Leipzig

Nach Einschätzung des Leipziger Ordnungsamtes halten sich Einzelhändler und Dienstleister weitestgehend an die Festlegungen zum Terminshopping und zur Testpflicht. „Die bisherigen Kontrollen zeigten auf, dass die Gewerbetreibenden die Regelungen kennen und für ihre Gewerbebetriebe entsprechend umsetzen“, sagte Vize-Amtsleiterin Claudia Geißler-Ploog auf LVZ-Anfrage. „Dies gilt auch für die Terminvergabe und die durchzuführenden Testungen des Personals.“ Eine Statistik über Verstöße werde allerdings nicht geführt.

Der Schwerpunkt bei den Kontrollen liege auf den Hygienekonzepten, die die Betriebe erstellen und schriftlich vorlegen müssen. Diese sollen auch Regelungen zur Terminvergabe und zu den Testungen enthalten. Bei festgestellten Mängeln würden die Verantwortlichen zur zeitnahen Nachbesserung aufgefordert, deren Umsetzung bei einer Nachkontrolle dann überprüft werde. Verstöße gegen die Testpflicht seien seit Inkrafttreten der neuen sächsischen Corona-Schutzverordnung vom 29. März bislang jedoch nicht festgestellt worden.

Kontrollen nach Hinweisen, aber auch ohne Verdacht

Nach den aktuellen Festlegungen müssen Betriebe ihre Mitarbeiter im Kundenkontakt zweimal pro Woche einem Corona-Schnelltest unterziehen. Der Einzelhandel – mit Ausnahme der Grundversorger wie Supermärkte, Drogerien, Garten- und Baumärkte – darf Kunden nur noch nach Anmeldung (Click and Meet) in die Geschäfte lassen. Seit 6. April brauchen Kunden zusätzlich einen tagesaktuellen negativen Corona-Schnelltest.

Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes täglich zu Kontrollen eingesetzt werden, teilte die Behörde nicht mit. Die Zahl schwanke täglich, die Corona-Kontrollen hätten gleichwohl „sehr hohe Priorität“, hieß es. Weiteres Personal zu rekrutieren sei derzeit nicht vorgesehen, nicht zuletzt auch aufgrund einer guten Zusammenarbeit mit der Polizei. Es gebe auch keine Vorgabe, wie viele Betriebe die Bediensteten täglich zu überprüfen hätten, hob Geißler-Ploog hervor. Sie gingen zum einen konkreten Hinweisen nach. Darüber hinaus fänden aber auch verdachtsunabhängige Kontrollen statt.

Schwachstelle: Schnelltest-Selbstauskunft

Eine Schwachstelle in den Corona-Regelungen ist die Festlegung, dass Kunden für den Besuch von Einzelhandelsgeschäften – außer Grundversorgern – und Dienstleistern wie etwa Friseuren einen negativen Corona-Schnelltest vorweisen müssen. Anerkannt sind nicht nur Dokumente aus Testzentren, sondern auch so genannte qualifizierte Selbstauskünfte. Die Vordrucke dafür stellt das Land Sachsen unter www.coronavirus.sachsen.de zur Verfügung. Darauf bescheinigt man, dass man sich selbst getestet hat.

Die Prüfung der Glaubwürdigkeit solcher Selbstauskünfte ist im Grunde unmöglich. „Der Verordnungsgeber baut hierbei auf die Ehrlichkeit und Gewissenhaftigkeit der Kundinnen und Kunden, dass tatsächlich ein Schnell- oder Selbsttest durchgeführt wurde und das angegebene Ergebnis in der Selbstauskunft tatsächlich der Wahrheit entspricht“, so Geißler-Ploog. Gleichwohl würden bei den Kontrollen in den Gewerbebetrieben die Selbstauskünfte sporadisch auch bei Kundinnen und Kunden mit überprüft. Wenn sie fehlen oder „offensichtlich nicht der Wahrheit“ entsprechen – weil etwa der eingetragene Testname oder Hersteller nicht stimmt –, können gegen die Gewerbetreibenden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden.

Von Klaus Staeubert