der Karl-Heine-Straße oder die Gehwege zum Be- und Entladen nutzen, wenn die wenigen Anlieferzonen in den Seitenstraßen verstellt sind.“

Kontrolleure warteten „länger als üblich“

Wegen der ukrainischen Kennzeichen habe der städtische Bedienstete jedoch „zuvor wesentlich länger als üblich mit der Abschleppanordnung gewartet – in der Hoffnung, dass die beiden Pkw alsbald weggefahren werden“. Die Halter kamen schließlich, als die Autos schon aufgeladen waren. Den Abtransport zum Abschlepphof konnten sie nur noch verhindern, indem sie sich freikauften und das Abschleppunternehmen bar vor Ort bezahlten.

Anwohnerin Nadine Bruchlos hat das Geschehen am Donnerstagvormittag als Augenzeugin miterlebt. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihr eine Betroffene. „Der Anblick der verzweifelt weinenden ukrainischen Frau war für mich nahezu unerträglich“, schilderte sie der LVZ.

Ordnungsamt: Bedienstete nutzen Ermessensspielräume

Grundsätzlich versuchen die Bediensteten der Verkehrsüberwachung „auf die besondere Situation der Geflüchteten einzugehen und nur dort einzuschreiten, wo dies aus den tatsächlichen Gegebenheiten des Einzelfalles nötig ist“, versicherte das Ordnungsamt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden alle Ermessensspielräume ausnutzen und Abschleppmaßnahmen nur dann anordnen, wenn kein anderes Mittel zur Verfügung stehe, um etwaige Behinderungen zu beseitigen.

Nadine Bruchlos wohnt in der Hähnelstraße und kennt Situation vor Ort gut. Dass das Ordnungsamt die Autos gleich abschleppen ließ, kann sie daher nicht verstehen. „Jahrelang wurde im Bereich der Ausfahrt zur Karl-Hein-Straße im Einmündungsbereich derart wild geparkt, dass ein Ausfahren auf die Karl-Heine-Straße regelmäßig gefährlich war. Da wurden meist noch nicht einmal Verwarngelder verteilt, meist nur beim Überschreiten der Kurzparkdauer in den Parkplätzen auf der Karl-Heine-Straße.“

Verwaltungskosten und Verwarngeld noch nicht in Rechnung gestellt

Je nachdem, wo ein Fahrzeug verkehrswidrig abgestellt wird, kommen in Leipzig für Abschleppen, Verwarngeld und Verwaltungsgebühren zwischen 330 und 375 Euro zusammen. Die Kosten, die das Abschleppunternehmen in Rechnung stellt, haben die Kriegsflüchtlinge schon beglichen. Offenbar hat man im Rathaus jetzt aber Bauchschmerzen damit, auch noch den Rest zu verlangen, der sich auf gut 120 Euro belaufen könnte. „Über die weiteren Verwaltungsgebühren und das Verwarnungsgeld ist noch zu entscheiden“, ließ das Ordnungsamt gegenüber der LVZ wissen.

Sechs Autos in der Ukraine seit Kriegsbeginn abgeschleppt

Seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine am 24. Februar sind bis zum 7. April nach Angaben der Behörde stadtweit 782 Fahrzeuge abgeschleppt worden. Sechs davon hatten ukrainische Kennzeichen. Darunter sind die zwei Pkw in der Hähnelstraße, die wegen „Haltens im einschränkten Haltverbot mit Behinderung“ abgeschleppt wurden sowie zwei Autos wegen „Haltens im absoluten Haltverbot mit Behinderung“. Ein Auto hatte eine Grundstückszufahrt blockiert und ein Pkw stand auf einer Feuerwehraufstellfläche einer Kindertagesstätte.

Hinweiszettel bei fehlender Umweltplakette

Anders agiert die Behörde offenbar beim Fehlen der Umweltplakette, über die die wenigsten Fahrzeuge aus der Ukraine verfügen. In diesen Fälle würden Hinweiszettel in ukrainischer und russischer Sprache an den Fahrzeugen mit ukrainischen Kennzeichen angebracht, „um auf die Einhaltung der Verkehrsregeln aufmerksam zu machen und ihnen zunächst Gelegenheit zur Orientierung in Leipzig zu geben“.

Zudem könnten diese Ordnungswidrigkeitenverfahren ohnehin nur verfolgt werden, wenn sich die Fahrzeughalter oder Fahrzeugführer ermitteln ließen. Und das dürfte im Fall der Ukraine gerade aussichtslos sein.

Von Klaus Staeubert