Ostbeauftragter Wanderwitz: „Die schweren Jahre sind schon eine ganze Weile vorbei“

Marco Wanderwitz (CDU) stammt aus dem Erzgebirge. Seit Februar 2020 ist der Parlamentarier Ostbeauftragter der Bundesregierung und hält mit seiner Meinung dabei nicht hinter dem Berg. Zuletzt sorgten kritische Worte zu verfestigten rechtsradikalen Wählerstrukturen in Ostdeutschland bundesweit für Aufsehen. Laut Wanderwitz gebe es in den Neuen Bundesländern nicht unerhebliche Teile der Gesellschaft, die kaum noch in die Demokratie zu holen seien. LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa und Redakteur Josa Mania-Schlegel wollten es am Dienstagabend beim Live-Talk in der Kuppelhalle genauer wissen.

Herr Wanderwitz, Sie gehen die Ostdeutschen häufiger hart an. Unsere Leserin Cornelia Ober will wissen: Möchten Sie sich für Ihre pauschalisierende und diffamierende Kritik entschuldigen?

Ich habe in meiner Kritik nicht pauschalisiert, sondern sehr klar differenziert. Wir haben hier im Osten allerdings die Situation, dass 20 Prozent der Wählerinnen und Wähler ihre Stimme der AfD geben. Das sind Menschen, die wählen eine rechtsradikale Partei – das ist die AfD zweifellos. Es gefährdet die Demokratie, wenn Rechtsradikale in den Parlamenten hohe Anteile bekommen und diese Anteile sind in den Neuen Bundesländern höher als in den Alten. Ich will das nicht einfach negieren und klein reden. Ganz im Gegenteil: Ich will allen die Augen öffnen, die vielleicht nur aus Protest AfD wählen. Es gibt viele Baustellen in der Politik, aber nichts rechtfertigt es, eine rechtsradikale Partei zu wählen.

Sind alle Menschen, die in der DDR aufwuchsen, tatsächlich Diktatur sozialisiert?

Wir alle hier – ich die ersten 14 Jahre meines Lebens auch – sind in einer Diktatur groß geworden. Und wir alle wussten 1989 noch nicht, wie Demokratie funktioniert. Zu einer demokratischen Sozialisation gehört es, keine rechtsradikalen Parteien zu wählen. Das ist einfach so. Wir haben es allerdings heute, 30 Jahre nach 1989, im Osten noch immer mit einer großen Minderheit zu tun, die eine rechtsradikale Partei wählt. Darunter sind natürlich nicht wenige, die deren rechtsradikales Programm auch gut finden. Um die geht es mir nicht. Ich will die anderen ansprechen: Die zwar AfD wählen, aber selbst nicht rechtsradikal sind.

Problemlagen in den Jahrgängen der 1960er und 1970er

In Sachsen-Anhalt haben zuletzt vor allem junge Menschen AfD gewählt. Wie erklären Sie sich das? Ist das Diktatur-Vererbung?

Die größten Problemlagen mit zum Teil auch Mehrheiten für die AfD haben wir nachweislich bei vielen in den Jahrgängen der 1960er und 1970er Jahre – vor allem bei Männern aus dieser Zeit. Die haben alle noch die volle Dröhnung DDR bekommen, damals war Margot Honecker mit ihrem Erziehungs- und Bildungssystem noch in vollem Saft. Die Frage ist nun: Was macht man daraus? Nach der Friedlichen Revolution kamen schwere Jahre, die bei allen Wunden hinterlassen haben. Gerade diese Generation war davon am stärksten betroffen und das hat sie geprägt. Aber: Diese schweren Jahre sind schon eine ganze Weile vorbei. Ich verstehe nicht, wie man daraus immer noch eine Geschichte der Gegenwart und Zukunft erzählt.

Haben wir zu viel Verständnis gezeigt und zu oft Erklärungsansätze bei Transformationserfahrungen der Wendezeit gesucht?

