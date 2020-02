Ortschaftsrat befürchtet Lärm und Abgase durch Batteriewerk in Stahmeln

Leipzig

Des einen Freud, des anderen Leid. Ein Sprichwort, das den Interessenkonflikt zwischen der Leipziger Stadtverwaltung und der Ortschaft Lützschena-Stahmeln beschreibt, wenn es um den Gewerbepark Stahmeln zwischen der Bundesstraße 6 im Norden und der Halleschen Straße im Süden geht. Vor allem im Wirtschaftsdezernat herrschte große Freude, als die Unterschrift unter den Vertrag mit dem Batteriehersteller Dräxlmaier gesetzt war. Wie berichtet, will der Automobilzulieferer aus dem bayrischen Vilsbiburg bis zum Herbst dieses Jahres eine 25 000 Quadratmeter große Halle für eine hochautomatisierte Produktion von Batterien für Porsche-Fahrzeuge errichten.

Gremium drängt auf Entlastungstrasse

So groß die Begeisterung der Beteiligten im Rathaus auch ist: Der Ortschaftsrat Lützschena-Stahmeln kann ihr nicht uneingeschränkt folgen. Die Mitglieder des Gremiums befürchten, dass die im Bebauungsplan vorgesehenen Straßen und Kreuzungen den zu erwartenden Verkehr nicht aufnehmen können – was zu erhöhtem Lärm und zusätzlichen Abgasen führen würde. Wie es in einem entsprechenden Beschluss des Ortschaftsrates heißt, habe das Dezernat Stadtentwicklung und Bau bereits im Zusammenhang mit dem KLV-Terminal dargelegt, dass der vorhandene Zubringer aufgrund der dort existierenden Steigung nur begrenzt Fahrzeuge aufnehmen kann. Deshalb sollte hinsichtlich der künftigen Entwicklung des Gebietes unbedingt eine Entlastungstrasse geplant werden.

Lärmschutz steht in der Kritik

Als „unzureichend“ bewertet der Ortschaftsrat auch den vorgesehenen Lärmschutz für die beiden angrenzenden Wohngebiete Bahnstraße Lützschena und Auenblickstraße Stahmeln. Die Erdwälle seien entweder zu niedrig oder nicht am richtigen Standort geplant. Gefordert wird deshalb ein konsequenter Lärmschutz durch Wälle oder Lärmschutzwände in Richtung der Wohngebiete sowie die Einbeziehung der Ortsräte in weitere Verkehrskonzepte.

Was wird aus der Schule?

Schon seit Jahren plädiert der Ortschaftsrat dafür, Teile des 55 Hektar großen Gebietes von Gewerbe freizuhalten und dort unter anderem Platz für eine Schule zu schaffen. Derzeit läuft eine Bürgerwerkstatt über die Auswahl des künftigen Schulstandortes, wobei neben Flächen in Lützschena auch ein Areal im Gewerbegebiet als möglicher Standort diskutiert werden.

Von Andrea Richter