Wir haben so viel erreicht. Es gibt auch aktuell neue tolle Ansiedlungen, wie das neue Tesla-Werk in Brandenburg, die Chipfabrik von Bosch, die Investitionen von Jenoptik und Vodafon in Dresden. Wir müssen uns keine großen Sorgen machen, dass es schlechter wird. Es wird weiter besser werden. Trotzdem ist es natürlich auch wichtig, die Transformation nach 1989 noch einmal stärker aufzuarbeiten. Ich war Teil einer Kommission, die den Aufbau eines Transformationszentrums mit europäischem Ansatz vorgeschlagen hat, das auch Lehren aus der Vergangenheit zieht. Dazu gehört natürlich, Betroffene mitzunehmen. Wir sollten mehr darüber erzählen – aber eben das Gelingen der Geschichte auch in den Fokus stellen.

Ostdeutsche Leidensfähigkeit beim Strukturwandel

Wir befinden uns auch jetzt in einer Zeit der Transformation – diesmal ins Digitale. Lassen sich dabei Lehren aus der Vergangenheit ziehen?

Ich komme gerade vom ostdeutschen Wirtschaftsforum. Dort wurde der Begriff der ostdeutschen Transformationskompetenz vielfach gebraucht. Diese haben wir anderen voraus. Dazu gehört sicher, dass wir vielleicht leidensfähiger als andere sind, wenn es wieder einen Strukturwandel gibt. Wir haben aber auch schon erlebt, dass der Wandel gelingen kann. Es werden jetzt bei den ostdeutschen Braunkohlerevieren fast 40 Milliarden Euro in die Hand genommen – was zeigt, das wir auch Lehren aus der Vergangenheit ziehen können. Das Mitteldeutsche Revier und die Lausitz werden so auch künftig Industrieregionen bleiben, nur eben mit neuen Zukunftstechnologien. Hätten wir 1989 schon einen solchen Ansatz gehabt, wäre es sicher auch damals schon besser gelaufen.

Was macht man aber mit den Menschen, für die die Wende bisher noch nicht gut ausgegangen ist?

Der Braunkohleausstieg ist politisch gemacht. Trotzdem wird er kommen. Die Digitalisierung findet dagegen auch ohne politische Entscheidungen statt. Die Frage bleibt immer gleich: Kriegen wir das hin? Über das „Wie“ müssen wir dabei auch reden. Bei älteren Generationen ist die Überzeugungsarbeit, dass es diesmal besser wird, sicher schwieriger. Andererseits muss man sich auch mal genau anschauen, wer denn überhaupt AfD wählt: Darunter sind viele Menschen, die definitiv nicht zu den Wende-Verlierern gehören. Ganz im Gegenteil. Es sind oftmals gut situierte Leute, die nun nicht etwa aufgrund von Transformationsschädigungen AfD wählen.

AfD-Wähler müssen nicht liebevoll behandelt zu werden

Sind tatsächlich alle AfD-Wählerinnen und -Wähler rechtsradikal?

Natürlich nicht. Ich kenne eine ganze Reihe von Menschen, die AfD wählen, die aber kein rechtsradikales Weltbild haben. Mit diejenigen müssen wir versuchen, einen Konsens zu finden, damit sie wieder demokratische Parteien wählen. Ich bin leidensfähig und bereit, dafür harte Gespräche zu führen. Aber einen Anspruch darauf, besonders liebevoll behandelt zu werden, weil man eine rechtsradikale Partei wählt, gibt es auch nicht. Abgesehen davon höre ich aus der großen Mehrheit, die nicht AfD wählt, immer häufiger: Kümmert Euch doch auch mal wieder um uns. Wir sind doch diejenigen, die sich für dieses Land engagieren und es weiter bauen wollen. Trotzdem müssen wir natürlich auch weiter mit AfD-Wählern reden. Der Anteil ist inzwischen einfach zu hoch geworden. Es kann ja nicht sein, dass wir künftig vor jeder Landtagswahl wie das Kaninchen vor der Schlange stehen, ob es denn für eine Mehrheit der demokratischen Parteien reichen wird.

Nach Ihrer Kritik an den Ostdeutschen haben Sie selbst auch viel Kritik einstecken müssen. Waren Sie mit Ihren Aussagen zu unvorsichtig?

Ich achte inzwischen mehr darauf, keine Sätze zu sagen, die aus dem Zusammenhang gerissen werden könnten. Aber das ist natürlich fast unvermeidbar. Ich habe volles Verständnis dafür, wenn es heißt: Keiner wird für die Demokratie aufgegeben. Auf der anderen Seite gibt es aber eine ganze Menge Menschen, bei denen mir der Glaube fehlt, dass sie für die Demokratie zurück gewinnbar sind. Wer sich mit einer Reichskriegsflagge an die Bundesstraße stellt und seinen Hass rausschreit, mit dem ist kein Gespräch möglich. Da muss man erstmal darauf hoffen, dass er diese Flagge aus der Hand legt.

DDR-Vergleiche sind unangebracht

Gibt es ein Erweckungserlebnis, bei dem Sie das erkannt haben?

Angesichts der Aggressivität rings um die Flüchtlingskrise wurde mir klar, dass man stärker dagegen vorgehen muss. Wir sehen auch jetzt rings um die Corona-Proteste wieder ähnlich Muster. Es werden völlig unverhältnismäßig Dinge behauptet, die auch ein absolutes Unwissen offenbaren. Ich habe viele Gespräche zu Grundrechten geführt und erklärt: Die meisten Grundrechte gibt es nicht schrankenlos, sondern sie stehen in Konkurrenz zu anderen und werden deshalb gegeneinander abgewogen. Es reicht eigentlich, dafür mal das Grundgesetz zu lesen. Trotzdem denken Menschen immer wieder, die Versammlungsfreiheit darf nicht eingeschränkt werden. Und wenn das doch gemacht wird, sei es wie in der DDR. Ist es aber nicht! Wir haben heute eine parlamentarische Demokratie, eine unabhängige Justiz, eine freie Presse – insofern regen mich solche Vergleich furchtbar auf.

Wie finden Sie es, dass sich Sachsens Ministerpräsident immer wieder mit Corona-Leugnern ins Gespräch begibt?

Ich führe selbst auch viele Gespräche und auch nicht nur dort, wo kein Gegenwind droht. Aber Michael Kretschmer und ich sind in dieser Frage sicher nicht zu 100 Prozent deckungsgleich. Vielleicht ist seine Leidensfähigkeit auch größer auch meine. Eine Versammlung, wie vor seinem Haus, darf es in der Demokratie aber trotzdem nicht geben. Politiker sind auch Menschen, wir haben Familien und es ist einfach unanständig vor dem Privathaus eines Ministerpräsidenten aufzuziehen und dort Rabatz zu machen.

Sie hätten die Schaufel also hingestellt und wären reingegangen?

Ich wäre definitiv reingegangen.

Attentat auf Walter Lübcke als Erweckungserlebnis

Es gibt ja nicht nur die AfD. Muss das Problem des Rechtsextremismus generell stärker benannt werden?

Der Bundesinnenminister hat heute den neuen Verfassungsschutzbericht vorgelegt und die Zahlen sind erneut noch besorgniserregender als in der Vergangenheit. Das geht inzwischen ja jedes Jahr so. Die Gewaltbereitschaft Rechtsradikaler ist wieder gestiegen. Übrigens sind aber auch die Zahlen im Linksradikalismus dramatisch nach oben gegangen. Aber unser größtes Problem bleibt nun mal der Rechtsradikalismus. Für meine Partei war diesbezüglich sicher das Attentat auf Walter Lübcke eine Art Erweckungserlebnis. Wir hatten zuvor seit RAF-Zeiten kein politisches Attentat mehr in Deutschland erlebt. Das kann eine Gesellschaft nicht dulden und wir müssen da mit noch mehr Härte des Rechtsstaates ran, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist.

Damit meinen Sie auch die CDU-Regierungen in Sachsen?

Wir hatten in den 1990er Jahren mit Heinz Eggert auch schon einen CDU-Innenminister in Sachsen, der da sehr hinter war. Aber letztlich ist es nicht nur eine politische Thematik, sondern eine gesamtgesellschaftliche. Angefangen von NSU, Skindheads Sächsische Schweiz, Sturm 34, Nationale Sozialisten Chemnitz – es gibt ja immer wieder solche Beispiele. Wir sehen bei den Gerichtsprozessen dann auch immer wieder, dass es Unterstützernetzwerke gibt, bei denen sich nur erahnen lässt, wie weit die in die Gesellschaft hineinragen. Auch wenn ich weiß, was Ministerpräsident Kurt Biedenkopf damals meinte, so ist sein Satz „die Sachsen sind immun gegen Rechtsradikalismus“ durch die Realität eingeholt worden.

Was hat Kurt Biedenkopf denn damals damit gemeint?

Heute würde man wohl Empowerment oder Ertüchtigung dazu sagen – so nach dem Motto: Los, hänkelt Euch unter, mit den Rechten wollen wir alle nichts zu tun haben. Letztlich konnte man sich aber auch immer hinter diesem Satz verstecken. Es gibt auch jetzt noch Menschen, die abstreiten wollen, dass die AfD eine rechtsradikale Partei ist. So lautet ja meist auch die erste Reaktion der Kommunalpolitik: Rechtsradikale? Gibt es bei uns nicht! Ich will nun meinen Teil dazu beitragen, dass wir die Dinge deutlicher benennen.

Maaßen war kein guter Verfassungsschutzpräsident

Es gibt noch andere Versuche, die AfD zu bekämpfen. In Südthüringen tritt Hans-Georg Maaßen für ihre Partei gegen die AfD an. Sie haben gesagt, das sei Irrsinn. Warum?

Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die CDU eine Partei der Mitte ist. Der Weg kann nicht sein, die CDU so weit es demokratisch geht, nach Rechts zu verschieben. Stattdessen müssen wir die Wählerinnen und Wähler, die wir dort ausmachen, zurück in die Mitte holen. Bei der Wahl in Sachsen-Anhalt haben wir ja auch gesehen, dass die Abgrenzung zur AfD nah der Mitte und nicht weit rechts passieren muss. Ich akzeptiere natürlich die vom Kreisverband getroffenen Entscheidung für den Kandidat Hans-Georg Maaßen. Allerdings bin ich trotzdem mit vielen seiner inhaltlichen Aussagen nicht einverstanden. Ich bin im Übrigen auch nicht der Meinung, dass Hans-Georg Maaßen ein guter Verfassungsschutzpräsident war.

Die Stärke der AfD hat auch damit zu tun, weil viele mit der Politik der CDU nicht mehr zufrieden waren. Wie wird das aufgearbeitet?

Wir haben uns sehr intensiv mit den Vorgängen zur Flüchtlingskrise im Jahr 2015 auseinander gesetzt. Klar ist, so etwas soll sich nicht wiederholen. Allerdings müssen wir natürlich dafür auch die Sicherung der Außengrenzen verbessern, wir müssen in Herkunftsländern tätig werden, wo Bürgerkriege und Armut herrschen. Ich betrachte diesen Punkt inzwischen als weitgehend aufgearbeitet. Wir reden jetzt mehr über Integration, aber auch über Rückführung derer, die keinen Anspruch haben. Aber: Es stimmt ja auch nicht ganz, dass die CDU soweit nach links gerückt ist und deshalb jetzt viele AfD wählen. Die AfD hat zu Beginn vor allem aus dem Lager der Nichtwähler akquiriert. Wenn man sich umschaut: Die Linkspartei liegt heute – abgesehen vom Phänomen Bodo Ramelow – in Trümmern. Es ist somit kein Problem der CDU allein, sondern aller Parteien – abgesehen vielleicht von den Grünen. Die sind ja vor allem in den Neuen Bundesländern quasi die Antipoden zur AfD.

Corona: Werden uns bald rausgerimpft haben

Eine Krise hatten wir zuletzt aber auch mit der Corona-Pandemie. Auch bei dieser sind Fehler gemacht worden – nicht zuletzt auch in Sachsen. Ist da noch mehr zerrüttet worden?

Natürlich haben wir nicht alles richtig gemacht. Wir müssen Lehren daraus ziehen und Dinge aufarbeiten. Viele Probleme waren aber auch schon vorher da, zum Beispiel dass Deutschland früher einmal die Apotheke der Welt war. Wir hatten dann aber alle zusammen darauf gesetzt, dass Dinge günstig sein müssen. Jetzt diskutieren wir sehr hart, wie wir die Produktion auch in Konkurrenz mit Ländern organisieren, die Lohnvorteile haben. Aber man muss eben auch sehen: Es ging hier um eine weltweite Pandemie, bei der viele Hunderttausende elendig gestorben sind. Und wir haben es trotzdem geschafft, dass wir in eineinhalb Jahren ziemlich nah an der Lösung sind. Wir werden uns bald rausgeimpft haben. Gelöst wird die Pandemie aber natürlich erst sein, wenn auch die ganze Welt geimpft ist.

Gerade auch mit Blick auf den Osten: Bleibt nicht trotzdem noch etwas aufzuarbeiten?

Die ostdeutsche Wirtschaft hat zumindest weniger unter der Krise gelitten, als die westdeutsche. Weil die kleineren, agileren Unternehmen die Probleme hier besser wegstecken konnten. Wenn es um die Corona-Demonstrationen geht, sehe ich nicht unbedingt nur eine ostdeutsche Komponente. Aber was man sehen konnte, waren die zum Teil sehr hohen ostdeutschen Inzidenzen. Das hatte einerseits mit dem Geschehen im Nachbarland Tschechien zu tun, aber auch mit Dingen, die Sachsen doch lieber hätten sein gelassen: Man muss ja in der Pandemie nicht unbedingt zum Tanken oder Essen nach Tschechien fahren. Und wir haben gemerkt, dass die Akzeptanz für die demokratisch zustande gekommenen Corona-Regeln in gewissen Regionen nicht so hoch war.

Lag das daran, dass der Osten etwas ländlicher ist und man sich hier häufiger mal beim Nachbarn trifft?

Der Logik nach gibt es in großen Städten häufiger Infektionen, weil es dort enger ist und viele Menschen zum Beispiel den Öffentlichen Nahverkehr nutzen. Im ländlichen Raum gibt es das so ja nicht. Es war zumindest auffällig, dass die Situation in manchen ostdeutschen Regionen aber genau umgekehrt war und vielmehr dort die meisten Infektionen auftraten.

Wie erklären Sie sich das?

Abgesehen davon, dass die Bevölkerung auf dem Land meist älter ist und dort auch noch häufig mehrere Generationen zusammen wohnen ist mir natürlich unter anderem in Supermärkten noch eine Sache aufgefallen: Wie wenig Menschen dort Maske getragen haben.

Liegt das auch an der ostdeutschen Diktatursozialisierung, inklusive Misstrauen gegenüber dem Staat?

Es ist vor allem unsoldidarisch gegenüber den Mitmenschen. Denn die Regeln wurden nicht aus Spaß, sondern zum Schutz aller gemacht. Das funktioniert nur, wenn möglichst viele mitmachen.

Der Ostbeauftragte ist kein Neutrum

Nach ihrer Kritik an den Ostdeutschen fragten sich manche: Was ist eigentlich konkret ihr Job?

Nach der Geschäftsordnung der Bundesregierung vertrete ich die Neuen Länder innerhalb des Ökosystems Bundesregierung. Wenn beispielsweise ein Gesetz geschrieben wird, muss ich beteiligt werden und schaue mit der Brille der Neuen Bundesländer darauf, wie sich das Gesetz auf die Region auswirkt und ob ich etwas tun kann, damit es sich positiv auswirkt. Weil mein Amtsvorgänger Christian Hirte und ich sehr intensiv dafür gekämpft haben, hat es beispielsweise zuletzt viele Ansiedlungen von Bundesbehörden im Osten gegeben. Ich bin aber definitiv kein Erklärer der Ostdeutschen für die Westdeutschen oder für die Ostdeutschen selbst. Und vor allem bin ich auch kein Neutrum: Ein AfD-Wähler wird sich wahrscheinlich durch mich nicht vertreten fühlen – weil dessen Weltbild nicht mein Ostdeutschland ist.

Wann wäre der Punkt erreicht, dass es keinen Ostbeauftragten mehr braucht?

Die Aufgaben werden tatsächlich immer weniger. Nur ein Beispiel: Mit der nächsten Rentenerhöhung zum 1. Juli werden wir in Ostdeutschland bei 97,9 Prozent der Rente West angekommen sein. Jahrelang war es ein Hauptthema der Linkspartei: Wann ist die Westrente erreicht. Spätestens 2024 wird das der Fall sein. Und so gibt es ganz viele Dinge, die immer mehr in den Hintergrund treten. Was uns erhalten bleibt, ist das Thema Stadt und Land – welches natürlich kein rein ostdeutsches ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es innerhalb der Bundesregierung demnächst Personen geben wird, die darauf genauer schauen. Nicht zuletzt sollte man auch bedenken: Angela Merkel wird bald keine Bundeskanzlerin mehr sein, sondern jemand aus dem Westen. Das wird für uns alle, die wir hier in den Neuen Bundesländern Politik für den Osten machen, in den kommenden Jahren vor größere Aufgaben stellen.

Wo sehen Sie noch große Unterschiede zwischen Ost und West?

Es gibt viele kleine, aber auch zwei große: Wir haben den Verfassungsauftrag, für gleichwertige Lebensbedingungen zu sorgen. Und da ist es ein Problem, wenn man für die selbe Arbeit nicht das gleiche Geld bekommt. Im öffentlichen Dienst funktioniert das schon ganz gut, in der Privatwirtschaft ist es differenzierter. Deshalb freue ich mich aktuell besonders, dass VW Sachsen in den Gesamtkonzern eingegliedert wird und dann deutschlandweit der gleiche Lohn gezahlt wird. Das Thema Tarifbindung ist ein Riesenproblem und ich versuche deshalb immer Gewerkschaften und Betriebsräte zu unterstützen. Ich finde es tieftraurig, wenn Unternehmen nicht in Tarifbindung sind. Die andere große Baustelle bleibt die Repräsentanz der Ostdeutschen. In der Politik funktioniert das noch ganz gut, aber in nahezu jedem anderen Bereich nicht: Kunst, Wissenschaft, Medien, Justiz, Verwaltung. Auch 30 Jahre noch der Wende muss man die Ostdeutschen dort mit der Lupe suchen.

Wer ist ostdeutsch, wer nicht?

Was halten Sie von einer Ossi-Quote – zumindest auf Zeit?

Ich stehe Quotenregelungen generell offen gegenüber. Ich halte zum Beispiel alle Frauen-Quoten, die wir bisher gemacht haben, für vernünftig. Ich denke auch, dass wir in Großstädten bei der Polizei eine Migranten-Quote brauchen. Beim Thema Ostdeutschland ist mein Dilemma: Alle Definitionsversuche, was denn spezifisch ostdeutsch ist, haben mich noch nicht überzeugt. Ich saß mal auf einem Podium, das hieß es: Jeder, der vor 1975 in Ostdeutschland geboren wurde, ist ostdeutsch. Aber was ist mit denjenigen, die seit 30 Jahren hier leben? Sind die nicht auch Ostdeutsche? Letztlich müssen ohnehin Entscheiderinnen und Entscheider für ein ausgeglichenes Verhältnis sorgen. Der Deutsche Bundestag besetzt keine Stellen von Amtsgerichtsdirektoren in Sachsen und Thüringen. Das machen die Landesminister.

Was raten Sie Armin Laschet für den Wahlkampf in Ostdeutschland?

Letztes Jahr war er zur Feier von „30 Jahre Freistaat Sachsen“ im Erzgebirgsstadion in Aue. Dort sagte er sinngemäß: Ich komme aus Aachen – viel weiter westlich geht es nicht. Er hat aber auch auf Baustellen und verbindende Elemente hingewiesen, zum Beispiel die Braunkohle, den Strukturwandel. Die Kompetenz, die er in diesen Bereichen hat, muss er auch in den Osten übersetzen. Er hat auch auf die Aufbauleistung nach der Wende hingewiesen, die vor allem von den Ostdeutschen getragen wurde. Wir haben gemeinsam dieses Deutschland 2021 geschaffen – was nicht nur die Bundesrepublik 2.0 ist, sondern wo auch wir Ostdeutschen viel eingebracht haben: im Bildungsbereich, im Gesundheitswesen, beim Frauenbild. Wir haben auch den Westen verändert.

Im Wahlprogramm der CDU wird Ostdeutschland dezidiert eine Rolle spielen?

Es werden die Themen, die für unsere gute Zukunft wichtig sind, eine Rolle spielen. Ich glaube nicht, dass man ein gutes Wahlprogramm daran festmachen kann, wie oft der Begriff „Ostdeutschland“ darin vorkommt. Ich bin aber gern bereit, den Übersetzunghelfer zu geben. Wir schreiben ein Wahlprogramm für die ganze Bundesrepublik und wissen dabei natürlich, dass manche Themen hier wichtig sein werden, andere woanders. Und deswegen ist die Aufgabe eines jeden Kandidaten vor Ort, die Schwerpunkte zu übersetzen.

Der Osten ist nicht homogen

Vor Wahlen wird immer gern über Ostdeutschland geredet. Die einzelnen Bundesländer sind aber recht unterschiedlich. Müsste es nicht langsam mal etwas differenziert werden?

Den Osten gibt es schon lange nicht mehr. Vielleicht hat es den auch 1989 in dieser Homogenität gar nicht gegeben. Auch im Flächenland Sachsen haben wir zwischen der Lausitz über Leipzig bis ins Vogtland eine ganz schöne Bandbreite zu bieten. Wer mich fragt: Was bist denn Du? Dem sage ich immer zuerst: Ich bin ein Erzgebirger – und erst danach kommt Sachse oder Deutscher, je nachdem, mit wem man gerade redet. Ich denke auch nicht, dass „Ostdeutschland“ die bessere Variante für „Neue Bundesländer“ ist. Eigentlich müsste man immer alle Länder nennen, denn auf die Vielfalt kommt es auch an. Aber dann explodiert irgendwann der Briefbogen des Beauftragten der Bundesregierung.

Dann gehören sie auch nicht zu den 47 Prozent im Osten, die sich angeblich als Ostdeutscher und nicht als Deutscher bezeichnen?

Ich würde mich nie zuerst als Ostdeutscher und dann erst als Deutscher sehen. Die manchmal eher aufgeladene ostdeutsche Identität als Abgrenzung ist nicht meine. Ich will mich gar nicht so vom Westen abgrenzen. Wir sind alle Deutsche, wir leben in einem Land: die einen als Sachsen, die anderen als Bayern.

